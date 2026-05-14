«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова

Главная и, пожалуй, самая обсуждаемая премьера, выходящая под занавес театрального сезона, – «Гамлет» в МХТ им. А.П.Чехова, где дебютирует, причем в заглавной роли, народный любимец Юра Борисов. Выпускник Щепкинского училища недолго служил в «Сатириконе» у Райкина, но успел сыграть тоже в шекспировских «Ромео и Джульетте» с «Отелло». Так что новую постановку вполне можно считать возвращением к истокам, когда артист обрел славу у публики в кино — особенно благодаря номинации на «Оскар» за фильм «Анора» (и, кажется, был очень рад, что награда в итоге досталась не ему). Постановка Андрея Гончарова должна раскрыть и без того огромный потенциал актера, но, так как журналистам показали лишь небольшой отрывок из спектакля, билеты на который ожидаемо проданы, мы лишь попробуем обозначить через героев и исполнителей их ролей темы постановки.
Дебютант сцены сразу же вступает в дуэль с опытным «мхатовцем» Артемом Быстровым, который играет Гамлета-старшего. Поединок, впрочем, необычный: это пинг-понг, где каждый летящий шарик то и дело сносится ракеткой соперника. Такая вот метафора шекспировской трагедии, где каждое действие становится началом следующего. История движется не то чтобы кругами, а именно сетами — под улюлюканье на французском почти всех известных шекспировских персонажей.
Гамлет-младший берет вверх над отцом, но потом передает ракетку Офелии (Софья Шидловская), выступающей против Гертруды. Кто победит – понятно, но исход соревнования мало кого интересует. Принц Датский уже собрался покинуть родную землю и уже распиливает символичный табурет: сначала напополам с Офелией, а потом еще и на четверть с Лаэртом (Кузьма Котрелёв). Запредельные гамлетовские скитания тут же – на сцене, – где возле правой кулисы наяривает на роликах круги Юра Борисов в фольге. Не в шапочке, а целом костюме, который, впрочем, не уберегает принца от смерти отца и того, как все прогнило на родине.
Окончивший курс Райкина в Школе-студии МХАТ, актер несколько лет назад играл Антонио в «Венецианском купце», но этот персонаж, кажется, мало повлиял на его Гамлета-старшего. Во время пинг-понга он очень бодр, но затем буквально артикулирует, что принял смерть от Клавдия (Андрей Максимов) и превратился в ту самую Тень Отца.
Датское королевство после его смерти пронзают световые столпы, через которые то и дело ходит Быстров. Не произнося ни слова, он то и дело притягивает внимание, отсылая одновременно и к «Сатирикону» Феллини, и к «Ностальгии» Тарковского.
Царица и королева – настоящая, не фейковая. Чиповская, как и Быстров, окончившая курс Райкина в Школе-студии МХАТ, ощущает себя настоящей хозяйкой сцены, хотя за годы после выпуска играла не только на ней. Например, в «Приюте комедианта» у Константина Богомолова была Эдмундом Глостером в «Лире».
Здесь же Гертруда в экспозиции пытается перенести свою силу и ответственность на мужчин, но это ей особо не удается: только её крик способен хоть как-то обуздать начинающийся в королевстве хаос. Она же, кстати, задает моду на нервный тик с подрагиванием плеча. Именно таким, похожим на синдром Туретта, страдает её сын Гамлет.
С добросердечного Лаэрта, обходящего край сцены, и начинается спектакль. Его играет Котрелёв, дебютировавший на сцене МХТ в 2015 году. Из Шекспира у него в театральной карьере тоже, как и у Быстрова, был только «Венецианский купец».
В этом «Гамлете» Лаэрт с вечным рюкзаком выглядит как очередной доставщик, который то и дело хочет уволиться и уехать на родину (в данном случае — Францию). Но ничего не получается, и его роковая роль еще впереди. Кстати, в спектакле звучит музыка самого Кузьмы Котрелёва.
фото: Софья Шидловская, Николай Романов и Кузьма Котрелёв / Источник: МХТ им. Чехова
Выпускница гитисовского курса Кудряшова была принята в труппу МХТ им А.П.Чехова в 2022 году, но удивительной нордической внешностью привлекла и множество кинозрителей. Особенно тех, кто смотрел финальный сезон «Вампиров средней полосы».
Здесь Офелия не только ближе, скорее, к Гамлету (не зря же они распиливают табуретки), а только потом к брату Лаэрту, но еще и является подчиненной Гертруды. И за холодильником, из которого героиня Чиповской достает сладкие бананы, следит, и за стоящим на нем телефоном. Жаль, итог этой борьбы известен со времен Шекспира.
фото: Андрей Максимов и Аня Чиповская / Источник: МХТ им. Чехова
Выпускник театральной школы Райкина и курса Гинкаса и Тополянского большинству зрителей известен по роли в сериале «Фишер». На театральной сцене он дебютировал как раз у Гончарова, постановщика «Гамлета», в спектакле «Чрево» по мотивам ранней прозы Замятина.
Именно в его героя режиссер вкладывает одновременно сатиру и драму своего прочтения «Гамлета», где все просто примиряются с доставкой власти: корону буквально привозят, обернув в «пупырку». Вдобавок киношный Фишер шутит, что, если Гамлет, не умеющий связывать двух слов, будет плохо себя вести, то окажется в подвале. Финал, конечно, известен всем, но пути к прогниванию этого Датского королевства неисповедимы.
