Свежий взгляд на Библейские тексты: «Песнь любви. Песнь скорби» в театре «Шалом»

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Спутник телезрителя «Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки 22 сентября, 13:05, Кино ТВ

Спутник телезрителя «Притворись моим парнем»: Французский стиль 19 сентября, 21:00, viju TV1000

Лайфстайл «Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве В конце прошлого года у актёра родился второй ребёнок

Обзор сериалов От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти Иви покажет в новые сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Дикого» в прямом эфире

Лайфстайл Отцы и дети: Светлана Ходченкова, Константин Крюков и Кузьма Сапрыкин Премьера фильма «Маме снова 17»

Спутник телезрителя «Географ глобус пропил»: Полеты во сне и наяву В ночь с 16 на 17 января, 04:00, ОТР