Автобиография под песни Синатры. FRANK Данилы Козловского и Саввы Савельева

анонс

Последняя премьера сезона — комедия в постановке Олега Липовецкого

Привет, мужчины. Нeт войне: «Лисистрата» в театре «Шалом»

Студенческий спектакль, объединивший команду молодых актеров ГИТИСа и студии SounDrama

Клоун с осенью в сердце: премьера спектакля «Енгибаров» в ЦДР

18 мая

Кашу варили, деток кормили: «Жил. Был. Дом.» — киноспектакль с актерами МХТ им. Чехова

Народная сказка для взрослых от Константина Хабенского и Александра Цыпкина