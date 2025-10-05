Кино-Театр.Ру
Сальто-мортале в крематории: «Обыкновенная смерть» в Театре Наций

Рецензии на спектакли
5 октября 2025
В Театре Наций состоялась главная осенняя премьера: спектакль «Обыкновенная смерть» по мотивам «Смерти Ивана Ильича» — одного из самых значительных и признанных в мире произведений Льва Толстого. Поставил его народный артист РФ, лауреат четырех Государственных премий и президент Александринки Валерий Фокин, а главную роль исполнил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Рассказываем, почему короткая камерная постановка обезоруживает и производит ошеломительный эффект вопреки обыкновенности рассказанной истории.

Сальто-мортале в крематории: «Обыкновенная смерть» в Театре Наций
фото: Пресс-служба Театра Наций

Одно из своих лучших произведений, демонстрирующее во всех подробностях, что чувствует умирающий человек и как он становится обузой для окружающих, Толстой написал в 1886-м. Писатель был уже в зрелом возрасте, 67 лет, в то время как его герою, судейскому чиновнику Головину, исполнилось всего 45, когда он стал чувствовать недомогание, которое впоследствии привело к смерти. Всё начинается — как в книге, так и на сцене — с похорон. Подмостки оформлены как зал для прощальной церемонии, безликий и холодный: две лавки и две казенные вазы для цветов, мраморные стены. В ожидании приближающегося мероприятия хаотично прохаживаются люди. Сотрудники ритуальной службы вносят гроб, устанавливают на деревянный постамент, открывают крышку. Внутри — Иван Ильич (Евгений Миронов) в форменном прокурорском костюме. Скорбящие родственники обступают тело, крестятся, произносят набор подобающих слов. Сдержанно изображают горе. Прибегают запоздало проститься сослуживцы (Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий). Все трое, лысые и комичные, кажется, рады, что умерли не они, и рассуждают, кому достанется место покойного. Играет музыка. Медленный скучный ритуал, знакомый каждому, кто хоть раз был на похоронах. Кстати, зрители в этой расстановке оказываются не просто свидетелями, но тоже как будто участниками церемонии.

Внезапно, словно разбуженный заунывной мелодией, покойник садится во гробе и оглядывается, пытаясь осознать, что произошло и как он здесь оказался. Затем, не замечаемый другими, спускается и принимается неспешно припоминать, сосредоточенно описывать последние дни, проведенные в страшных мучениях, а также предшествующую им жизнь, довольно-таки обыкновенную. Мемуары о детстве, карьерном росте, женитьбе сопровождаются обильными сожалениями и риторическими вопросами о кончине: «Почему я?», «Где я буду, когда меня не будет»... Посмотреть на себя со стороны Ивану Ильичу помогает двойник в белой холщовой рубахе (Леонид Тимцуник), являющийся в тот самый миг, когда Головин осознает момент поразившей его чудовищной и непонятной болезни. В тот день он полез вешать гардину, упал со стремянки и немножко ударился боком. С потолка опускается небольшой карниз с белой тюлевой занавеской, являя собой дурацкую, нелепую причину грядущей смерти. Иван Ильич еще не раз припомнит её — и размер злополучной жерди будет всякий раз увеличиваться, пока не превратиться в угрожающе громадное бревно, нависшее над судьбой несчастного.

Сальто-мортале в крематории: «Обыкновенная смерть» в Театре Наций
фото: Пресс-служба Театра Наций

Введение в постановку второго Головина, очень похоже загримированного под Миронова, — наиболее впечатляющее художественное решение. Двойник молчит, но помогает Ивану Ильичу поговорить с собой, оценить поступки (свои и окружающих), разоблачить перед лицом смерти пустоту и бессмысленность прожитой жизни. Такой терапевтический сеанс оказывается более полезным, чем лживые уверения близких, что он поправится, или исповедь молодому священнику. Демонстрируя расщепление сознания больного, Двойник иллюстрирует его рассказ. Иной раз — вероятно, во время приступов — он приближается к Головину вплотную и повторяет его движения.

Не только Иван Ильич страдает от физической боли и моральных терзаний: вместе с ним мучается семья. Родственники умирающего – жена Прасковья Федоровна (Марьяна Спивак), взрослая дочь (Глафира Лебедева), её жених (Ян Латышев) и отсутствующая в повести сестра (Елена Морозова) — символично носят траур даже пока чиновник жив, подтверждая идею Толстого о смерти не как свершившемся факте, но затяжном и мучительном процессе. У каждого из персонажей ограниченное количество реплик, а у некоторых даже нет имени: например, читающей у гроба заупокойные молитвы бабки (Наталья Батрак) или присутствующего на похоронах неизвестного (Владимир Калисанов). Все актеры слаженно работают в ансамбле, точно и эмоционально передавая богатую гамму чувств живых и здоровых людей, оказывающихся свидетелями агонии: от холодного равнодушия до напряженного терпения, от досады до выплесков отчаяния. «Сколько можно мучить нас, мы не в чем не виноваты!»

Сальто-мортале в крематории: «Обыкновенная смерть» в Театре Наций
фото: Пресс-служба Театра Наций

Усталость семьи понятна и вызывает сочувствие. Иное отношение мы испытываем к коллегам Головина и доктору (Авангард Леонтьев) — еще одному по-гоголевски комичному и хорошо узнаваемому образу. Он важно размышляет о блуждающей почке и слепой кишке, но на деле не умеет ни успокоить пациента, ни облегчить страдания, ни даже указать их причину. В какой-то момент в сознании Ивана Ильича, раздраженного не только приступами боли, но и окружающим непониманием, собравшиеся пускаются в неподобающий и непристойный данс макабр с задиранием подолов и исполнением сальто-мортале в открытом гробу.

«Обыкновенная смерть» вторит Толстому, который суетность и растерянность, а позднее автоматизм и угасание человека перед лицом неизбежного изображает с правдивой ясностью, без пафоса, ехидства и сложных дополнительных подтекстов. Однако великий писатель не был бы великим, если бы всего лишь подробно живописал затяжной уход из жизни и сопутствующие этому страдания. «Судьба Ивана Ильича — лишь частный пример общего принципа; его жизнь ужасна в той же степени, что и жизнь любого человека, который живет неосознанно, «как все», — говорит Валерий Фокин и показывает, как Толстой оставляет нам всем шанс на нравственное возрождение души. Во время самых тяжелых приступов ангелом-спасителем Головина становится услужливый и сердобольный слуга Герасим (Никита Волков) — единственный человек, на которого болящий, сосредоточенный на собственных ощущениях, реагирует с теплотой и любовью. Все остальные злят его, потому что продолжают жить, строить планы и даже как будто радуются, что болен он, а не они.

Сальто-мортале в крематории: «Обыкновенная смерть» в Театре Наций
фото: Пресс-служба Театра Наций

Как это просто, естественно и бесконечно грустно: смертельно больному кажется, что его никто не любит, не жалеет и не понимает. Успокоение же настает с появлением у гроба сына, гимназиста Володи: в повести он с плачем целует руку отца — в спектакле играет в мяч с Двойником, сидящим внутри гроба. Взаимодействие с ребенком исцеляет Ивана Ильича. Ему становится жаль близких. «Надо сделать, чтобы им не больно было», — решает он. И умирает. Как и классик, уравнивающий жизнь с гибелью емкой финальной фразой «Кончена смерть», спектакль Театра Наций оставляет в конце не протяжную тоску, но возвышенное чувство причастия. Последнего и самого важного для человека опыта на свете.

Екатерина Визгалова
персоны
Наталья БатракВладимир Белостоцкий (II)Кирилл БыркинНикита ВолковАнтон ЕскинВладимир КалисановЯн ЛатышевГлафира ЛебедеваАвангард ЛеонтьевЕвгений МироновЕлена МорозоваМарьяна СпивакЛеонид ТимцуникВалерий Фокин
театры
Александринский театрТеатр Наций

что почитать?

