В раю есть дружба народов: Татарский спектакль «Не был женат» размышляет о межнациональных браках

В Театре Наций показали спектакли, победившие на XXI Фестивале театров малых городов России, который состоялся в начале июня в Уфе. Победителей из 16 претендентов определило жюри во главе с режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ Адольфом Шапиро. Рассказываем о лауреате фестиваля в номинации «Лучший спектакль большой формы».
фото: almetteatr.ru
Альметьевский татарский государственный драматический театр уже не первый раз получает Гран-при смотра: два года назад их постановка «Бегущий за ветром» также победила и была показана на главной сцене Театра Наций на татарском языке с синхронным переводом. Новый лауреат — «Не был женат» (Ул әле өйләнмәгән иде), поставленный Айдаром Заббаровым по одноименной повести Гаяза Исхаки, — поднимает вопрос о межнациональных браках. Действие пьесы начинается в 1915 году. Сын муллы Шамсиддин (Айрат Мифтахов), по собственной воле уехавший из родных мест и работающий приказчиком в петербургском магазине, влюбляется в русскую девушку Анну (Миляуша Юзаева), с которой они сближаются на почве интереса к театру. Обсуждая курьезы современных постановок (например, почему в шекспировской пьесе оказалось сразу две Джульетты), они сами не замечают, как начинают жить вместе. Шамси не считает их отношения серьезными, постоянно концентрируясь на том, что ему необходимо жениться на татарке. Об этом мечтают его родители, так повелевает ислам, но хочет ли этого он сам? Размышляя о невесте, он желает, чтобы у нее был такой же характер, как у Анны, и фигура, как у Анны, тогда он сможет быть счастливым и делить с женой радости жизни. С нынешней пассией Шамси, по его словам, не живет, а просто проводит время: раз она не татарка, ей не дано понять его до конца — даже языка она не знает. Однако проходят дни и годы, и в конце концов у пары рождаются две дочери. Девочки-ангелы (Диляра Фазлиева и Энже Сайфутдинова), присутствующие на сцене с самого начала, становятся проводниками истории, незримо оберегая родителей и по очереди рассказывая про их (не)законную любовь.
Сценография сдержанная, пространство максимально условное, но спектакль — колоритный: упор сделан на актерскую пластику, мелодику и юмор. Ключевые визуальные метафоры – меняющая угол платформа, на которой происходит действие, и задник мутного зеркала. Одно знаменует нестабильную основу человеческого менталитета, второе — обращенный внутрь взор героя в попытке национальной и прочей самоидентификации. Разные взгляды на любовь и семью интерпретируются как с общечеловеческих позиций, так и через призму христианства и ислама. Динар Хуснутдинов исполняет две роли — татарского муллы и православного священника, которые по очереди произносят длинные монологи о том, как их религии относятся к смешанным бракам.
фото: almetteatr.ru
Взгляды духовных лиц на семью и любовь диаметрально отличаются, хотя в каждом прослеживается своя логика и правда. Мулла говорит, что ислам не запрещает, но не приветствует смешанные браки, поскольку на почве разных религиозных убеждений в семье могут возникнуть разногласия и даже родиться обман (если русская мать, к примеру, тайком поведет детей в церковь). С его слов, человек склонен путать блаженство и удовольствие и слишком много значения придает любви – преходящему чувству, которое не может быть опорой семьи. Православный священник, напротив, уверен, что любовь — на первом месте: это Бог, и она всё побеждает. Не нужно менять всё под корень: если у двух иноверцев родились дети, стало быть, Господь благословил этот брак, и дети должны жить в тишине, согласии и любви. И вообще, в раю есть дружба народов, и даже святой Александр Невский выдал сына за дочь татарского хана (в этом месте зал ожидаемо смеялся).
Такая дихотомия предполагает максимальное вовлечение, и в первые же минуты после завершения спектакля (который внутреннюю проблему героя, надо сказать, не решил) зрители делились друг с другом размышлениями, опытом или случаями из жизни друзей, вспоминали, как смешанные браки воспринимаются здесь и сейчас. Это не удивительно, ведь даже в основу спектакля легло не только литературное произведение, но и интервью с реальными людьми. Да и в само действие включены небольшие интерактивные элементы — забавное взаимодействие со зрителями, устанавливающее доверие между залом и актерами. Спектакль располагает к размышлениям и диалогу, вытаскивая на поверхность далеко не банальные мысли о силе национального самосознания, прочности религиозных установок и противоборстве долга с чувствами. Так Альметьевский театр ненавязчиво и тактично напоминает, что мы живем в большой многонациональной стране с огромным количеством самобытных культур и традиций, где вопрос самоопределения гораздо чаще бывает предметом драмы, чем это может казаться представителям титульной нации.
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