Каждый может стать кем хочет: «Принцесса против!» в Театре Труда

26 февраля 2026
В Театре Труда показали мюзикл «Принцесса против!» по одноименной книге Валентины Дёгтевой. Инсценировку и слова песен писательница написала сама, режиссёром-постановщиком выступила Алёна Лазько, композитором — Илья Мясников. Кино-Театр.Ру разворачивает эту конфету в яркой обёртке и пробует практически единственный детский спектакль в репертуаре театра на вкус.

фото: Татьяна Скурихина / Театр Труда

Больше всего «Принцесса против!», где даже в именах скрипит сахар, похожа на карамельку — такая же маленькая (хронометраж спектакля — меньше часа), ярко-розовая, сладкая, но — не приторная. Действие происходит в королевстве Конфитюр, откуда кровожадный дракон похищает принцессу Тутти-Фрутти. Следуя древнему пророчеству, самоуверенный рыцарь Розарио появляется на горизонте, чтобы спасти несчастную. Однако, в основу сюжета заложен драматургический переворот сказочных мотивов, поэтому рыцарь оказывается алчным охотником за пол-царством и министерской должностью, дракон - ненастоящим, а сама Тутти-Фрутти присматривается к Разбойнику Гранато, чтобы куда-нибудь с ним укатить.

«Сказка вроде детская, но смотреть ее интересно и взрослым. Она про правила, которые можно нарушать, и про осуществление мечты. Ты можешь стать кем угодно, если захочешь. Мои мечты воплотились: я всегда хотела сделать мюзикл и поставить на сцене детскую историю», — говорит Алёна Лазько.

фото: Татьяна Скурихина / Театр Труда

Премьера «Принцессы против!» состоялась ещё в 2023 году в Парке Горького и входила в программу «ЛетЛитФеста» — фестиваля, который знакомил гостей с творчеством современных писателей. Уличную версию спектакля готовили, по словам режиссёра, около трёх месяцев, в здании театра — около двух. Камерное пространство сцены и зрительного зала обернули в полупрозрачную розовую органзу, пошили костюмы: плотные розовые штаны и рубашки, разбавленные у некоторых персонажей белым жабо и колпаком. Кроме головы дракона и силуэта принцессы в короне, выполненных нарочито косо-криво из шумопоглотительного материала, других декораций нет. Такое решение намерено: «Принцесса против!» задумывалась как довольно-таки мобильная и минималистичная постановка, которую, при желании, можно поставить где угодно.

Кажется, что мелкий сладкий декор в виде, например, полосатых вафельных трубочек и конфеток-карамелек не помешал бы детскому спектаклю, но он и без того захватывает внимание разновозрастных зрителей - исключительно актёрской игрой. В компании молодых выпускников театральных вузов особенно выделяется актёр Руслан Маликов. Он играет меланхоличного Короля Карамелло, которому после побега необузданной дочери Тутти-Фрутти с Разбойником Гранато (Иван Оранский) искренне сопереживаешь — что же за напасть с этими дочками? Внимание привлекает и Фея Розабелла в исполнении Марии Герасимовой: она, вооружившись палочкой с лентой на конце, перед спектаклем приглашает зрителей в зал, а во время самого действия кокетничает с приунывшим королём.

фото: Татьяна Скурихина / Театр Труда

Сама же Принцесса Тутти-Фрутти в исполнении Марии Крыловой — яркое воплощение современной амбициозной девушки, которая не собирается выходить замуж за Рыцаря Розарио (Вадим Утенков) и, будто бы в подражание Барби образца Марго Робби, уверяет, что принцесса может стать хоть директором зоопарка, хоть сантехником (специальности позволено выкрикнуть активным маленьким зрителям). Ее здравомыслие разделяет и режиссёр Алёна Лазько. Отвечая на вопрос, какой персонаж ей больше всего нравится, она говорит: «Принцесса, конечно. Она дерзкая, весёлая. И, если вы обратили внимание, она же уезжает с разбойником делать театр».

Следующие показы спектакля «Принцесса против!» (0+) состоятся 7 и 21 марта в «Театре Труда».

Сергей Сызганцев
персоны
Мария ГерасимоваМария КрыловаРуслан МаликовИлья МясниковИван Оранский

