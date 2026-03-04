Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битла у Красной скалы»
Наше всё — в чёрной комнате: «Капитанская дочка» в театре Пушкина & «Ромео и Джульетта» в театре Вахтангова

4 марта 2026
В начале 2026 года у режиссера Олега Долина практически одновременно состоялись две премьеры. В январе Московский театр имени Пушкина выпустил его «Капитанскую дочку» — «театральную фантазию» по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина. А в последние дни зимы эстафету подхватила Вахтанговская сцена, где была представлена новая версия «Ромео и Джульетты» Шекспира. Два театра, два классических текста, одна творческая группа художников и один режиссер. Посмотрев обе постановки, мы решились поговорить о цельности авторского стиля и явственно заметной в них тени Юрия Бутусова, чьей художественной манере вторит Олег Долин. Пробуем разобраться, где заканчивается цитирование и начинается разговор с утраченной со смертью Юрия Николаевича театральной традицией.

фото: "Капитанская дочка" / театр им. Пушкина

«Капитанская дочка» ориентирована прежде всего на подростковую аудиторию. Сыгранная молодыми актерами театра, преимущественно выпускниками мастерской Евгения Писарева, она оказывается историей любви молодого Петра Гринева (Руслан Чагилов) и Маши Мироновой (Виктория Серикова/Алина Болознева), попутно касаясь вопросов чести, долга, милосердия и достоинства. Сценическая версия облегчена, избавлена Долиным от излишней драматизации и пытается увлечь зрителей энергией, озорством, анекдотичными образами. Таким выглядит гриневский слуга Савельич (Константин Похмелов), в ватнике без рукавов и ушанке, и даже Маша, рискующая превратиться в комическую дурочку, читая стихи про «Оренбургский край родной». Или же проходной персонаж, француз Бопре (Николай Рысев), который получает целую вставную миниатюру с соблазнением дворовых девушек под Джо Дассена.

Осмысленность такому фривольному формату придает строгое и до боли знакомое художественное решение: герметичность черного пространства без декораций, свойственная сценографу Максиму Обрезкову, сложный и интересный свет и многочисленные танцевально-пластические номера: на темном фоне девушки в белом кружатся, танцуют, жонглируют саблями, изображая то буран, то бал, то толпу бунтовщиков, то стадо гусей. В этом визуальном балагане присутствует одна фигура, сшивающая полотно спектакля, - античная Муза или Терпсихора в исполнении Евгении Леоновой. Растрепанная, в испачканном подвенечном платье, она ходит по сцене и высоким стилем читает стихи Пушкина разных лет – о любви, родине, бесах, свободе. В ее фигуре проступает что-то очень знакомое, надрывное, бутусовское. Впрочем, как иначе, ведь Леонова – ученица Юрия Николаевича.

фото: "Капитанская дочка" / театр им. Пушкина

«Ромео и Джульетта» в Театре Вахтангова — вторая премьера Олега Долина и тоже разговор о любви, случившейся не вовремя. Как и в «Капитанской дочке», здесь заняты молодые актеры (выпускники Щукинского училища Григорий Здоров и Полина Рафеева в заглавных ролях) и все та же творческая команда: Максим Обрезков вновь выстраивает схожее пространство, Евгения Панфилова придумывает костюмы, Руслан Майоров работает со светом. Сцена оснащена символическими вертикальными конструкциями-арматурами, а костюмы решены в похожей стилистике, что и в «Капитанской дочке». Так, Ромео появляется в очках, шарфе и шапке-ушанке, Меркуцио и Тибальд – в подтяжках и/или пиджаках на голое тело, герои существуют вне времени и пространства. Такие типажи могли бы встретиться и в американском кино 50-х, и в советские годы, послевоенные, оттепельные, а Джульетта — вылитая Наташа Ростова из афиши того же театра.

Перевод Шекспира, вопреки анонсам театра, где заявлена Татьяна Щепкина-Куперник, все же Пастернаковский – его выдают некоторые узнаваемые фразы и целые отрывки, которые зачитывает голос, у Шекспира обозначенный как Хор. Слова звучат в записи — старой, с легкими помехами, словно бы архивной, хотя чей это голос — распознать не удалось. Было бы здорово, если бы сам Пастернак, но нет — не похож. Загадка. Олег Долин и тут делает ставку на энергетику юных исполнителей, укрепляя их мощью старейших мастеров вахтанговской сцены: в спектакле заняты заслуженные артисты России Юрий Красков (Брат Лоренццо) и Сергей Пинегин (Монтекки), их присутствие довольно весомо и значительно.

фото: "Ромео и Джульетта" / Анна Смолякова, teatrtogo.ru

Главное свойство обеих постановок — их несомненное, до смешения, сходство со спектаклями Юрия Бутусова, причем не только по части черноты фона и ритма, а вплоть до деталей одежды, цветового наполнения сцены, музыкальных инструментов в руках героев. Имеется даже шинель вместо заячьего тулупа у Пугачева — прямая цитата из бутусовского «Бега». Всполохи красного: ткани на заднем плане в «Ромео и Джульетты», а в «Капитанской дочке» у Маши Мироновой красная труба в руках — привет Тимофею Трибунцеву с его красным барабаном из «Барабанов в ночи». Совпадение? Не думаю. Никаких шпаг и пистолетов, лошадей и балконов — все условность и все пожар.

Ключ к разгадке — фигура художника Максима Обрезкова, который делал спектакли с Бутусовым на протяжении многих лет и был не просто декоратором, а полноправным соавтором его творческих идей. В одном из интервью Обрезков вспоминает о работе с Бутусовым как о «пути в лесу, где не знаешь, что будет за следующим деревом». Пустая темная сцена, белые платья, слегка нелепые, чудаковатые герои, метания по сцене — ходьба или бег в лихорадочном ритме, нервная пластика, костюмы, выламывающие героев из времени, — элементы стилистического кода, который теперь пришел и в постановки к Олегу Долину, воспроизводящему ту же оптику. «Работа с Юрием Николаевичем всегда подразумевает, что конкретного автора нет», — говорил Обрезков.

фото: "Ромео и Джульетта" / Анна Смолякова, teatrtogo.ru

Сам Долин, плотно связанный с творчеством Бутусова, работающий с его учениками, и его нынешние соавторы сознательно ли, интуитивно ли — возвращают бутусовский стиль сразу на две сцены, где ставил мастер. Хотя мало кто из зрителей пойдет смотреть спектакли одновременно, мысль о единстве будоражит, как любой не до конца понятный замысел, и все огрехи перед ним пасуют, оказываются не столь существенными. Хочется думать, что перед нами не простое подражание режиссеру, умевшему уловить и передать сложные эмоциональные состояния человека, а попытка упрочить уходящую после смерти Бутусова уникальную театральную традицию.

персоны
Алина БолозневаЮрий БутусовДжо ДассенОлег ДолинГригорий ЗдоровЮрий КрасковЕвгения ЛеоноваМаксим ОбрезковСергей ПинегинЕвгений ПисаревКонстантин ПохмеловПолина РафееваНиколай РысевВиктория СериковаТимофей ТрибунцевРуслан Чагилов
театры
Московский театр им. ПушкинаТеатр им. Евг.Вахтангова

что почитать?