Она говорит, что любит тебя: «Ближе» в Театре Ермоловой

Массовому зрителю пьеса Патрика Мербера Closer знакома в первую очередь по фильму 2004 года Майка Николса «Близость» — с Натали Портман, Джудом Лоу, Джулией Робертс и Клайвом Оуэном. В центре сюжета — квартет молодых людей: модный фотограф, писатели-неудачник, работница ночного клуба и дерматолог, которые спонтанно в друг друга влюбляются, встречаются, изменяют избранникам. Символическое значение в кинокартине обретает парк с мемориальными табличками в память о тех, кто пожертвовал собой ради других — там-то и познакомилась пара героев в начале истории. В каком-то смысле персонажи «Близости» действительно погубили себя, правда, из-за взаимной лжи и измен.
Представление начинается зрителей ещё в фойе театра — в кафе «Время антракта». На круглый постамент взлетает актриса Эльмира Диваева с копной тёмных взъерошенных волос. В «Ближе» она играет фотографа Анну, и пространство кафе на время превращается в выставку героини — промо-фото актёров, которые, если верить пресс-релизу, запечатлены в мгновения счастья. Диваева берёт микрофон, кивает кому-то из зала, и вот уже к ней подбегают двое молодых людей — заводной Василий Бриченко в голубой рубашке и более сдержанный Илья Малаков в чёрном костюме, с букетом белых роз. Троица поёт, втягивает зрителей, те охотно подхватывают. Раздаётся звонок, и пока камерное пространство Новой сцены потихоньку заполняется, Диваева двигает на сцене стулья и выравнивает свет. Сигарета, едкий дым у потолка. Начинается спектакль.
фото: театр им. Ермоловой
Лондон, где происходит действие пьесы, Анастасия Альмухаметова сужает до пространства фотостудии: белый стол и белые стулья самых разных видов — от тех, что с высокими ножками стоят у барной стойки до с крутящейся сидушкой, софтбоксы, вспышки, штативы, гардероб с вешалками, напольное зеркало в полный человеческий рост. По задумке режиссёра, это не просто фотостудия, а лаборатория, где исследуются грани любви — от страсти и ревности до болезненной пустоты после романтической эйфории. Познав многие грани отношений, герои миновали одно – зрелую и искреннюю любовь. Её присутствие, вроде бы, витает в воздухе, но оказывается отравленным сигаретным дымом, заглушается негожим матом, манипуляциями и напыщенными мелодраматичными надрывами.
Погружение в лихорадочный нарратив из случайных встреч и влюблённостей иллюстрирует скомканность жизней главных героев: вот несложившийся писатель, ныне автор некрологов Дан (Василий Бриченко) несёт сбитую машиной стрипризёршу Алису (Стася Милославская) к дерматологу Ларри (Илья Малаков). Мгновение спустя мы переносимся обратно в фотостудию, где Дан, уже встречающийся с Алисой, влюбляется в Анну. Та позже воспылает чувствами к Ларри, а тот — к Алисе. Потом герои поженятся, поймут, что несчастны и разорвут отношения, но до этого ещё нужно дотерпеть, понять, кто в кого влюблён и что происходит.
фото: театр им. Ермоловой
Сделав ставку на известных профессиональных актеров, режиссёр не до конца справляется с тем, чтобы как следует настроить инструменты. Эмоции выкручены на максимум: артисты разбрасываются крепкими словечками, выкуривают нервные сигареты, катаются по полу, стенают, красиво страдают. Диваева сбрасывает жилетку, где уже наготове дожидается нижнее бельё, Малаков швыряется деньгами, Милославская вышагивает в костюме мрачного фавна. В очередной раз выясняя, кто с кем спит, герои становятся похожими на мемных персонажей мелодрамы, которые не могут определиться, кто кого любит. От этого опустошительная и откровенная пьеса теряет эмоциональный тон и психологическую достоверность: героям сложно сопереживать и еще сложнее узнавать знакомые черты – что, собственно, и нужно для ее глубокого понимания. Возможно, со временем, «Ближе» станет более сыгранный и стройный.
Зато безупречна работа художественного цеха — художника-постановщика Василины Харламовой, видеохудожника Ильи Иванова и художника по свету Михаила Буркина. Возле мечущихся актёров всё время мерцает проектор — вот внутри зонтика-фотоспышки вдруг выплывает луна, вот тёмный силуэт маленькой девочки идёт к приоткрытой тревожной чёрной двери, а вот большой портрет Милославской проекцируется на белую мебель. В финале же Стася поет горькую песню, которая становится самым искренним моментом этой истории.
обсуждение >>