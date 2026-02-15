Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова

Рецензии на спектакли >>
15 февраля 2026
На основной сцене МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Николая Рощина «Дон Кихот». В основе – роман Сервантеса и пьеса Михаила Булгакова, написанная в 1938 году. 2026-й – год 135-летия Булгакова, и это вторая за сезон булгаковская премьера театра: «Кабала святош» Юрия Квятковского с успехом идет здесь с сентября. Рощин переносит действие в конец 1930-х – в условный советский театр, где репетируют «Дон Кихота». От булгаковского текста осталось немного, к тому же режиссер переставляет эпизоды и вплетает в сюжет реалии сталинской эпохи и современность. Так что сразу и не разберешь, где тут Сервантес, где Булгаков, а где сам Рощин.

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова
фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

История сочинения имеет непосредственное значение. В конце 1937 года Вахтанговский театр заказал Булгакову инсценировку нескольких мировых классиков. Отвергнув Мопассана и Бальзака, писатель остановился на Сервантесе и сел писать «Дон Кихота». До этого он уже адаптировал для сцены и Гоголя, и Толстого, и Мольера – эти произведения, как и большие романы автора, бесконечно цензурировались и подвергались жесткой критике. В стране громили формализм, и, хотя пьесу приняли, постановку так и не осуществили. Впервые она увидела свет в 1941 году уже в ленинградском БДТ, после смерти автора. Писать для театра в такой ситуации – чистое донкихотство. Булгаков это понимал и писал жене в процессе работы: «Никакого Дон Кихота я сейчас видеть не могу».

В одной из открывающих сцен спектакля (в нем намеренно нагромождено несколько начал и несколько финалов) на экране возникает крупная цифра — 1938. Дон Кихот (Илья Козырев) вступает с ней в сражение и разбивает мечом, но цифра опять срастается. Образ не нуждается в расшифровке: попытка сразиться с системой обречена на крах. Этой мысли, как и размышлениям о природе донкихотства, и посвящен спектакль Рощина.

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова
фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

Символом довлеющей власти становится жутковатая декорация-трансформер (художник и сценограф — сам Рощин), родственная монструозным механизмам из рощинского спектакля «Ворон» в Александринском театре. Железные подпорки, с которых при помощи средневековых лебедок и веревок с громким скрежетом спускаются старинные гравюры, изображающие то дом Дон Кихота, то нелепого великана на карачках. По сторонам – выдвигающиеся гримуборные-клетки, в которых актеры переодеваются по ходу действия. Поскольку всем артистам приходится исполнять по несколько ролей, набор костюмов разнопер: это и средневековые одежды, и платья 30-х годов, а иногда доспехи и буденовка одновременно.

Актеры, а в большей степени группа актрис (Полина Романова, Вера Харыбина, Ирина Пегова, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова), превращаются то в советских физкультурниц в пышных черных трусах, то в странствующих монахинь, в которых Дон Кихот видит злых колдунов, а то и юных обожательниц Актера 1, который уверяет их, что его сердце навеки отдано Дульсинее (Полина Романова). Самый же необычный набор образов у Пеговой, она успевает побывать карликом, монахиней, каторжницей, котом и принцессой. Театр в театре умножает все на два, и периодически выглядит как гротескная клоунада с уморительными накладными полумасками, смехотворным конем Росинантом и взвинченным хохотом. Смешное, впрочем, не отличить от горького – так было и у Сервантеса, который воспевал безумие Дон Кихота как логичную реакцию человека на сурово устроенный мир.

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова
фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

В центре актерского ансамбля Илья Козырев (Дон Кихот, а также Актер 1, режиссер, и, кажется, сам Булгаков) – нервный, пружинистый, резкий, но в то же время ранимый. С Иваном Волковым, играющим Санчо Пансу и Актера 2, уравновешенным и статным, они составляют замечательную пару. Хотя именно образ Санчо больше всего потерял при адаптации булгаковского текста, даже ослика ему не досталось, герой выглядит весомо, он не только подает копье и сопровождает своего сбрендившего «хозяина», а полноценно опекает, создавая ощущение надежного и здравомыслящего человека. Волков также является композитором и саунд-дизайнером спектакля, и, надо сказать, музыкальное сопровождение великолепно.

Ярче всего актерскую смычку видно на крупных планах вмонтированного в действие короткометражного фильма с начальным титром «Испания, наши дни»: по снежной лесной дороге в стареньком автозаке женщин-каторжанок в телогрейках этапируют на галеры. Два гопника – Дон Кихот и Санчо – расспрашивают несчастных, за что их поработили (все диалоги на испанском), а затем освобождают, впрочем, попутно получают от зэчек порцию тумаков. В абсурде происходящего, разыгранного четко по тексту Сервантеса, безошибочно считывается сарказм по отношению к нашим российским современным реалиям: даже в том, что заступники-рыцари в итоге оказываются биты.

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова
фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Роберт Саркисян

Отдельная линия – монологи о театре. Они звучат трибунно, как речи с партсобрания, но, на самом деле, их происхождение разное, в основном они собраны из цитат и высказываний о театре людей разного времени и фрагментов произведений самого Булгакова. К примеру:

«Скучно, когда на сцене видишь не людей, а актеров» (историк Василий Ключевский)

«А играть каждый должен так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена» (последняя фраза недописанного «Театрального романа»).

«Театр живет не сценическими декорациями, не роскошью костюмов, не эффектными мизансценами, театр живет идеями драматурга» (приписывается Константину Станиславскому)

«Дуракаваляние, контрреволюция» («Собачье сердце»)

«Работа получается, когда собирается компания людей, которая друг другу интересна, когда возникает желание ошибаться, пробовать, удивлять друг друга, самим удивляться» (из интервью Сергея Женовача)

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова
фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

«…по совести моей я считаю происходящее сейчас в наших театрах страшным и жалким. Антиформализм или реализм, или натурализм, или еще какой-нибудь изм, но я знаю, что это точно бездарно и плохо. И это убогое и жалкое нечто, претендующее называться театром социалистического реализма, не имеет ничего общего с искусством». (Всеволод Мейерхольд, речь на Всесоюзной режиссерской конференции 15 июня 1939 г).

Рощин не дает вслушаться в тексты и распознать их, но подчеркивает этими вставками особенное напряжение. Голоса врываются в действие неожиданно и напоминают о том, что искусство не всегда принадлежит себе, что художник, хочет он этого или нет, не может оставить мыслей о своем соответствии времени, ответственности перед народом и страхе потерять свободу.

При всем явственном трагизме материала спектакль по форме все же остается гротескной комедией со множеством веселых сюрпризов. Но, конечно, это смех назло человека униженного и затравленного — в лицо страхам. В финале же комедиант, играющий рыцаря в театре, становится реальным Дон Кихотом. После того, как к нему возвращается разум, он сдается, принимает поражение, соглашается больше не совершать подвигов и, как следствие, умирает. Правда, перед смертью, уже отказавшись от рыцарства, все-таки вспоминает о мельницах. Железные твари, которые все-таки нужно разбить. И он идет на них.

Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова
фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

версия для печати

обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   19.02.2026 - 22:20
Ой, по-моему перебор с декорациями и сложными механизмами вышел. Больше обращаешь внимание на "неживое" на сцене, чем на игру актёров, которой по сути не увидела. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   18.02.2026 - 16:27
Маски прикольные))) Страшные и смешные))) Похоже ШОУ было еще то. читать далее>>
№ 3
Антон Нефрит   16.02.2026 - 23:32
Совершенно убогая постановка Дон Кихота. Тем, кто читал и любит оригинальное произведение Сервантеса, строго НЕ рекомендуется. Притом если у Сервантеса - понятно, это фарс, но тут лишь кривляние и пошлость.... читать далее>>
№ 2
Анна Чупахина   16.02.2026 - 12:37
"Нелепый великан на карачках" - это "Навуходоносор" Уильяма Блейка читать далее>>
№ 1
Киноман1985   15.02.2026 - 19:02
Технологическая и опасная поставка Дон Кихота. Много декораций со сложными механизмами опасность для актеров. Хоть не криворукие декораторы. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ
От заката до рассвета: «Вий» в МХТ имени Чехова
Иван Волков и Ирина Пегова сыграют в «Дон Кихоте»
«Здесь был Юра»: взрослый, когда ты нет
Павел Филиппов встретится с «Вием» на сцене МХТ имени Чехова
«Важнее не консервировать традиции, а развивать их»: Софья Эрнст заступилась за Константина Богомолова
Юлия Меньшова, Антон Шагин и другие выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова на должность ректора
«Она красивая у меня»: Сергей Бурунов впервые рассказал о своей девушке
Иван Ургант, Евгений Миронов и Марина Зудина попрощались с Игорем Золотовицким
Не стало ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого
Скромное обаяние благотворительности: За что мы любим Константина Хабенского
Кашу варили, деток кормили: «Жил. Был. Дом.» — киноспектакль с актерами МХТ им. Чехова
Дарья Мороз снимет четвертый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым
Бог умер, и образ божий растлелся в человеке: «Идиоты» в МХТ им. Чехова
Не стало Владимира Симонова
И снег, и грех: «Анна Каренина» в Малом театре
Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова
Герард Васильев, Людмила Полякова и Владимир Федосеев признаны «Легендами сцены»
Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»
Данил Чащин: «Удивительно, сколько людей, которых мы знаем и любим, имеют цыганские корни»
Поиск по меткам
Екатерина Визгалова
персоны
Иван ВолковСергей ЖеновачЮрий Квятковский (II)Илья КозыревЯнина КолесниченкоВсеволод МейерхольдИрина ПеговаПолина Романова (II)Николай РощинКонстантин СтаниславскийВера ХарыбинаЮлия Чебакова
театры
Александринский театрБДТМХТ им. А.ЧеховаТеатр им. Евг.Вахтангова

фотографии >>
Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова фотографии
Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова фотографии
Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова фотографии
Тени, я не боюсь вас: «Дон Кихот» в МХТ им. Чехова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен