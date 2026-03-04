Наше всё — в чёрной комнате: «Капитанская дочка» в театре Пушкина & «Ромео и Джульетта» в театре Вахтангова

что почитать?

Спутник телезрителя «Иностранец»: Чан гнева и печали В ночь с 1 на 2 марта, 00:50, СТС

Спутник телезрителя «Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ

Новости кино «Ведьмина любовь» с Ксенией Роменковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» Линейка новинок стартует 2 марта

Новости кино Елену Валюшкину и Алёну Коломину ждут новые «Загадки» Продолжение детективного сериала покажут 13 марта

Лайфстайл «Непонятно, куда прятаться»: Анастасия Крылова и Анна Заворотнюк застряли в Дубае во время обстрелов Когда ехал в отпуск, а попал на войну

Новости кино «Казанова» Антон Хабаров вернется к зрителям в начале весны На Первом канале с 9 по 12 марта состоится премьера третьей части сериала