Тихое место: «Лавина» – притча о страхе в Тетре «Шалом»

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Подошел к концу второй съемочный блок фильма по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина

Герои фильмов дают советы, что делать, чтобы не умереть после конца света

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

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Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино