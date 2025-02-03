Пока летит камень: «Голиаф» в Театре «Шалом» — спектакль о доброте и неизбежности истории

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Трудно быть невыросшей: травы и травмы детства в спектакле Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина»

В раю есть дружба народов: Татарский спектакль «Не был женат» размышляет о межнациональных браках

24 декабря 2024

И увидел Бог, что свет хорош: «Обычная человеческая история» в театре «Шалом»

Спектакль о свете, который важно в себе сохранить