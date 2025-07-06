То, что нас убивает: «Жюли» в Театре Наций

Театр Наций завершает сезон необычно – премьерой на малой сцене спектакля «Жюли», поставленного режиссером из ЮАР Джеймсом Нобо. Основой для сценического воплощения послужила пьеса «Фрекен Жюли» Августа Стриндберга, одного из основоположников новой драмы, а главные роли исполнили Ольга Лерман, Александр Новин и Серафима Гощанская. «Жюли» повествует о страсти, разыгравшейся в старинном замке между дочерью аристократа и лакеем. Рассказываем, что можно почерпнуть современному человеку из непростых отношений героев конца XIX века.
фото: Пресс-служба Театра Наций/Мария Зимина
В ночь на Ивана Купалу графская дочь Жюли (Ольга Лерман), после отъезда отца нарядившись в белое подвенечное платье, пытается соблазнить лакея Жана (Александр Новин / Василий Бриченко). У того есть благопристойная невеста Кристина (Серафима Гощанская), однако хозяйка сексапильна и настойчива, отчаянно флиртует, велит слуге целовать ей ногу, и Жан под давлением признается, что вожделеет Жюли буквально с детства. Однако после проведенной вместе ночи отношения между любовниками меняются, и вот уже они меняются ролями: лакей перестает подчиняться, обретает над госпожой власть и, пытаясь урезонить ее самодурство, доходит до крайностей.
Пьеса «Фрекен Жюли», написанная шведским драматургом Августом Стринбергом в 1888 году описывала неравные отношения мужчины и женщины, перерастающие в безжалостную схватку, где два человека буквально испепеляют друг друга во взаимной ненависти. Вещь оказалась настолько физиологичной и радикальной для своего времени, что на 20 лет была запрещена цензурой. Позже, на протяжении ХХ века, пьеса с успехом шла на сценах Европы и Америки и множество раз экранизировалась. Роль Жюли исполняли в разные годы Хелен Миррен, Фанни Ардан, Жюльет Бинош, Лив Ульман, Джессика Честейн. В 2011 году «Фрекен Жюли» ставил в Театре Наций знаменитый немецкий режиссер Томас Остермайер. Чулпан Хаматова играла богачку с Рублевки и билась на сцене в любви-агонии, а Евгений Миронов всяческие ее унижал. Текст произведения был переписан на современный лад, и оскорбления звучали весьма агрессивно. Постановщик из ЮАР Джеймс Нобо придерживается первоначального перевода, но все же пытается переосмыслить героев классической драмы, учитывая изменившееся отношение и к женщине, и к социальным ролям в современном мире, где появились новые этические категории.
фото: Пресс-служба Театра Наций/Мария Зимина
Действие происходит в столовой старинного замка. Выглядит он сильно запущенным. На лепном потолке зияет дыра и торчат обвалившиеся балки. Окна также повреждены. На полу и по углам – густая зеленая плесень. Не тронут временем только длинный деревянный стол, предназначенный для торжественных приемов, которых в этом месте уже никогда не будет. Художник-постановщик Анастасия Юдина подчеркивает атмосферу затхлости и запустения – перед нами остатки былой роскоши, но скоро весь этот мир и его обитатели канут в небытие. Центральное место занимает большая деревянная статуя Христа на стене. Ее назвать бы распятием, но у фигуры отсутствуют руки: жителям замка не в состоянии оказать помощь даже Бог.
Важное аллегорическое значение для понимания сюжета обретают расположенные по бокам живописные шпалеры конца XV-начала XVI веков. Справа – «Праздник сокольничества» из Метрополитен-музея, изображающий сцену охоты аристократки, слева – одна из шести тканных картин цикла «Дама с единорогом», самый знаменитый экспонат из музея Клюни в Париже, впервые описанный в романе «Жанна» Жорж Санд. В соответствии с легендой, свирепого упитанного единорога может укротить только непорочная дева. Напомним, что действие происходит в Иванову ночь – праздник святой невинности, таким образом дважды подчеркивается контраст между традициями и условностями времени и вызывающим поведением героев.
фото: Пресс-служба Театра Наций/Мария Зимина
В классической интерпретации «Фрекен Жюли» — пьеса на троих актеров, но Нобо вводит в спектакль шестерых безмолвных слуг, которые исполняют пластические этюды, а во время словесных дуэлей главных героев то вжимаются в страхе в старинные гобелены, то, напротив, с любопытством наклоняются вперед, прислушиваясь и приглядываясь к происходящему. Так режиссер подчеркивает, что в обществе невозможно скрыть личные конфликты от посторонних глаз, особенно теперь: в наш век любого человека преследует ощущение социального вуайеризма. То, что стены имеют уши, совершенно не смущает любовников, они, не стесняясь, попеременно произносят оскорбления в адрес друг друга, и их диалоги подобны бою без правил.
Наблюдая за поединком двух отвратительных существ, желающих сделать друг другу больно, нетрудно сделать вывод о неизменной природе человека. Ольга Лерман – великолепная актриса, находящаяся на пике карьеры (только в кино в этом году у нее выходит около семи проектов), — играет на пределе возможностей. Александр Новин перехватывает инициативу, играя жестокость, граничущую с садизмом, дуэт искрит и раскачивает зрителей на эмоциональных качелях (любопытно, как диалоги прозвучат в другом актерском составе, каков будет сменщик Новина — Бриченко). Растущие ставки в словесных баталиях подчеркиваются нарастающим гулом, музыкальными ритмами, игрой холодного и теплого цвета, сгущающимся туманом за окном и сменой костюмов. Из белых одежд невинности Жюли переодевается в дьявольский черный с бордовым, а в последнем акте в трагический красный. Смерть неизбежна, если так сильно хочется услышать «Я тебя люблю».
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