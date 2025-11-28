«Последние» в театре «Шалом»: Как семейная драма становится притчей о власти

В театре «Шалом» состоялась премьера спектакля «Последние» — важная работа режиссера Олега Липовецкого, предлагающего перечитать и по-новому взглянуть на произведение Максима Горького. Популярный в советское время, в новой России революционный писатель не был любимцем театральных постановщиков и ставился довольно редко. Сегодня за произведения Горького берутся значительно охотнее, примером тому может служить и недавняя «Васса» в Театре Наций и, конечно, «Последние», в которых Липовецкий, не отступая от содержания, показывает, как пьеса обретает почти пугающую актуальность.
фото: Ольга Кузякина, пресс-служба театра "Шалом"
Действие помещается на огромном поворотном круге, с четырех сторон от которого располагаются зрительские ряды. Эта вращающаяся по часовой стрелке сцена напоминает циферблат и символизирует неумолимое движение времени – возможно, даже скорость вращения синхронизирована с реальными часами, но это не точно. Пару раз, в самые критические моменты сюжета круг заедает, и он тормозит со скрипом, а однажды даже едет в другую сторону, внятно демонстрируя кризисные точки истории. Липовецкий вообще доходчивый режиссер, он же сценограф, предпочитающий не загружать сцену лишними деталями ни в одном из своих спектаклей и частенько оставляющий героев в метафорическом вакууме. Здесь, например, дом героев по-догвилевски обозначен вписанным в круг квадратом – лаконичный, но мощный символ крепости, ставшей темницей для его обитателей. В ограниченном белой линией пространстве разворачивается драма семьи Коломийцевых. Из реквизита и мебели у них – лишь десять венских стульев, по числу главных персонажей. Лаконичное оформление ничуть не уменьшает ощущение клаустрофобии и безысходности, задуманное еще Горьким, зато позволяет сфокусироваться на актёрской игре, тексте и режиссерских находках.
Над сценой, напоминающей также и боксерский ринг, где по-очереди сталкиваются и выясняют отношения персонажи, по периметру висят восемь телевизионных экранов, по два с каждой стороны. Они выполняют несколько важных функций. Во-первых, на них возникают ремарки Горького: «Яков сидит на диване», «входит Софья»… Эти текстовые вставки подчеркивают, что внешний мир оставлен за скобками и не столь важен. Во-вторых, это источники медийного шума: телевизоры связуют прошлое и настоящее, мир классических героев и наше время. Когда «часы бьют восемь», в доме Коломийцевых звучит заставка новостей телеканала «Россия-1», в другой раз – программы «Время». В начале же спектакля, еще до первой реплики актёров, на экранах мелькают обрывки новостей о протестах в Сербии, Молдавии, Великобритании, Армении и других странах. Таков начальный саундтрек: распад семьи происходит на фоне распада мира. В финальном акте у экранов появится еще одно смысловое наполнение, но не будем раскрывать вообще все секреты.
фото: Ольга Кузякина, пресс-служба театра "Шалом"
В центре повествования – Иван Коломийцев (Дмитрий Цурский), полицейский, для которого служебное положение стало оправданием жестокости и морального разложения. Семья живет в доме его старшего брата Якова (Александр Хорлин), разоренного промышленника, у которого все еще водятся деньги. С ними также обитают жена Ивана Софья (Ксения Роменкова), пятеро разновозрастных детей Коломийцевых, няня Федосья (Светлана Свибильская) и зять по фамилии Лещ (Сергей Щадрин), он же семейный доктор. Блестящий актерский ансамбль, в котором каждая сольная партия хороша, воспринимается как единый организм. Маленькое пространство, размером чуть больше хрущевской кухни, задает артистам ограниченные условия. Десять человек на нем должны передвигаться слажено, не выходя за рамки прямоугольника, не задевать друг друга ни руками, ни стульями, даже когда ими по ходу действия нужно размахивать.
Коломийцевых связывают разные, но по большей части болезненные со-зависимые отношения. Это особенно заметно в пластических сценах в сопровождении страбоскопа, когда каждый из актеров в рапиде или, наоборот, убыстренном темпе, совершает повторяющиеся движения, паттерны, подчеркивающие его устойчивую функцию в семье. Самые сложные психологические образы достались Алине Исхаковой, играющей уродливую Любу, «раскачивающую лодку» презрением к двуличию и ретроградству родителей, а также, разумеется Дмитрию Цурскому в роли отца семейства Ивана, человека, деформированного системой, которую он олицетворяет.
фото: Игорь Червяков, пресс-служба театра "Шалом"
За напускной уверенностью Коломейцева и гневными тирадами по отношению ко всем домашним, сослуживцам и идейным врагам – революционерам – угадывается его панический, но неосознанный страх потерять власть, имущество и репутацию, даром, что в народе его считают мерзавцем, но ведь – сильным и жестоким мерзавцем. Обитатели дома – заложники выстроенной им системы, и если старшие дети перенимают беспринципность отца, то младшие пытаются бунтовать и сопротивляться, хотя их протест принимает форму саморазрушения. В одной из ключевых сцен Петр и Вера (Федор Бычков и Ольга Приходченко) напрямую спрашивают отца: «Папа, ты честный человек?». Он гневается, кричит, потому что считает, что дети не имеют права осуждать отца. Иван считает себя львом, которого лягают ослы и не умеет признавать ошибок.
Через необходимость детей расхлебывать ошибки взрослых раскрывается и большее измерение, нежеди внутрисемейные отношения. Его привносит «внешний» персонаж – госпожа Соколова (Наталья Боярёнок), чей сын посажен Коломейцевым в тюрьму по ложному обвинению в покушении на его жизнь. Интересно, что в постановке «Последних» в Театре им. Маяковского в 2015 году эта героиня была изъята, и конфликт пьесы сводился к семейным дрязгам и тщетному поиску взаимопонимания. У Липовецкого Соколова так же важна, как первоначально для Горького, она становится голосом правды и совести, независимой силой пытающаяся противостоять насилию убеждениями, словами. Именно из-за этого прочтения персонажа произведение было запрещено к показу в 1908 году, а в печатном виде издавалась с цензурными изъятиями. Для Коломийцева же нет разницы, кто сидит, «ведь кто-то же стрелял». Он и избиения заключённых объясняет: «Они сопротивлялись и пели песни», демонстрируя, как работает механизм власти.
фото: Ольга Кузякина, пресс-служба театра "Шалом"
Финал спектакля, как и пьеса, обретает характер безысходности. Слова Коломийцева «Семья – вот наша крепость, наша защита от всех врагов» звучат особенно горько, поскольку произносятся над руинами семейных отношений. У Горького Иван «начинает говорить сначала мягко, почти искренно, потом снова впадает в фальшивый, напыщенный тон», постановка следует этой ремарке. Становится ясно, что возрождения не будет: крепость разрушена, причем изнутри. Гуманные принципы и сакральность семьи, особенно характерные для еврейского театра Шалом, столкнувшись с её тотальным распадом, превращают бытовую драму в «библейскую» притчу о грехе и воздаянии и зеркалом, в котором в истории столетней давности легко узнается и наше время.
