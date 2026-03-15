Старшенбаум в роли Ленина, поющий Табаков и другие причины увидеть «Помпеи» в Пространстве «Внутри»

Одна из заметных мартовских премьер Пространства «Внутри» — спектакль-мистификация «Помпеи», новая постановка режиссёра Саввы Савельева. В нём заняты популярные актёры Павел Табаков и Ирина Старшенбаум, а одну из ролей играет и сам Савельев. Мы посмотрели эту необычную работу, в которой философские мысли преподносятся на языке абсурда, и рассказываем, кому и почему стоит запланировать поход в театр.
Режиссёр Савва Савельев — модная фигура независимого театра
фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"
Савва Савельев, в прошлом журналист и креативный продюсер «Вечернего Урганта», продолжает активные художественные эксперименты в московских театрах, подкрепляя статус одного из самых ярких представителей московской независимой сцены. В Пространстве «Внутри» это уже его третья работа: здесь уже с успехом идут его «Петушки» (рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева) и «Зеркало» с Павлом Табаковым, посвящённое темам памяти и ответственности. Кроме того, Савельев поставил «Чуковского» в Театре имени Ермоловой, где на главную роль пригласил Данилу Козловский, что подтверждает его репутацию постановщика, умеющего работать со звёздами первой величины и собирать аншлаги. Ко всему прочему Савва Савельев предпочитает создавать спектакли по собственным пьесам, собственноручно придумывать к ним художественное оформление и, наконец, исполнять в нем роли.
Спектакль с необычной сюжетной конструкцией
фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"
Для «Помпеев» Савельев придумал любопытную фантасмагоричную форму. Действие развивается параллельно в четырех временных и пространственных измерениях, начинаясь в Москве 2116 года, где трое продюсеров будущего перебирают старые рукописи и сценарии в поисках нового сюжета, останавливаясь на идее сделать текст к 200-летию революции. Возникающий из ниоткуда Джин-невидимка по имени Жорик вспоминает, как превратился в духа 100 лет назад, и мы переносимся в «Измерение 2» - Москву наших дней, где задумываются о жизни работники курьерской службы. Тем временем, в «Измерении 3» - Помпеях 1908 года - встречаются Ленин и Горький, обсуждая литературу, любовь и кровавый террор, и там же, но в 79 году римляне Руфус и Корнелия - влюбленные друг в друга дочь сенатора и раб – чья страсть угрожает разбудить Везувий. Связь между всеми героями причудлива: то ли они пишут пьесы друг о друге, то ли перерождаются сквозь века, — уж слишком похожи их мысли и вечное стремление к любви.
Популярные актёры Павел Табаков и Ирина Старшенбаум
фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"
В спектакле заняты одни из самых востребованных молодых артистов страны. Павел Табаков, уже знакомый зрителю по совместной работе с Савельевым в постановке «Зеркало», и Ирина Старшенбаум ярко раскрывают свои таланты, исполняя сразу по несколько ролей, а Павел даже один раз поет песню про любовь и проклятые Помпеи. Старшенбаум, помимо дочери римского сенатора Корнелии, играет, на минуточку, Ленина, а Табаков преображается то в римского поэта Руфуса, то в московского курьера Семена. Сам Савва Савельев берёт на себя Максима Горького и дворника Палыча, балующегося сочинительством. Поскольку артисты не покидают сцену, превращения происходят прямо на глазах у зрителей — с помощью париков, элементов одежды, а в случае с Горьким и Лениным — театральных фигурных масок из папье-маше. Кроме того, в программке указан ещё один известный артист — Владимир Майзингер, но в спектакле он представлен только голосом: его персонажи — Джин и Гасан. Наблюдать за отличными артистами — отдельное удовольствие, а благодаря камерности Пространства «Внутри» можно разглядеть мельчайшие нюансы актёрского мастерства.
Юмор — абсурдный и актуальный
фото: Владимир Кашицин, Пространство "Внутри"
Несмотря на серьёзную философскую основу, упоминания исторических катастроф и любовные муки, «Помпеи» — спектакль по форме скорее шутливый. Савельев, прошедший школу «Вечернего Урганта», наполнил постановку забавными диалогами, абсурдными ситуациями, мемами и современными цитатами, которые звучат особенно смешно именно в неподобающие для них времена. К примеру, древние римляне вплетают в гекзаметр строки «я куплю тебе дом у пруда», «один сад в год сады цветут», «не пара мы, не пара». Хотя есть и актуальные шутки, придуманные как реакция на происходящее в настоящее время. Так, продюсеры из будущего обсуждают сценарии фильмов про роботов-вампиров и сетуют на то, что федеральные средства уходят только на сказки и «Чебурашку-69», и почти никто не делает исторического кино. Разговоры Ленина с Горьким полны комизма даже помимо того, что вождя революции играет девушка. Вот Ленин трогательно вспоминает собачку Жучку, которая так сильно его любила. А вот Горький предлагает подкинуть монетку: если выпадет решка — никакого «красного террора». Вообще, залог успеха спектакля у зрителей – это совпадения их чувства юмора с авторским.
Эксклюзивный спектакль в уникальном пространстве
фото: Ира Полярная, Пространство "Внутри"
«Помпеи» не похожи на очередную постановку классики, поэтому подойдут в первую очередь тем, кто ищет в театре непредсказуемость. Что касается эксклюзивности, ее обеспечивают не только знаменитости. И не только необычная, способная удивить история. Необычные сюрпризы спрятаны в самом художественном пространстве и в музыкальном сопровождении: в спектакле звучат песни, над которым работал Павел Артемьев (экс-солист группы «Корни», лидер группы ARTEMIEV). Кроме того, сама площадка — Пространство «Внутри» — славится своей камерной и дружелюбной атмосферой, позволяя зрителю оказаться буквально внутри действия: выход на сцену и выход к зрительским рядам – это одна и та же дверь. Такого спектакля в репертуаре крупных театров точно не увидеть.
обсуждение >>