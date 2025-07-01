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Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39»

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1 июля 2025
26 и 27 июня на площадке Музея Москвы прошли премьерные показы нового спектакля театрального проекта «а39». Команда переосмыслила чеховский «Вишневый сад», превратив его в смелый и яркий «Вишневый сон». Чем интересна новая работа молодого объединения, рассказывает журналистка Милана Стояновска.

Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39»
фото: Милана Стояновска

Молодое театральное объединение «а39», успевшее за два года стать знаковой точкой на театральной карте столицы и зарекомендовать себя так, чтобы каждый спектакль шел с аншлагом, только набирает обороты. Теперь в их репертуаре появился первый двухактный спектакль (раньше все постановки укладывались в одно действие), а что особенно примечательно — первая работа по русской классике. Речь о постановке Олега Глушкова «Вишневый сон», в основу которой легла неустаревающая пьеса Чехова.

Любовь Андреевна Раневская (Юлия Пересильд / Серафима Гощанская) возвращается в родное имение после того, как прокутила все деньги в Париже. В августе дом, где прошло ее детство и юность, где росли ее дети и жила вся семья, будет продаваться с аукциона за долги. Спасти ситуацию можно только прислушавшись к советам Ермолая Лопахина (Илья Озолин), сколотившего огромное состояние мужика, который советует вырубить величественный вишневый сад и построить на их месте дачи. Однако прибегать к такой пошлости и слушать циника Лопахина ни Раневская, ни ее близкие не намерены, предпочитая надеяться на фортуну, которая позволит им жить как прежде и отведет горе от дома с садом.

Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39»
фото: Лариса Малюкова

У нового спектакля впечатляющий состав, в котором есть как известные актеры, так и молодые герои «а39». Для комика Ильи Озолина — будущего Лермонтова в фильме Бакура Бакурадзе, а пока исполнителя роли Лопахина — «Вишневый сон» стал дебютом на театральной сцене. Хедлайнерами постановки стали Юлия Пересильд в роли Раневской и Саша Бортич в роли Ани, в других составах эти же роли исполняют соответственно Серафима Гощанская и Александра Нестерова. Варю играют Оля Балацкая и Ирина Соколова, Гаева — Виктор Стрельченко, Олег Савцов и Лев Зулькарнаев, вечного студента Петю Трофимова — Давид Сократян и Сергей Кирпичёнок.

Пространство сцены, созданное Машей Левиной, похоже на деревянные волны, которые постепенно поглощают и «многоуважаемый шкаф», и немногочисленный скарб, и вообще все имение вместе с его обитателями. Пока старшие герои предаются ностальгии, а младшие философствуют о любви, торги неминуемо приближаются, время засасывает беспомощную интеллигенцию в пучину разочарования.

Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39»
фото: Лариса Малюкова

В постановке режиссера и хореографа Олега Глушкова большую роль играет танец, да и вообще — движение. Спектакль открывается одиноким рейвом Лопахина, Дуняша стелится по сцене с ветками вишни, Раневская со свитой появляется приставными шажками. Заканчивается все тоже общим танцем, где у каждого своя позиция, свое движение и своя мысль. Танец, равно как и музыка, сопровождают все важные вехи этой истории, становясь для персонажей способом выражения боли, радости, тревоги или торжества.

«Вишневый сон» оказался неожиданным аттракционом, предлагающим по-настоящему оригинальное прочтение чеховской пьесы, которая видывала тысячи сцен. В динамичном повествовании каждая деталь, фраза, мелодия, луч света имеют значение и все больше затягивают в сновидческий мир. Растерянные герои, занятые высокими материями, пока из-под ног уходит почва, вызывают сострадание и даже в странном сеттинге убедительно рассказывают историю о распаде семьи.

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обсуждение >>
№ 2
Тульский парень   2.07.2025 - 19:52
Из-за актеров не стал бы смотреть. Сюжет в целом понравился, можно внести разнообразие. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 22:13
У меня такое ощущение, что лет так через пять о проекте "А39" будет знать вся страна)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Бакур БакурадзеОльга БалацкаяАлександра БортичОлег ГлушковСерафима ГощанскаяЛев ЗулькарнаевСергей КирпичёнокАлександра НестероваИлья ОзолинЮлия ПересильдОлег СавцовИрина Соколова (III)Давид СократянВиктор Стрельченко
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Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39» фотографии
Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39» фотографии
Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39» фотографии
Между рейвом и сновидением. «Вишневый сон» театрального проекта «а39» фотографии
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