Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Старшенбаум в роли Ленина, поющий Табаков и другие причины увидеть «Помпеи» в Пространстве «Внутри»

Рецензии на спектакли >>
15 марта 2026
Одна из заметных мартовских премьер Пространства «Внутри» — спектакль-мистификация «Помпеи», новая постановка режиссёра Саввы Савельева. В нём заняты популярные актёры Павел Табаков и Ирина Старшенбаум, а одну из ролей играет и сам Савельев. Мы посмотрели эту необычную работу, в которой философские мысли преподносятся на языке абсурда, и рассказываем, кому и почему стоит запланировать поход в театр.

Режиссёр Савва Савельев — модная фигура независимого театра

фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"

Савва Савельев, в прошлом журналист и креативный продюсер «Вечернего Урганта», продолжает активные художественные эксперименты в московских театрах, подкрепляя статус одного из самых ярких представителей московской независимой сцены. В Пространстве «Внутри» это уже его третья работа: здесь уже с успехом идут его «Петушки» (рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева) и «Зеркало» с Павлом Табаковым, посвящённое темам памяти и ответственности. Кроме того, Савельев поставил «Чуковского» в Театре имени Ермоловой, где на главную роль пригласил Данилу Козловский, что подтверждает его репутацию постановщика, умеющего работать со звёздами первой величины и собирать аншлаги. Ко всему прочему Савва Савельев предпочитает создавать спектакли по собственным пьесам, собственноручно придумывать к ним художественное оформление и, наконец, исполнять в нем роли.


Спектакль с необычной сюжетной конструкцией

фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"

Для «Помпеев» Савельев придумал любопытную фантасмагоричную форму. Действие развивается параллельно в четырех временных и пространственных измерениях, начинаясь в Москве 2116 года, где трое продюсеров будущего перебирают старые рукописи и сценарии в поисках нового сюжета, останавливаясь на идее сделать текст к 200-летию революции. Возникающий из ниоткуда Джин-невидимка по имени Жорик вспоминает, как превратился в духа 100 лет назад, и мы переносимся в «Измерение 2» - Москву наших дней, где задумываются о жизни работники курьерской службы. Тем временем, в «Измерении 3» - Помпеях 1908 года - встречаются Ленин и Горький, обсуждая литературу, любовь и кровавый террор, и там же, но в 79 году римляне Руфус и Корнелия - влюбленные друг в друга дочь сенатора и раб – чья страсть угрожает разбудить Везувий. Связь между всеми героями причудлива: то ли они пишут пьесы друг о друге, то ли перерождаются сквозь века, — уж слишком похожи их мысли и вечное стремление к любви.


Популярные актёры Павел Табаков и Ирина Старшенбаум

фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"

В спектакле заняты одни из самых востребованных молодых артистов страны. Павел Табаков, уже знакомый зрителю по совместной работе с Савельевым в постановке «Зеркало», и Ирина Старшенбаум ярко раскрывают свои таланты, исполняя сразу по несколько ролей, а Павел даже один раз поет песню про любовь и проклятые Помпеи. Старшенбаум, помимо дочери римского сенатора Корнелии, играет, на минуточку, Ленина, а Табаков преображается то в римского поэта Руфуса, то в московского курьера Семена. Сам Савва Савельев берёт на себя Максима Горького и дворника Палыча, балующегося сочинительством. Поскольку артисты не покидают сцену, превращения происходят прямо на глазах у зрителей — с помощью париков, элементов одежды, а в случае с Горьким и Лениным — театральных фигурных масок из папье-маше. Кроме того, в программке указан ещё один известный артист — Владимир Майзингер, но в спектакле он представлен только голосом: его персонажи — Джин и Гасан. Наблюдать за отличными артистами — отдельное удовольствие, а благодаря камерности Пространства «Внутри» можно разглядеть мельчайшие нюансы актёрского мастерства.


Юмор — абсурдный и актуальный

фото: Владимир Кашицин, Пространство "Внутри"

Несмотря на серьёзную философскую основу, упоминания исторических катастроф и любовные муки, «Помпеи» — спектакль по форме скорее шутливый. Савельев, прошедший школу «Вечернего Урганта», наполнил постановку забавными диалогами, абсурдными ситуациями, мемами и современными цитатами, которые звучат особенно смешно именно в неподобающие для них времена. К примеру, древние римляне вплетают в гекзаметр строки «я куплю тебе дом у пруда», «один сад в год сады цветут», «не пара мы, не пара». Хотя есть и актуальные шутки, придуманные как реакция на происходящее в настоящее время. Так, продюсеры из будущего обсуждают сценарии фильмов про роботов-вампиров и сетуют на то, что федеральные средства уходят только на сказки и «Чебурашку-69», и почти никто не делает исторического кино. Разговоры Ленина с Горьким полны комизма даже помимо того, что вождя революции играет девушка. Вот Ленин трогательно вспоминает собачку Жучку, которая так сильно его любила. А вот Горький предлагает подкинуть монетку: если выпадет решка — никакого «красного террора». Вообще, залог успеха спектакля у зрителей – это совпадения их чувства юмора с авторским.


Эксклюзивный спектакль в уникальном пространстве

фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"

«Помпеи» не похожи на очередную постановку классики, поэтому подойдут в первую очередь тем, кто ищет в театре непредсказуемость. Что касается эксклюзивности, ее обеспечивают не только знаменитости. И не только необычная, способная удивить история. Необычные сюрпризы спрятаны в самом художественном пространстве и в музыкальном сопровождении: в спектакле звучат песни, над которым работал Павел Артемьев (экс-солист группы «Корни», лидер группы ARTEMIEV). Кроме того, сама площадка — Пространство «Внутри» — славится своей камерной и дружелюбной атмосферой, позволяя зрителю оказаться буквально внутри действия: выход на сцену и выход к зрительским рядам – это одна и та же дверь. Такого спектакля в репертуаре крупных театров точно не увидеть.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Пространство "Внутри"
персоны
Павел АртемьевВладимир МайзингерСавва СавельевИрина СтаршенбаумПавел Табаков
театры
Театр имени Ермоловой

анонс

Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Азиз Бейшеналиев
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Том Бейтман
Фрэнк Коглен (младший)
Джей Кортни
Келлан Латс
Ева Лонгория
Вимала Понс
Арольд Торрес
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен