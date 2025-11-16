В поисках Хорошего Человека: «Затоваренная бочкотара» в Пространстве «Внутри»

В пространстве «Внутри» одна из главных премьер сезона — «Затоваренная бочкотара»Маши Карлсон. Режиссер и автор сценической версии, с той же командой реализовавшая постановку «Каждый мечтает о собаке», обратилась к ранней и самой абсурдной повести Василия Аксёнова. Рассказываем, как Карлсон уловила главный нерв произведения и ту самую «странность», которая не осуждает, а лишь подчеркивает человечность и надежду каждого на любовь и добрососедство в жизни.
фото: Пространство "Внутри"
С первых минут зрителя буквально втягивает в пестрый абсурдный и невероятно живой поток, где сливаются дорога, музыка, трюки и сновидения. Компания случайных попутчиков собирается в сельпо, чтобы доехать до станции. Володе Телескопову (Егор Кенжаметов) необходимо сдать пустую бочкотару, скопившуюся у возлюбленной-продавщицы, остальные едут по своим делам. Путешествие всё время идет не по плану и обрастает новыми участниками. Крутя баранку грузовика, Телескопов заявляет: «Едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая захочет». Эти слова – ключ к спектаклю. Синие бочки на колесиках, с приходом осени удачно поменявшие цвет на ярко-желтый, становятся универсальной декорацией: из груза они превращаются то в транспортное средство, то в солнечную карусель, то в трибуну для произнесения речей. Бочкотара, затарилась, «затюрилась», расцвела неожиданным театральным цветком.
Спектакль живет как комедия и построен на разнообразных пластических решениях. Забавным и динамичным происходящее делает сложная, почти спортивная хореография, в постановке которой участвовали актрисы Екатерина Никольская и Мария Волошина (лаборантка Степанида и учительница Селезнева). Все герои здесь – узнаваемые, хоть и чудаковатые советские типажи; ансамбль исполняет их с теплотой и иронией. К примеру, Полина Шашуро, самая опытная артистка труппы, виртуозно играет суетливого старика Моченкина, вечно пишущего доносы и жалобы, но в глубине души мечтающего лишь о простом человеческом признании. Анастасия Кочеткова создает образ обаятельной и роскошной Серафимы. А мужской квартет — Артем Лымарев (Шустиков), Денис Котов (Вадим), Егор Кенжаметов и Олег Грязнов (все остальные роли) — заряжают спектакль энергией и физической легкостью.
фото: Пространство "Внутри"
Обращает на себя внимание и эклектичный музыкальный фон: Высоцкий соседствует с грузинскими мелодиями, еврейские мотивы сменяются популярными хитами, а знаменитая «Газ-Газ» Горана Бреговича выступает саундтреком ухабистой дороги и гимном путешественников.
Сценическое действие, как и повесть, делится на день и ночь. Теплый свет дорожных приключений, когда герои едут и ссорятся, уступает холодному и сюрреалистичному мерцанию их снов. В них появляются огромные руки, обнимающие учительницу, и призрачная Хунта — персонификация тревог Вадима, специалиста по стране Халигалии. Именно в грезах маленькие люди задают себе экзистенциальные вопросы, раздваиваются, наблюдая себя со стороны, и все как один, от сварливого деда до романтичного матроса, мечтают о любви, человеческом тепле и понимании.
фото: Пространство "Внутри"
«Затоваренная бочкотара» в Пространстве «Внутри» — это спектакль не о советской действительности, но о вечном движении в поисках себя и близкого. О том, что наша жизнь состоит из нелепых случайных встреч, ошибок, волнений. Все герои повторяют как мантру одну и ту же фразу: «Идёт по росе хороший человек». Кто он, этот незнакомец, который обязательно встретится каждому из нас, «поймёт и поддержит»? Общая ли надежда на светлое будущее, что ждет на пути всех, или мечты о персональном счастье каждого? Вот то главное, что скрывается за веселым обаятельным абсурдом.
