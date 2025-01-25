Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина»

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Он поборется с Кирэном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар»

Тимофея Трибунцева подозревают в убийстве провинциальной актрисы в трейлере иронического детектива «Подслушано в Рыбинске»

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«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

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