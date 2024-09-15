Обида-беда: почти чеховская комедия «Я не убивала своего мужа» в Театре Наций

На малой сцене Театра Наций прошли премьерные показы спектакля «Я не убивала своего мужа» — первой постановки в России молодого китайского режиссера Дин Итэна. Основой ему послужил популярный на родине сатирический роман «Я не Пань Цзинлянь» одного из самых известных современных писателей КНДР Лю Чжэньюня. Пань Цзиньлянь — один из женских архетипов, широко используемый в художественной культуре как символ прелюбодеяния, хитрости и злодейства. Этим именем назвал героиню бывший муж, подразумевая, что она блудница. С этого момента Лю Сюэлянь начала непримиримую борьбу с целью доказать всем, что она не Пань Цзиньлянь. Над российской версией спектакля работала интернациональная группа и российские актеры, а главную роль исполнила Мария Смольникова.
фото: Пресс-служба Театра Наций
Ли Сюэлянь (Мария Смольникова) 20 лет не может переварить обиду на мужа Цинь Юйхэ (Рустам Ахмадеев / Александр Якин), сперва предавшего, а потом еще и оскорбившего её. Два десятилетия она пытается добиться справедливости и/или отомстить. А началось всё с государственного запрета рожать второго ребенка. Хитрая женщина придумала, как защитить мужа от увольнения, грозящего при нарушении закона: они разведутся, он заберет сына-школьника, а после родов они смогут снова пожениться. Ведь ни в одном законе не сказано, что люди с детьми не имеют права создавать новую семью. Но пока Ли Сюэлянь вынашивала и рожала, Цинь Юйхэ женился на другой. И теперь женщина собирается подать на бывшего мужа в суд, доказав всем, что тот развод был не настоящий. Или, как вариант, просто убить подлеца.
Ли Сюэлянь рассказывает свою историю, стоя на огромной сковородке-вок, которая в перевернутом положении символизирует в Китае развод и прекращение отношений. В этой посуде ничего не приготовишь: мало того, что вверх дном, так в ней еще и с полдюжины дыр. Сковородка-трансформер занимает почти всю сцену, как все мысли женщины заполнены обидой на мужа. Из отверстий в жизнь героини проникают разные официальные лица: судья, чиновники, начальник уезда, начальник управления, мэр — все, к кому упрямая и гордая Ли Сюэлянь обращается в поисках справедливости. Сонм маленьких смешных и ярких китайцев воплощают три замечательные актрисы – Елена Морозова, Сэсэг Хапсасова и Юлия Чуракова. На их плечах и другие эпизодические роли: уборщица туалетов, охранник, садовник, сын героини и её дальний родственник. Актрисам приходится довольно быстро преображаться, менять костюм, парик и даже в некоторых случаях грим, поскольку персонажи друг на друга совсем не похожи. У Хапсасовой в череде образов — один особенно сложный и важный: собственно Пань Цзинлянь — призрачная падшая женщина в национальном костюме, являющаяся героине в видениях и как отражение в зеркале.
фото: Пресс-служба Театра Наций
За сценографию отвечал один из топ–дизайнеров Китая Лю Кэдун, а костюмы сочинила Ольга Шаишмелашвили. Наряды выразительны не только за счет этнических элементов, но и потому, что говорят об эмоциональном состоянии героев. Мария Смольникова меняет одежду несколько раз за спектакль. Сначала она появляется в светлом льняном платье, а затем, по мере нарастания решимости, переодевается в такое же, но красное. В конце истории, Ли Сюэлянь становится значительно старше — и образ её тоже трансформируется. Смольникова – волшебного завораживающего дара актриса, и роли женщин трудной судьбы удаются ей особенно хорошо. Она – сердце этой постановки, и следить за её игрой – беспримесное удовольствие. Её маленькая, уязвимая, но непоколебимая Ли Сюэлянь в сползающих чулках поочередно смешит, бесит, вызывает жалость, а в конце заставляет расплакаться.
По жанру «Я не убивала своего мужа» – комедия. Приехавший в Москву Дин Итэн уверен, что юмор, как и искусство, – явление интернациональное, понятное во всех странах. Тем не менее в интервью он говорит об отличиях российских актеров от китайских: их способе вживаться в роль по системе Станиславского и активном сотрудничестве на репетициях. Режиссер наполнил спектакль множеством отсылок к национальной культуре, в том числе теми, которые считываются без труда российскими зрителями: мультфильму «Кунг-фу Панда», Конфуцию, Джеки Чану, — а также элементами китайской оперы. Со сцены звучат китайские мелодии, которые изящно встроены в инструментальный европейский саундтрек, сочиненный и исполненный творческим объединением «Оркестр Приватного Танца», чью музыку можно услышать и в театре Шалом, и на спектаклях Петра Шерешевского.
фото: Пресс-служба Театра Наций
Удивительным образом Дину Итэну удалось соединить китайскую литературную основу, многовековые традиции китайского театра и «загадочную русскую душу», которой, по его словам, щедро делились артисты, осваивая искусство традиционного китайского грима и специфические сценические трюки. Возможно, именно из-за актеров — а также потому, что мы и вправду с китайцами близки ментально — финал у спектакля получился абсолютно чеховским. Постаревшая гордая и упрямая героиня растратила годы «из-за какой-то фразы» человека, которому до нее и дела нет. Даже когда в её жизни случится другой мужчина, старый друг Чжао Большеголовый (Максим Мальцев / Александр Матросов) с настоящей, не метафорической, абсолютно рабочей сковородкой-вок и обещаниями подарить ей рассвет, она не смогла начать заново. Ведь за обидой на мужа скрывается ни что иное, как непрекращающаяся любовь, которую она пронесла через всю жизнь.
обсуждение >>