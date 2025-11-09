И снег, и грех: «Анна Каренина» в Малом театре

В Малом театре состоялась премьера спектакля «Анна Каренина» в постановке приглашенного режиссера Андрея Прикотенко, много сделавшего для отечественной сцены. Именно его усилия помогли Новосибирску стать одним из центров театрального паломничества. Теперь же его задача — вдохнуть новую жизнь в старейший академический театр страны, обогатив его язык современной выразительностью. Рассказываем, что из этого вышло.
фото: Евгений Люлюкин, пресс-служба Малого театра
В Москве сегодня параллельно идет не меньше семи постановок «Анны Карениной» — от мюзикла до культового «Сережи» во МХТ им. Чехова, который собирает аншлаги уже семь лет и для многих стал эталонным прочтением. В этой ситуации важно было предложить искушенному зрителю нечто новое, но не уходя слишком далеко в радикальные трактовки — консервативный Малый театр и его постоянная публика к такому пока не готовы.
В сценической версии, которую написал сам Прикотенко, удалось сохранить все ключевые сюжетные линии, создающие ту самую объемную картину жизни, что возникает при чтении романа. Семейства Щербацких и Облонских, княгиня Бетси Тверская, мать Вронского и, конечно, сами Каренины — все они выходят на сцену, чтобы оживить полифоническое повествование. Режиссер предлагает взглянуть на произведение не как на историю адюльтера, а как на грустную сказку, чтобы «распутать тонкое кружево мотивов и понять «правду» каждого». Центральной темой спектакля становится семья. Вся история вращается вокруг дома и детей: разлад в семье Облонских из-за измены Стивы, несчастная любовь Анны, обретение гармонии Левиным и Китти. Все в этом мире либо стремится стать семьей, либо рушится, не сумев этого сделать, — так крутится бесконечный неизменный цикл жизни.
фото: Евгений Люлюкин, пресс-служба Малого театра
По словам Прикотенко, труппе Малого театра удивительно «идут» герои Толстого, хотя «Анну Каренину» здесь прежде не ставили ни разу. Главную роль исполняет Полина Долинская — хрупкая, застенчиво красивая и предельно искренняя, что заставляет безусловно сопереживать ее героине. По всеобщим заверением все репетиции заканчивались слезами за кулисами труппы и технического персонала, но теперь придется и вытащить платочки и зрителям.
Неожиданным оказался выбор на роль Каренина: народный артист России Виктор Низовой играет его совсем не таким, каким мы знаем его у Толстого. Его Каренин — теплый, нежный, улыбчивый, играет на скрипке и поет. От такого мужа, кажется, невозможно уйти. Низовой показывает иную трактовку образа: в ней муж не мстит Анне — он просто не хочет и не может ее отпустить. Роль Алексея Вронского исполнил приглашенный артист из театра МоссоветаНил Кропалов, вложивший в свою работу огромную энергию. Его герой кричит, плачет, страстно любит.
фото: Евгений Люлюкин, пресс-служба Малого театра
Идеальная пара Китти и Левин (Елизавета Долбникова и Михаил Мартьянов) запоминаются тем, что говорят друг с другом «первыми буквами слов» — и прекрасно всё понимают. Особняком стоит работа Дарьи Новосельцевой в роли княгини Бетси Тверской — светской львицы, сыгравшей роковую роль в судьбе Карениных. Она получилась почти зловещей.
Отдельный смысловой пласт — дети на сцене, здесь задействованы юные представители актерских династий, всегда значимых для Малого театра. Например, Сережу по очереди играют Юрий Юдаев (внук Юрия Соломина) и Эдик Марцевич (внук Эдуарда Марцевича). А оба сына Виктора Низового выходят на сцену в ролях счастливых детей Долли и Стивы.
фото: Евгений Люлюкин, пресс-служба Малого театра
Огромное, бесконечное сценическое пространство Малого диктует свои условия для художественного высказывания. Художник Ольга Шаишмелашвили, давний соратник Прикотенко, не загромождает его декорациями, оставляя героев Толстого один на один с пустотой. Диван, два стула, деревянная лошадка да несколько коробок — вот и все, что у них есть. Остальное — безразличное Ничто, заставляющее людей чувствовать себя крошечными, потерянными, запутавшимися в собственных желаниях и неспособными устроить счастье друг для друга.
Холодное безразличие бытия подчеркивается снегом, который идет с неба беспрестанно. Легкие бумажные хлопья медленно и красиво падают вниз, но, шурша, взметаются при малейшем движении — так же внезапно и стремительно вздымаются человеческие страсти. Воздушные потоки превращают снегопад в настоящую вьюгу, становясь зримым воплощением рока. На балу в Москве, где Анна впервые появляется в черном, звучит роковой вальс. Чувственная, душераздирающая музыка Евгении Терехиной обнажает неотвратимость трагедии. Пары кружатся в вальсе. Черное на белом, белое на черном. Третий цвет спектакля — красный (и чуть-чуть нейтрального синего) — тоже оттенок трагедии, несчастливой любви, что была так сильна, что разрушила жизни людей, ничего от них не оставила. Чем ближе к развязке, тем яростнее метель. В этой метели Анна и растворится, чтобы исчезнуть навсегда.
