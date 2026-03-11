Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Она говорит, что любит тебя: «Ближе» в Театре Ермоловой

Рецензии на спектакли >>
11 марта 2026
На Новой сцене Театра имени Ермоловой состоялась премьера спектакля «Ближе» — драма по одноименной пьесе британского драматурга Патрика Марбера, переведенная на десятки языков мира и поставленная на сценах множества стран, в том числе и в России. Для актрисы Анастасии Альмухаметовой постановка стала режиссёрским дебютом, она же сыграла одну из ролей в очередь с Эльмирой Диваевой. В спектакле также заняты Илья Малаков, Роман Евдокимов, Василий Бриченко и Стася Милославская.

фото: театр им. Ермоловой

Массовому зрителю пьеса Патрика Мербера Closer знакома в первую очередь по фильму 2004 года Майка Николса «Близость» — с Натали Портман, Джудом Лоу, Джулией Робертс и Клайвом Оуэном. В центре сюжета — квартет молодых людей: модный фотограф, писатели-неудачник, работница ночного клуба и дерматолог, которые спонтанно в друг друга влюбляются, встречаются, изменяют избранникам. Символическое значение в кинокартине обретает парк с мемориальными табличками в память о тех, кто пожертвовал собой ради других — там-то и познакомилась пара героев в начале истории. В каком-то смысле персонажи «Близости» действительно погубили себя, правда, из-за взаимной лжи и измен.

Представление начинается зрителей ещё в фойе театра — в кафе «Время антракта». На круглый постамент взлетает актриса Эльмира Диваева с копной тёмных взъерошенных волос. В «Ближе» она играет фотографа Анну, и пространство кафе на время превращается в выставку героини — промо-фото актёров, которые, если верить пресс-релизу, запечатлены в мгновения счастья. Диваева берёт микрофон, кивает кому-то из зала, и вот уже к ней подбегают двое молодых людей — заводной Василий Бриченко в голубой рубашке и более сдержанный Илья Малаков в чёрном костюме, с букетом белых роз. Троица поёт, втягивает зрителей, те охотно подхватывают. Раздаётся звонок, и пока камерное пространство Новой сцены потихоньку заполняется, Диваева двигает на сцене стулья и выравнивает свет. Сигарета, едкий дым у потолка. Начинается спектакль.

фото: театр им. Ермоловой

Лондон, где происходит действие пьесы, Анастасия Альмухаметова сужает до пространства фотостудии: белый стол и белые стулья самых разных видов — от тех, что с высокими ножками стоят у барной стойки до с крутящейся сидушкой, софтбоксы, вспышки, штативы, гардероб с вешалками, напольное зеркало в полный человеческий рост. По задумке режиссёра, это не просто фотостудия, а лаборатория, где исследуются грани любви — от страсти и ревности до болезненной пустоты после романтической эйфории. Познав многие грани отношений, герои миновали одно – зрелую и искреннюю любовь. Её присутствие, вроде бы, витает в воздухе, но оказывается отравленным сигаретным дымом, заглушается негожим матом, манипуляциями и напыщенными мелодраматичными надрывами.

Погружение в лихорадочный нарратив из случайных встреч и влюблённостей иллюстрирует скомканность жизней главных героев: вот несложившийся писатель, ныне автор некрологов Дан (Василий Бриченко) несёт сбитую машиной стрипризёршу Алису (Стася Милославская) к дерматологу Ларри (Илья Малаков). Мгновение спустя мы переносимся обратно в фотостудию, где Дан, уже встречающийся с Алисой, влюбляется в Анну. Та позже воспылает чувствами к Ларри, а тот — к Алисе. Потом герои поженятся, поймут, что несчастны и разорвут отношения, но до этого ещё нужно дотерпеть, понять, кто в кого влюблён и что происходит.

фото: театр им. Ермоловой

Сделав ставку на известных профессиональных актеров, режиссёр не до конца справляется с тем, чтобы как следует настроить инструменты. Эмоции выкручены на максимум: артисты разбрасываются крепкими словечками, выкуривают нервные сигареты, катаются по полу, стенают, красиво страдают. Диваева сбрасывает жилетку, где уже наготове дожидается нижнее бельё, Малаков швыряется деньгами, Милославская вышагивает в костюме мрачного фавна. В очередной раз выясняя, кто с кем спит, герои становятся похожими на мемных персонажей мелодрамы, которые не могут определиться, кто кого любит. От этого опустошительная и откровенная пьеса теряет эмоциональный тон и психологическую достоверность: героям сложно сопереживать и еще сложнее узнавать знакомые черты – что, собственно, и нужно для ее глубокого понимания. Возможно, со временем, «Ближе» станет более сыгранный и стройный.

Зато безупречна работа художественного цеха — художника-постановщика Василины Харламовой, видеохудожника Ильи Иванова и художника по свету Михаила Буркина. Возле мечущихся актёров всё время мерцает проектор — вот внутри зонтика-фотоспышки вдруг выплывает луна, вот тёмный силуэт маленькой девочки идёт к приоткрытой тревожной чёрной двери, а вот большой портрет Милославской проекцируется на белую мебель. В финале же Стася поет горькую песню, которая становится самым искренним моментом этой истории.

фото: театр им. Ермоловой

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   11.03.2026 - 22:56
Рабочий сценарий для театра, лучше подходящий как раз театральным подмосткам, чем кино. Для фильма просто симпатично. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.03.2026 - 21:30
Ну вот чего-то такого "пикантного" и ожидала от Стаси - образ под неё. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Сергей Сызганцев
персоны
Анастасия АльмухаметоваВасилий БриченкоРоман ЕвдокимовДжуд ЛоуИлья МалаковСтася МилославскаяМайк НиколсКлайв ОуэнНатали ПортманДжулия Робертс
фильмы
Близость
театры
Театр имени Ермоловой

фотографии >>
Она говорит, что любит тебя: «Ближе» в Театре Ермоловой фотографии
Она говорит, что любит тебя: «Ближе» в Театре Ермоловой фотографии
Она говорит, что любит тебя: «Ближе» в Театре Ермоловой фотографии
Она говорит, что любит тебя: «Ближе» в Театре Ермоловой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Елена Бурханова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Дэнни Мастерсон
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен