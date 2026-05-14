Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова

Рецензии на спектакли >>
14 мая 2026
Главная и, пожалуй, самая обсуждаемая премьера, выходящая под занавес театрального сезона, – «Гамлет» в МХТ им. А.П.Чехова, где дебютирует, причем в заглавной роли, народный любимец Юра Борисов. Выпускник Щепкинского училища недолго служил в «Сатириконе» у Райкина, но успел сыграть тоже в шекспировских «Ромео и Джульетте» с «Отелло». Так что новую постановку вполне можно считать возвращением к истокам, когда артист обрел славу у публики в кино — особенно благодаря номинации на «Оскар» за фильм «Анора» (и, кажется, был очень рад, что награда в итоге досталась не ему). Постановка Андрея Гончарова должна раскрыть и без того огромный потенциал актера, но, так как журналистам показали лишь небольшой отрывок из спектакля, билеты на который ожидаемо проданы, мы лишь попробуем обозначить через героев и исполнителей их ролей темы постановки.

Гамлет – Юра Борисов


«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
фото: Юра Борисов / Источник: МХТ им. Чехова

Дебютант сцены сразу же вступает в дуэль с опытным «мхатовцем» Артемом Быстровым, который играет Гамлета-старшего. Поединок, впрочем, необычный: это пинг-понг, где каждый летящий шарик то и дело сносится ракеткой соперника. Такая вот метафора шекспировской трагедии, где каждое действие становится началом следующего. История движется не то чтобы кругами, а именно сетами — под улюлюканье на французском почти всех известных шекспировских персонажей.

Гамлет-младший берет вверх над отцом, но потом передает ракетку Офелии (Софья Шидловская), выступающей против Гертруды. Кто победит – понятно, но исход соревнования мало кого интересует. Принц Датский уже собрался покинуть родную землю и уже распиливает символичный табурет: сначала напополам с Офелией, а потом еще и на четверть с Лаэртом (Кузьма Котрелёв). Запредельные гамлетовские скитания тут же – на сцене, – где возле правой кулисы наяривает на роликах круги Юра Борисов в фольге. Не в шапочке, а целом костюме, который, впрочем, не уберегает принца от смерти отца и того, как все прогнило на родине.

Отец Гамлета – Артем Быстров


«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
фото: Артём Быстров / Источник: МХТ им. Чехова

Окончивший курс Райкина в Школе-студии МХАТ, актер несколько лет назад играл Антонио в «Венецианском купце», но этот персонаж, кажется, мало повлиял на его Гамлета-старшего. Во время пинг-понга он очень бодр, но затем буквально артикулирует, что принял смерть от Клавдия (Андрей Максимов) и превратился в ту самую Тень Отца.

Датское королевство после его смерти пронзают световые столпы, через которые то и дело ходит Быстров. Не произнося ни слова, он то и дело притягивает внимание, отсылая одновременно и к «Сатирикону» Феллини, и к «Ностальгии» Тарковского.

Мать Гамлета – Гертруда – Аня Чиповская


«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
фото: Аня Чиповская / Источник: МХТ им. Чехова

Царица и королева – настоящая, не фейковая. Чиповская, как и Быстров, окончившая курс Райкина в Школе-студии МХАТ, ощущает себя настоящей хозяйкой сцены, хотя за годы после выпуска играла не только на ней. Например, в «Приюте комедианта» у Константина Богомолова была Эдмундом Глостером в «Лире».

Здесь же Гертруда в экспозиции пытается перенести свою силу и ответственность на мужчин, но это ей особо не удается: только её крик способен хоть как-то обуздать начинающийся в королевстве хаос. Она же, кстати, задает моду на нервный тик с подрагиванием плеча. Именно таким, похожим на синдром Туретта, страдает её сын Гамлет.

Друг Гамлета – Лаэрт – Кузьма Котрелёв


«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
фото: Кузьма Котрелёв / Источник: МХТ им. Чехова

С добросердечного Лаэрта, обходящего край сцены, и начинается спектакль. Его играет Котрелёв, дебютировавший на сцене МХТ в 2015 году. Из Шекспира у него в театральной карьере тоже, как и у Быстрова, был только «Венецианский купец».

В этом «Гамлете» Лаэрт с вечным рюкзаком выглядит как очередной доставщик, который то и дело хочет уволиться и уехать на родину (в данном случае — Францию). Но ничего не получается, и его роковая роль еще впереди. Кстати, в спектакле звучит музыка самого Кузьмы Котрелёва.

Подруга Гамлета – Офелия – Софья Шидловская


«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
фото: Софья Шидловская, Николай Романов и Кузьма Котрелёв / Источник: МХТ им. Чехова

Выпускница гитисовского курса Кудряшова была принята в труппу МХТ им А.П.Чехова в 2022 году, но удивительной нордической внешностью привлекла и множество кинозрителей. Особенно тех, кто смотрел финальный сезон «Вампиров средней полосы».

Здесь Офелия не только ближе, скорее, к Гамлету (не зря же они распиливают табуретки), а только потом к брату Лаэрту, но еще и является подчиненной Гертруды. И за холодильником, из которого героиня Чиповской достает сладкие бананы, следит, и за стоящим на нем телефоном. Жаль, итог этой борьбы известен со времен Шекспира.

Дядя Гамлета – Клавдий – Андрей Максимов


«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
фото: Андрей Максимов и Аня Чиповская / Источник: МХТ им. Чехова

Выпускник театральной школы Райкина и курса Гинкаса и Тополянского большинству зрителей известен по роли в сериале «Фишер». На театральной сцене он дебютировал как раз у Гончарова, постановщика «Гамлета», в спектакле «Чрево» по мотивам ранней прозы Замятина.

Именно в его героя режиссер вкладывает одновременно сатиру и драму своего прочтения «Гамлета», где все просто примиряются с доставкой власти: корону буквально привозят, обернув в «пупырку». Вдобавок киношный Фишер шутит, что, если Гамлет, не умеющий связывать двух слов, будет плохо себя вести, то окажется в подвале. Финал, конечно, известен всем, но пути к прогниванию этого Датского королевства неисповедимы.

версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Олег Полекас   15.05.2026 - 00:32
С какого перепугу Борисов народный любимец?) читать далее>>
№ 2
Лара-Лора-Лариса (Выдропужск)   14.05.2026 - 21:18
Чиповской сороковник, Борисову тридццать пять. Они так и будут до пенсии в Анях-Юрах ходить? читать далее>>
№ 1
Antea13 (Оренбург)   14.05.2026 - 17:50
По фото видно очередной новодел с посредственными актёрами. Кто там ещё хвалит и превозносит МХАТ Чехова? Фанаточки актеров разве что. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
К премьере «Гамлета» с Юрой Борисовым откроется тематическая выставка
Быть или не быть?: Юра Борисов, Аня Чиповская и Кузьма Котрелёв
Артём Быстров, Анна Чиповская и Кузьма Котрелёв составят компанию Юре Борисову в «Гамлете»
Брайтон-бич слезам не верит: «Анора» Шона Бейкера — «Красотка» наших дней с Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон
МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году
«Анора» получила главный «Оскар»
Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году
Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души
Поиск по меткам
Мария Токмашеватеатральная премьера
персоны
Константин БогомоловЮра БорисовАртём БыстровКама ГинкасАндрей Гончаров (VIII)Евгений ЗамятинКузьма КотрелёвОлег КудряшовАндрей Максимов (III)Константин РайкинАндрей ТарковскийОлег ТополянскийФедерико ФеллиниАнна ЧиповскаяСофья Шидловская
фильмы
АнораВампиры средней полосы-3НостальгияСатирикон ФеллиниФишер
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова фотографии
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова фотографии
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова фотографии
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?