Фантазия дороже планшета: «Папина ёлка» в ЦДР — новогодний спектакль для детей 6-12 лет

«Папина ёлка» появилась своевременно: в зимние каникулы это настоящая находка для родителей младших школьников, переросших традиционные новогодние утренники, но еще не готовых к подростковым спектаклям. Сюжет разворачивает в городской квартире. Папа-писатель (Камиль Юсипов / Юрий Курнаков) остается дома с двумя дочками, к которым приходят в гости сверстники, — и все дружно утыкаются в телефоны. «Родители, узнаете? У вас так же?» — бросает папа в зал. Ему хотелось бы, чтобы дети играли в подвижные игры, но для этого нужно взять инициативу в свои руки. Для начала можно поиграть в школу: «учительница» Мила (Алина Савина / Мария Роскошо) будет принимать экзамен и задавать до смешного легкие вопросы: «Сколько будет 1+1?» и «Кто открыл Америку?». Абсурдные ответы «11» и «Клумба» вызывают хохот маленьких зрителей, знающих, как правильно. Но школа быстро надоедает, особенно румяному Саше (Сергей Маркеев/ Павел Крылов), он вообще хочет не играть, а капризничать.
Спасением становится большой матрас посередине – главный волшебный объект, по воле фантазии превращающийся в плацдарм для запуска ракеты или лодку, бороздящую мировые воды. Роль бушующих волн исполняют струящиеся ткани-занавески. Во время путешествия по Тихому океану можно полистать иллюстрированную энциклопедию и узнать, что такое фата-моргана, в Индийском — все должны повязать чалму и затем изобразить многорукого бога «Вишню», а уж в «Северном Ядовитом», брызги от которого долетают до зрителей в зале, не избежать атаки белого медведя – в него превращается мальчик Илья (Илья Бобков / Савелий Суслов). Нападение заканчивается откушенным пальцем Алены (Дарья Князева / Анастасия Блащук) и экстренным уроком для всего зала «Как вызвать скорую помощь».
фото: Екатерина Визгалова
Два динамичных действия по 40 минут — идеальный для целевой аудитории формат: немного музыки, хореографии, зеркальный шар, плюс совсем чуть-чуть сценического дыма и бумажного снега (куда ж без него). Антракт остроумно вписан в пьесу: курьер доставил пиццу, и герои, пригласив зрителей последовать их примеру, «ушли подкрепиться». Позже действие возобновляется с той же игровой ноты. Артисты возвращаются на сцену, а дети в зал — и все вместе продолжают общий веселый квест. Первым делом нужно, конечно, привести себя в порядок после бурных приключений: пришить Алёне откушенный палец, а параллельно выяснить, кто такой «анестезиолог»...
В спектакле заняты два состава молодых актеров, которые играют с обаянием и самоотдачей, легко перевоплощаясь в детей, практически неотличимых от тех, кто на них смотрит. Их яркие образы и живые реплики создают атмосферу домашней импровизации, что подкрепляет непосредственная реакция на происходящее юных зрителей. Немного интерактива с педагогикой — и они отвечают хором, подпевают, подсказывают решения и с готовностью выходят на сцену для общего «Танца Азбуки». Взрослым остается довольствоваться изящной словесностью, вроде новых детских прибауток: «Кто скажет слово или звук, тот беременный паук», «Рыба-карась, игра началась» и «Кто говорит «ну», у того душа в плену», а также вчитывать двусмысленности в игре «Волшебный чпок» — магический способ выиграть «Русского медвежонка» и поступить в МГУ.
фото: Екатерина Визгалова
«Папина ёлка» не грузит моралью, но учит детей главному: мир полон чудес, а для развлечения и игр нужны не гаджеты, но фантазия. Вслед за шумными «лыжными гонками по квартире», вызывающими дух соседей снизу, приходит время тихих занятий, совместного сочинения историй, а в финале папа предлагает подумать о целях на будущий год. Вопрос «Чего вы хотите добиться?» адресован также залу. Зрители, как и персонажи спектакля, могут написать желания на бумажках и оставить в фойе театра. На такой философской ноте и заканчивается развлекательный спектакль для детей, а для их родителей — мастер-класс «Как управиться со сборищем личинусов, не прибегая к электронике, и превратить их вечер в череду невероятных приключений».
