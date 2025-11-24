Дорогой Бог, приходи завтра: «Оскар и Розовая дама» Театрального агентства «Арт-Партнер»

Театральное Агентство «Арт-Партнер» продюсер Леонид Роберман представили новый спектакль Филиппа Гуревича«Оскар и Розовая дама». В России пьесу ставили неоднократно: от Томского драматического театра до Брянского кукольного, не говоря уже о каноническом моноспектакле Алисы Фрейндлих в Театре им. Ленсовета. Новая версия берется за сложнейшую задачу – обратить сентиментальную историю в нескучный и терапевтичный разговор о ценности жизни.
В основе спектакля – одноименное произведение французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта, современная классика, переведенная на множество языков. Это история десятилетнего Оскара, больного раком, который проводит последние дни в больнице. Его единственным настоящим другом становится пожилая сиделка, Бабушка Роза. Именно она, видя его одиночество и страх, предлагает мальчику уникальную игру: представить, что каждый из оставшихся десяти дней будет равен десяти годам жизни. Кроме того, Роза предлагает ежедневно писать письма Богу и в каждом просить исполнения одного желания. Правда, просить можно только нематериальное, например, храбрость или терпение. Так она помогает мальчику прожить целую жизнь, со всеми её кризисами, радостями, первой любовью и философскими прозрениями, которым не суждено будет случиться позднее.
Пространство спектакля выстроено как метафоричная площадка для этой экзистенциальной игры. Действие происходит в условном больничном дворе или парке, где реальность причудливо смешивается с детским восприятием и признаками скорого ухода. Центральным объектом становится автобусная остановка – красноречивый символ ожидания, когда же настанет пора отправиться по тому самому последнему маршруту. Рядом – уличная детская площадка с неказистой железной машинкой, каруселью с двумя лошадками, одна из которых сломана, и большой резиновый мяч с зияющей трещиной. Эти детали, сочетающие детскую радость и хрупкостью бытия, создают пронзительный образ мира, где волшебство и боль существуют нераздельно. Есть на сцене и уголок для скучных взрослых: кресло и телевизор, по которому всё время передают «снежные помехи».
Режиссер Филипп Гуревич, в чьем творчестве уже не раз звучала тема взаимоотношений с особенными детьми и поиска взаимопонимания (например, в популярном спектакле «Сато» Театра Наций), находит для этой истории свой ключ. Его почерк узнается в тщательной работе с метафорой, особенном юморе, которому он находит немало места даже в душещипательных произведениях, а также в особом внимании к сценическому свету. Важнейшим соавтором спектакля, как и в предыдущих работах Гуревича, выступил художник по свету Павел Бабин. Их творческий тандем рождает на сцене изумительное визуальное высказывание.
Свет здесь – главный проводник эмоций, носитель символических кодов и даже инструмент, который делает историю онкологического больного ребенка прямо-таки волшебной. Бабин создает поистине симфоническую иллюминацию, используя более 20 источников: прожекторы, разноцветные гирлянды, мерцающие потусторонним светом дневные лампы, контровой свет из глубины сцены. Художник заливает сцену то теплым, то холодным сиянием, создавая световые занавесы, расставляя акценты, распыляя фотоновые лучи. Буквально каждый предмет что-то говорит с помощью света, даже треснутый мяч полыхает изнутри, утверждая: яркость живет даже в поврежденной вещи. Этот внешний, технический свет становится прямым отражением внутреннего «света истории» – заложенных в нее веры, надежды и неугасимого человеколюбия, что бесстрашно сияет в лицо самой горькой правды.
На таком вот невероятном фоне очень гармонично работает дуэт замечательных актрис. Виктория Толстоганова превращается в ранимого десятилетнего мальчика, не по годам мудро принимающего весть о скорой кончине. Взрослые боятся говорить начистоту, родители робеют и лишь заваливают его подарками, поэтому Оскар злится на них и прячется, когда случаются визиты мамы с папой. Светлана Иванова в роли Бабушки Розы – женщина с большим педагогическим дарованием и смелостью говорить со всеми начистоту, без унизительной жалости. Роза не утешает, а помогает мальчику прожить и понять всю полноту жизни, сколько бы ему ни осталось. А еще – наладить отношения с родителями и подружиться с Богом. Важно, что Роза не религиозная душнила: она шутит, может позволить себе выругаться и соврать (в качестве примера стойкости характера она приводит себя, заявляя, что в юности одержала 160 побед на боксерском ринге из 160 боев). Ивановой приходится играть и другие роли: стоит ей снять очки, она перевоплощается то в мать Оскара, то в его возлюбленную Пегги Блю – девочку с голубым цветом лица, в мечтах мальчика сделавшуюся спутницей его жизни на ближайшие 100 лет.
«Оскар и Розовая дама» оказывается важным диалогом с подростковой аудиторией, для которой темы несправедливости, одиночества и поиска смысла жизни особенно остры. Но поскольку каждый из нас рано или поздно сталкивается с уходом близких, уроки бабушки Розы оказываются полезны для зрителей любого возраста. Её мудрость проявляется в том, что она учит Оскара не столько не бояться смерти (хотя и это тоже), сколько ценить жизнь, а также проявлять милосердие к тем, кто остается. Она единственная, кто находит слова, чтобы объяснить мальчику, почему родители ведут себя так робко и призывает его не быть с ними жестоким: «В конце концов они потеряют тебя и умрут совсем одни, упрекая себя за то, что не помирились с сыном». Вот почему спектакль Филиппа Гуревича — глубоко гуманистичное высказывание, где главное чудо заключается в обретении мужества, так необходимого каждому, чтобы достойно прожить отпущенное нам время.
