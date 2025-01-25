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Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина»

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25 января 2025
В Театре Наций показали спектакли, победившие на XXI Фестивале театров малых городов России. Ранее мы рассказали о лауреате в номинации «Лучший спектакль большой формы». Теперь очередь «Лучшего спектакля малой формы», который дважды прошел на сцене в эти январские дни, но, несмотря на это, бесплатные билеты на него разобрали в первые две минуты после открытия регистрации.

Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина»
фото: Няганский ТЮЗ

Прославленный в КВН командой «Кефир», город Нягань из Ханты-Мансийского автономного округа теперь стал знаменит еще и благодаря местному Театру Юного Зрителя. В минувшем 2024 году он победил на премии «Золотая маска»: награды за ансамбль удостоился спектакль «Калечина-Малечина». Эта же постановка взяла приз на Фестивале театров малых городов, проводимом по инициативе Евгения Миронова, возглавляющего Театр Наций. «Калечина-Малечина» — вторая работа в Няганском ТЮЗе Сойжин Жамбаловой, поставившей, например, «Лавину» в московском театре «Шалом». В её режиссуре переплетаются мистика и романтика, сказка и драма, а в «Калечине» — жуткой и трогательной сказке о школьнице – все элементы сошлось наилучшим образом.

Основой постановки стал одноименный роман-бестселлер Евгении Некрасовой, обладательницы нескольких литературных премий. Героиня – третьеклассница Катя, которую окружающий мир не балует любовью. Девочка называет себя и всех детей «невыросшими», подчеркивая неполноценность, несостоятельность ребенка в современном обществе. «Катя катится-колошматится» — такую скороговорку сочинила она для того, чтобы лучше перетерпеть болезненные вещи, которые с ней приключаются. От расчесывания волос до травли в школе. У Кати практически нет друзей, если не считать благополучную воображалу Лару, случайно оказавшейся её соседкой по парте. Она, правда, вскоре переходит на сторону тех, кто над Катей издевается и называет дебилкой. Череда неудач тесно переплетается с мистическими пропажами вещей в доме, и однажды Катя находит причину этих неприятностей — одноглазую Кикимору, похожую на «невыросшую», только с куриными лапками. Та не умеет говорить по-человечески, а лишь нараспев причитает неведомый, понятный только ей заговор про Калечину-Малечину. Возможно, лишь плод Катиного воображения, мифологическое создание появляется в моменты отчаяния, но становится Кате близким существом и помогает ей переступить через кошмары взросления.

Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина»
фото: Няганский ТЮЗ

Катю играет талантливая актриса Маша Васильева, естественно существующая в образе ребенка (в том числе благодаря природной комплекции подростка). Однако её героиня – не забитая горемыка, а бойкая, активная девочка с огоньками в глазах, отчаянно сопротивляющаяся обстоятельствам. Внутреннюю боль она выплескивает, прыгая через скакалку и проговаривая мысли в произвольном стендапе – тоже в скакалку вместо микрофона. Такая Катя вызывает не жалость, а щемящее желание заключить её в объятья, поддержать, защитить. Подружка Кикимора (Юля Баранова), напротив, молчаливая и неуклюжая, не говорит ни слова, но зато поет и играет на скрипке «Похороны куклы» Чайковского. Под эту музыку Катя ложится на стол, репетируя собственные похороны.

Музыка – один из краеугольных камней постановок Сойжин Жамбаловой: как и в «Лавине», за нее отвечал брат-композитор Дахалэ Жамбаловым. Здесь рэп (на стихи постановщицы) оборачивается инструментальным рефреном «Трудно быть невыросшим, бестолковым нытиком», а тот, в свою очередь, переходит в древнерусское пение, звенящее, ясноголосое. Будто заговор Кикиморы вызывает на подмогу Кате другие фольклорные образы: сцену наполняют фигуры в фантастических кокошниках-масках, совершающие некий танец, обряд — быть может, похороны детства. Или самой Кати — как посмотреть. В книге Некрасовой девочка (временно) превращается в Кикимору и начинает говорить нечленораздельно. В спектакле Нягянского ТЮЗа остается пространство для иного толкований — согласно пределам психологической устойчивости.

Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина»
фото: Няганский ТЮЗ

«Калечина-Малечина» — напоминание о том, что ребенком быть адски сложно, об этом спектакль рассказывает, не только бережно следуя тексту первоисточника. По ходу действия актеры по очереди выходят из образов и обращаются к зрителям, представляясь настоящими именами. Обычно в театре мы видим развоплотившегося актера только на поклонах, а тут, снимая маску, артисты становятся на пару минут самими собой, чтобы рассказать истории, детские воспоминания, пришедшие им в голову во время работы над ролью — разные грустные, травматичные случаи о взаимоотношении с родителями, бабушками, сверстниками и учителями. А затем они снова на глазах превращаются в своих героев — довольно любопытно ощутить магию мгновенной трансформации, к примеру, комичной злой учительницы Вероники Евгеньевны в Настю Исайчик и обратно и по достоинству оценить ее игру, как и весь остальной замечательный актерский ансамбль «Калечины». Зрителям при этом тоже предлагается разбередить свою память, вспомнить детские годы, подумать о счастье собственных домашних невыросших, а заодно на всякий случай проверить, как там поживает внутренний ребенок. Тоже ведь важно, здоров ли он, весел, не намерен ли покликать Калечину погадать о вечере.

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Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» фотографии
Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» фотографии
Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» фотографии
Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» фотографии
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