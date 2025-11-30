Я закричу на весь мир: «Каренина», которая сошла с рельсов

Театральное агентство «Арт-Партнер» выпустило еще одну «Каренину» — самую дерзкую версию популярного во всем мире романа в постановке молодого режиссера Данила Чащина, запомнившегося «Последним летом» в Театре Наций. Новый спектакль так далек от классического прочтения, что почти радикален и порой балансирует между водевилем и сюрреализмом. О том, как Чащин пропускает Толстого через мясорубку постиронии и современного контекста, рассказывает Екатерина Визгалова.
фото: Николай Южанин, Театральное агентство "Арт-Партнер"
Анна (Ангелина Стречина / Анастасия Уколова) мучается в родах, лежа на диване. «Доктора сказали, что она не выживет» — и вся жизнь проносится перед ней горячечным бредом: болезненной фантазией, качающимся стремительным поездом. Он едет в теплые страны (но в конце прибывает на станцию Астапово, где умер Лев Толстой). «Вы не видели здесь девочку?» — навязчиво спрашивает у пассажиров Анна, и этот вопрос становится лейтмотивом безумного путешествия. Девочка тенью проходит мимо: «Я потерялась». У нее в руках молоток и железная рельса, по которой она ударяет, воспроизводя резкий тревожный звук. Громкое тиканье, свисты, музыкальная какофония усугубляют беспокойство.
Пространство ВИП-вагона, где происходит всё дальнейшее действие, – мистическое и театральное одновременно. Внутри — вполне домашняя мебель, а ряды чемоданов аккуратно уложены над крышею. Прозрачная стена, обращенная к залу, уподобляет героев бьющимся в инсектарии бабочек или участников реалити-шоу «За стеклом», где кипят постыдные и нелепые страсти. Два огромных промышленных вентилятора на заднем плане изображают крутящиеся колеса паравоза, а заодно пытаются разогнать духоту, что сводит Анну с ума. Ей всё время не хватает воздуха, и это ключевая метафора спектакля: в браке Карениных одной вечно душно, а другому — дует.
фото: Николай Южанин, Театральное агентство "Арт-Партнер"
Анна всё время открывает окно, чтобы подышать, а Каренин (Дмитрий Лысенков / Виталий Коваленко) орет, чтобы закрыла, потому что «мы все простужены». «В комнате больного требуется проветривание», — настаивает жена. Горе той семейной паре, которая не может договориться о климат-контроле. А вот Вронский (Антон Филипенко / Дмитрий Чеботарев), путешествующий с невестой Китти (Полина Гухман / Полина Денисова) в том же вагоне, тоже любит свежий воздух, и вскоре об их связи будут знать все пассажиры. Страсть не остановить, как и поезд летящий под откос после того, как Анна сбила тормозной вентиль.
Образы героев нарочито гротескны и далеки от хрестоматийных. В спектакле два состава, и, скорее всего, звучат они по-разному, но в обоих благородство не валялось: Анна здесь – не трагическая аристократка, а вульгарная простушка, даром что богата: в платье ар-деко с оголенными плечами, алыми перчатками и вызывающим красным корсетом. Подобный корсет, тоже красный, носит под мундиром и Вронский, похотливый ловелас, легко меняющий невесту-хиппи на новую интрижку. Сама Китти сгоряча швыряет в окно письма Левина, которого в спектакле нет. Что до Каренина, он редкий душнила, неспроста его играют актеры, специализирующиеся на неприятных типах. Муж («Противно смотреть») мерзко чавкает за едой, не желает покупать круассаны, предлагая Анне взамен яйцо, и ором требует от нее соблюдать приличия. Последнее действующее лицо, не считая тихого болезненного Сережу, которого действительно жалко, — графиня Лидия Ивановна (Анастасия Светлова). Она — проводница вагона, разносчица чая и убогих суждений, влюбленная в Каренина, скомканно характеризующая его «Добрблагородензнаменит». Все они — «поехавшие» в прямом и переносном смысле.
фото: Николай Южанин, Театральное агентство "Арт-Партнер"
Жизнь в вагоне кипит: пассажиры танцуют, проводят спиритические сеансы, пьют шампанское, ссорятся, кричат, фривольничают, особо не скрываясь от других путешественников. А куда тут скроешься. Все хотят уединения, просят оставить в покое, но уйти некуда. За окном идет бумажный снег, усиливая безвыходность и холод в искусственным мире. Брошенная Китти сходит с ума и залезает головой в мусорный мешок с письмами Левина. Каренин больше не может держать маску приличия. Вронский подавлен и обезволен. Мужчины устраивают дуэль, стреляясь из перчаток Анны. «Все, кто соприкасаются со мной, гибнут как срезанные цветы», — говорит виновница, принимая решения умереть ради спасения остальных. Надо признаться, этот шаг принимается с облегчением.
Такое авторское видение романа – не ошибка, а сознательная провокация. Чащин решил, как и главная героиня, не томиться в душном вагоне чужих ожиданий и встряхнул священную корову. Он лишил героев благородства, а вечные темы – жизнь без воздуха, поиск себя, цена страсти – упаковал в ироничную обертку. Новая «Каренина», конечно, вызывает вопросы, местами кажется излишне эксцентричной, непочтительной, даже абсурдной, но точно способна удивить. Дворяне Толстого превратились в обычное общество нервных людей, которые от предписанных правил и установок способно окончательно сойти с рельсов.
фото: Николай Южанин, Театральное агентство "Арт-Партнер"
