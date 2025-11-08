Кино-Театр.Ру
Вращение без центра: «Коперник» в Московском планетарии

8 ноября 2025
«Научный Звёдный театр» Московского планетария представил зрелище нового формата – первый в России мультимедийный научный спектакль «Коперник», рассказывающий о польском и немецком астрономе эпохи Возрождения, совершившем научную революцию и изменившем представления о вселенной. До Николая Коперника люди полагали, что планета Земля находится в центре вселенной, а другие небесные тела, включая Луну, Солнце и звезды, вращаются вокруг нее. Коперник первым выдвинул гипотезу гелеоцентрической системы и научно ее доказал, и, хотя его труды были объявлены еретическими и запрещены, идеи сохранились и впоследствии были развиты Джордано Бруно, Галилео Галилеем, Иоганном Кеплером, Исааком Ньютоном и другими учеными.

Вращение без центра: «Коперник» в Московском планетарии
фото: Наталья Мущинкина, пресс-служба спектакля "Коперник"

Площадкой для постановки стал легендарный Большой звездный зал Московского планетария и его огромный экран-купол, ставший главным героем представления. На нем разместилось не только звездное небо, но и отобразились этапы жизни ученого, его мировоззрение и мысли. Амбициозная задумка на этом не закончилась: в «Копернике» осуществлена попытка синтезировать всевозможные виды искусства – к изобретательному видеоарту и анимации добавились кино, театр, даже цирк, а также формат научной лекции.

Мультиформатное шоу задумали и осуществили резиденты Театра Наций – молодая команда из творческого объединения «Эскизы в пространстве», его режиссеры Дмитрий Максименков и Дмитрий Мышкин, известные по спектаклю-променаду «Как я стал художником», также много работавшие за пределами традиционной театральной сцены, осуществляя документальные постановки, аудиоспектакли и уличные представления. Пьесу «Коперник» написала драматург Анастасия Букреева, автор «Черной пурги» и «Ганди молчал по субботам», поставленной в десятках российских театров, и адаптации «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого для недавней замечательной «Обыкновенной смерти» Театра Наций. Текст «Коперника» получился литературоцентричный, глубокий и драматичный, а вот реализовать его методом театра, цирка и кино оказалось задачей слишком сложной.

Вращение без центра: «Коперник» в Московском планетарии
фото: Наталья Мущинкина, пресс-служба спектакля "Коперник"

Историю Коперника (Илья Белов) рассказывает Ретик (Никита Мальцев), единственный ученик и последователь астронома и популяризатор его гелиоцентрической системы. Имеенно он сохранил и опубликовал главный труд ученого «О вращении небесных сфер», над которой тот трудился 40 лет, но который так и не увидел напечатанным. В театральном представлении также появляются воспитавший Коперника дядя Лукаш (Никита Юськов), друг Гизе (Алексей Каманин) и экономка ученого Анна Шиллинг (Ксения Чигина), которая жила с ним, но не была его супругой, поскольку тот был каноником католической церкви и придерживался целибата. Есть и другие персонажи, хотя, если не знать биографию Коперника, трудно разобрать, кто есть кто, как и постичь суть диалогов между действующими лицами. Для сценического пространства планетария текст оказался слишком тяжелым, требующим большого сосредоточения – и в этом одна из главных проблем спектакля, далеко отошедшего от формата научной театрализованной лекции.

Текст Букреевой сопротивляется избыточности аудиовизуальных форм, но главная причина рассеянного внимания к актерам — переигрывающий их купол: мультимедийный парад изобретательный и зрелищный, к тому же кресла в зале, как и положено, располагаются под таким углом, чтобы взгляд был направлен преимущественно на пространство над головой. Полнокупольный экран создает эффект 3D без всяких очков – над зрителями постоянно вращаются церковные фрески, созвездия, формулы и чертежи, что-то проносится и стремительно падает, вызывая головокружение и немой восторг. Оригинальная сопроводительная музыка без пауз, как это часто бывает в телевизионных научно-популярных картинах, навязчиво стремится объяснить эмоциональное настроение той или иной сцены.

Вращение без центра: «Коперник» в Московском планетарии
фото: Наталья Мущинкина, пресс-служба спектакля "Коперник"

Из-за довлеющей музыки и актеры вынуждены повышать голос, стоя на возвышении или без особого взаимодействия друг с другом перемещаясь по диаметру между правой и левой частями зала. Крупные планы их говорящих голов отпечатывает на экран видеопроекция. Возможно, нужно время, чтобы артисты лучше освоили текст и сжились с ним, — пока он звучит высокопарно и, увы, проносится мимо ушей. Еще время от времени активизируются акробаты, исполняя пластические номера, посвященные небесным вращениям и этапам освоения человеком неба. Под непривычным для себя куполом — не родным цирковым, а чуждым небесным — смотрятся они сиротливо.

Пока довольно трудно понять, какой аудитории предназначен спектакль. Для театрализованной научной лекции – а это любимый формат родителей с подростками — в нем мало легко усваиваемой информации (хотя есть увлекательные фрагменты, например, рассказ о том, как со временем менялись представления об устройстве вселенной). Для любителей драматических историй – которой, безусловно, является жизнь Коперника – избыточна зрелищность фона и не достаточно раскрыт актерский потенциал. Пожелаем авторам спектакля вслед за своим героем поточнее рассчитать, где его центр и поблагодарим их за смелость выдумывать и внедрять новое. И, конечно, за то, что обратили внимание на судьбу великого ученого и подсветили вечные вопросы: как устроена Вселенная, какое место в ней занимает человек. И каково это – уверенно идти против общества и церкви, ломая устоявшееся и политически удобное представление о мире, космосе и его законах, не подвластных никому на Земле.

Вращение без центра: «Коперник» в Московском планетарии
фото: Наталья Мущинкина, пресс-служба спектакля "Коперник"

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram