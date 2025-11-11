Ласковое безразличие мира: «Это конец света» в Пространстве «Внутри»

В Пространстве «Внутри» поставили пьесу Николая Коляды «Мурлин Мурло». Новое прочтение, подготовленное театральным агентством No drama production, получило название «Это конец света». Как смотрится экзистенциальная драма о жизни маленького человека в провинциальном городке эпохи Перестройки из дня сегодняшнего, рассказывает журналистка Милана Стояновска.
фото: Ира Полярная, пиар-служба Пространства "Внутри"
Прославившая драматурга Николая Коляду пьеса «Мурлин Мурло» была написана в 1989 году, но по-настоящему известной и эту историю, и молодого на тот момент автора, сделала постановка Галины Волчек в «Современнике», роли в которой исполняли Елена Яковлева, Нина Дорошина, Валерий Шальных и Сергей Гармаш. Премьера спектакля, ставшего визитной карточкой театра, состоялась в 1990-м, а в 2009-м в «Современнике» представили обновленную версию, роли в которой уже исполняли Дарья Белоусова, Елена Козина, Шамиль Хаматов и Артур Смольянинов (внесен минюстом РФ в реестр иноагентов, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Теперь наследие «Современника» перенимает камерное Пространство «Внутри», где с текстом Коляды поработала команда молодых авторов.
Действие спектакля происходит в эпоху Перестройки в вымышленном провинциальном городке Шипиловске, где в небольшой квартирке живет молодая наивная женщина Оля (Мариэтта Цигаль-Полищук). Оля живет с властной матерью, которая сдает свободную комнатку разным квартирантам в надежде, что кто-нибудь из них женится на дочери и заберет ее. Пока же к Оле ходит сосед Миша (Евгений Харитонов / Иван Бровин), имеющий привычку поколачивать беременную жену и посмеиваться над недалекой любовницей. А комнату в квартире снимает молодой специалист из Ленинграда Алексей (Иван Мулин), приехавший работать на местный «коксохим».
фото: Ира Полярная, пиар-служба Пространства "Внутри"
В очереди в больнице Оля услышала, будто какая-то волшебница предсказала конец света, который наступит со дня на день. С той же новостью к ней в гости вечером ворвалась сестра Инна (Агриппина Стеклова / Евгения Дмитриева), которую об апокалипсисе предупредил якобы сам Левитан по радио. Известие о том, что некая стихия вот-вот поглотит все живое и всему настанет конец, как ни странно, не расстроила сестер, а обнадежила. «Скорее бы, скорее бы нас всех засыпало, утопило бы, скорее бы!» — звучит рефреном весь спектакль. Не будет больше ни Шипиловска, ни отключения электричества, ни криков из соседней квартиры, ни завода, ни работы, ни тоски, ни скуки, ни водки, ни горя. Но время идет, конец света задерживается, а гнусная жизнь все продолжается.
Несмотря на название спектакля и мрачное описание сюжета, «Это конец света» — спектакль добрый, как его главная героиня. Смотря на мир глазами блаженной Оли, можно увидеть все тяготы жизни, но они приобретают некий мистический облик, из-за чего все становится не таким страшным, как может казаться. Женщина уверена, что видит самого Бога и общается с ним, а еще она страстно ищет любви и щедро одаривает теплом и заботой каждого, кто обратит на нее внимание.
фото: Ира Полярная, пиар-служба Пространства "Внутри"
Мариэтте Цигаль-Полищук удается очень точно передать образ человека, который отрывается от реальности, не сумев принять ее тягот и тьмы, и зависает в пространстве между настоящим и вечным. Ее Мурлин Мурло — собирательный образ современного маленького человека, который не может вырваться из персонального Шахтинска, где только пьют, работают на заводе и живут без любви, и ждет божественного вмешательства. Не чтобы стало лучше, а чтобы все просто закончилось.
Над спектаклем работала команда нового театрального проекта No drama production. Режиссером выступила Таисия Вилкова, которая в Пространстве «Внутри» до этого работала только как актриса в постановках объединения «Озеро». В более ранних публикациях о спектакле в качестве постановщицы упоминается Ася Соловьева, но сейчас ее имени нет в афише, а история со сменой режиссера никак не освещена. Также в команде создателей — сценограф Всеволод Шпенглер, видеохудожник Александра Магелатова и художник по свету Никита Черноусов.
фото: Ира Полярная, пиар-служба Пространства "Внутри"
Спустя 36 лет пьеса Коляды звучит по-прежнему остро. Мир вокруг изменился, но ощущение безысходности, тоска по любви и хроническая усталость от жизни никуда не делись. Меняются сцены, меняются поколения актеров и зрителей, а герои продолжают ждать конца света и мы вместе с ними. «Это конец света» в Пространстве «Внутри» не стал радикальным переосмыслением известной многим истории и только выиграл от того, что сохранил всю суть. Отличные актерские работы, внедрение видеоарта и минималистичная сценография только усиливают неустаревающий текст.
