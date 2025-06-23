Автобиография под песни Синатры. FRANK Данилы Козловского и Саввы Савельева

После длительного перерыва Данилу Козловского вновь можно увидеть на отечественной сцене: 20 июня в театре Эстрады прошел показ его нового спектакля FRANK, над которым артист работал вместе с режиссером Саввой Савельевым. Это моноспектакль, сочетающий личные истории самого Козловского, песни Фрэнка Синатры, караоке, стендап и элементы эстрадного шоу. Как выглядит такой неожиданный микс рассказывает журналистка Милана Стояновска.
фото: официальный тг-канал Данилы Козловского
Музыкальный шоу-спектакль, как определили жанр сами создатели, добирался до Москвы почти два года. Работу над постановкой Данила Козловский и Савва Савельев начали летом 2023 года, в этом им помогали музыкальный продюсер Андрей Поляков и художник по свету Иван Виноградов. Все это происходило уже после того, как Козловский взял творческий отпуск в МДТ Театре Европы, а все спектакли, а также фильмы и сериалы с его участием легли на полку. Оказавшись в негласном «черном списке» на родине, артист начал новую творческую главу под названием FRANK на сценах Европы. Премьера спектакля состоялась в португальской столице Лиссабоне, после чего постановку с немалым успехом показывали в Германии, Австрии, Испании, Швейцарии и других странах.
Наконец, весной 2025 года Данила Козловский снова стал работать в России. Первый показ FRANK в московском театре Эстрады прошел в день сорокалетия артиста 3 мая. Майский спектакль был благотворительным: Козловский за свой счет провел вечер для друзей и близких, а также благотворительных фондов, врачей и волонтеров. Зрители же смогли увидеть автобиографическое шоу 20 июня. Сейчас в продаже также находятся билеты на спектакли 10 и 12 июля.
фото: официальный тг-канал Данилы Козловского
В самом названии спектакля скрыто две его главные составляющие. С английского Frank можно перевести как «откровенный, честный», в то же время название отсылает к имени кумира Козловского — Фрэнка Синатры. Все шоу построено как сатирический монолог артиста о собственной жизни с музыкальными номерами, отдающими дань уважения музыке, которая на него влияла. За полтора часа зрители узнают о главных событиях детства и юности артиста и слышат со сцены хиты Синатры, Дина Мартина, Тони Беннетта, а еще (внезапно) песню «Любовь, похожая на сон».
«Мне восемь лет. Москва. Волоколамское шоссе, дом 6…» — начинает Данила Козловский экскурсию по собственному прошлому. Его воспоминания о родителях, братьях, первой любви и детских шалостях веселые и теплые, а по мере взросления рассказ становится все более ироничным и порой дерзким. Шесть лет в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе, три летние смены в пионерском лагере, первый глоток самогона, удачи и неудачи на дискотеках, цензурные и не очень мудрости от наставников, открывшее путь на сцену «Признание» Пушкина.
фото: официальный тг-канал Данилы Козловского
Пронизанная добрым юмором история лирического героя с одной стороны глубоко личная, полная деталей и исключительных воспоминаний, и в то же время очень универсальная. В маленьком Дане легко узнать себя, в его попытках влиться в мир взрослых — увидеть отражение своих историй, подростковых трагедий и первых успехов. В этом спектакле известный артист предстает совсем не звездой, а таким же простым парнем со стандартной биографией ребенка перестройки. Об успешной карьере, работе в кино и театре и мировой популярности в постановке почти не упоминается. Все это не более чем фон для личных маленьких историй о самом важном и универсальном — о семье, любви, дружбе, музыке и взрослении.
В отличие от многих моноспектаклей FRANK не стремится к минимализму и не пренебрегает спецэффектами. Музыкальные номера сопровождают зрелищные световые решения, ближе к финалу взрываются хлопушки, а за спиной актера запускается караоке, чтобы весь зал мог слиться в исполнении I Love You Baby. Яркое шоу и близкие всем темы не дают FRANK стать скучным творческим вечером, усыпляющим путешествием по волнам памяти. Вместо этого Козловский с Савельевым сделали энергичное приключение — аттракцион, проносящий зрителей через биографию, параллельно осыпающий зал шутками, песнями, танцами и блестками.
обсуждение >>