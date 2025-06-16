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Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом»

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16 июня 2025
В театре «Шалом» показали «Лисистрату» — спектакль по сюжету, придуманному древним греком Аристофаном. Колоритная комедия – последняя премьера сезона в постановке художественного руководителя театра режиссера Олега Липовецкого, он же выступил в качестве сценографа. Спектакль вошел в программу Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», объединяющего разные виды искусства – от театра и кино, классической музыки и живописи до молодежных openair и арт-проектов.

Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом»
фото: Евгения Пронина

Сцена-платформа покоится на белых ионических колоннах, на полу в беспорядке разбросан всевозможный мусор: по ходу действия он будет подбираться артистами и превращаться в реквизит – пластиковые стаканчики станут кубками, тряпье – стильными одеждами, там же в кучи грязи в нужный момент найдутся даже мобильные телефоны для участников одного из самых эффектных музыкальных номеров. На хорах над сценой восседает Сергей Шадрин, его роль в программке так и значится – Хор, но по сути он Зевс, объявляющий последовательную смену «эпизодиев», заполняющий короткие паузы и разряжающий обстановку веселыми остротами. По его команде неоновая вывеска «Шалом» меняется на «Древняя Греция». «Аристофан в зале?» — спрашивает он – «Нет? Ну и слава богу». Спектакль начинается.

Действие происходит в V веке до нашей эры в Древней Греции, во времена Пелопоннесской войны, истощающей Афину и Спарту уже несколько лет. Взбунтовавшиеся жены, измученные междоусобицей и ежедневно теряющие близких в битвах, под предводительством умной Лисистраты (Елизавета Потапова) решают отказаться от секса и телесной близости с мужьями, тем самым принудить их к перемирию и восстановить покой на греческой земле. Лисистрата созывает женщин из всех областей Греции. Первой приходит подруга Клеоника (Анна Телицына), остальные являются неохотно и поначалу не воспринимают всерьез радикальный план бунтарки. Но убедительные слова находятся, женщины объединяются, приносят клятву и захватывают Акрополь, где и станут поджидать посланника от мужчин. На переговоры приезжает советник Андроник (Дмитрий Цурский), пытающийся убедить глупых куриц, ничего не мыслящих в политике, что «мира не бывает бeз войны». Обостряя конфликт, команда Лисистраты перемежает дипломатию соблазненениями.

Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом»
фото: Сергей Тупталов

Пьесу о женском бунте прoтив войны ставили еще в 400 веке до нашей эры. Надо сказать, актуальности с тех пор она ничуть не утратила, о чем с хоров с самого начала напоминает Зевс: «Нет различья меж дальним прошлым и далеким будущим. К чему ни привело бы нас безумие, людей не учит ничему история». Декламируемый гекзаметром текст на всем протяжении произведения — современный, адаптированный вариант пьесы, хотя включает и фрагменты перевода оригинала Адриана Пиотровского столетней давности. Звучит он остро, чрезвычайно смело, подтягивает прямые аналоги и отправляет увещевания жить в мире и согласии прямо в зрительный зал. При этом по сути за рамки классической фантазии спектакль почти не выходит. Даже уморительное исполнение роли страдающей от воздержания спартанки Лампито высокорослым Евгением ОвчинниковымСоюзница надежная, могучая») выглядит не провокацией, а оммажем классике, ведь при Аристофане все роли в театре играли мужчины. Здесь практически поровну актеров и актрис, поначалу они сидят по обе стороны от сцены безо всяких кулис, символизируя противостояние, в конце – должны воссоединиться.

Карнавальную атмосферу подчеркивают яркие необычные одеяния, придуманные художницей Яной Глушанок, лауреатом премии «Золотой софит» и номинантом «Золотой маски». Это дичайший микс из всех эпох и мод: Зевс в прикиде французского Людовика, у земных мужчин-воинов — что-то между древнегреческими доспехами и камуфляжем, у женщин – разноцветные туники, шорты, накидки. Зачинщица бунта Лисистрата в революционно красном. Все костюмы можно заранее рассмотреть на странице спектакля.

Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом»
фото: Анастасия Борисова

«Лисистрата» получилась динамичной, драйвовой, смешной. Она полна дерзости, юмора и неожиданных решений, добавляющих комичности повествованию. Герои сражаются на боксерском ринге, пытаются принести в жертву зрителя, проводят смешные церемониалы по протоколу древнегреческого собрания, играют «на слабо» сцены на иврите (все-таки еврейский театр) и даже танцуют под шлягеры 70-х, 80-х, 90-х. Подчеркивая разными способами вневременность происходящего, «Шалом» формулирует собственное высказывание о мировых проблемах, которые остаются неизменными на протяжении многих тысяч лет.

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обсуждение >>
№ 2
Angelika77   17.06.2025 - 21:37
... Это да. а то складывается ощущение, то что было в гримёрке то и напялили на себя. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 20:46
Над костюмами нужно было поработать, сделать их более подходящими. Не важно в каком жанре снимают. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом» фотографии
Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом» фотографии
Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом» фотографии
Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом» фотографии
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