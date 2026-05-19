Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина

Рецензии на спектакли >>
19 мая 2026
Теперь в Театре им. Пушкина есть свой «Идиот»: недавно состоялась дебютные показы новой постановки Сергея Тонышева. Рассказываем, каким получился сам спектакль и сопутствующий ему пресс-тур.

Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина
фото: пресс-служба

За этот сезон в репертуаре Театра им. Пушкина появились спектакли по произведениям ПушкинаКапитанская дочка») и ХарвудаЛир во время чумы»), по двум пьесам Шекспира («Буря» и «Макбет. Кабаре») и даже современной отечественной прозе («Протагонист» по роману Аси Володиной). Теперь к этому ряду присоединяется Федор Достоевский.

«Идиот», к слову, появлялся на этой сцене сравнительно недавно — правда, косвенно. В 2010 году Константин Богомолов выпустил здесь «Турандот», где страсти героев Карло Гоцци переплетались с волнениями Настасьи Филипповны и Льва Мышкина. Казалось бы, премьерный спектакль Сергея Тонышева с той версией ничем не связан. У него главенствует Достоевский: в ход идут не только сюжет «Идиота», но и мотивы «Преступления и наказания» (появляются Раскольников и старуха-процентщица). На самом деле, как и в постановке 16-летней давности, Тонышев в прозе Федора Михайловича схватывает не фабулу, а глубинное. Или, как выражается режиссер, — мысли, которые вместо образов пишет Достоевский.

Сам по себе «Идиот» хоть и появляется на сцене сравнительно часто, но это не «Чайка» или «Гамлет»: неординарными интерпретациями мы не избалованы, а от сюжета просто не было времени устать. Да и если поставить узорчатого «Идиота» Владислава Наставшева в Театре им. Вахтангова рядом с камерно-надрывными «Идиотами» Сергея Волкова в МХТ, общего будет меньше, чем различий. Роман просто не располагает к буквальной иллюстрации, это всегда полет фантазии.

Вот и пресс-тур по случаю премьеры составили необычный, в духе спектакля. Он начался в Московском доме Достоевского, настраивая на ассоциации: в спектакле множество инсталляций, графических параллелей к сюжету. Копию полотна Гольбейна «Тело мертвого Христа в гробу» мы сначала видим в музее, а вскоре на сцене появятся его очертания. «А на эту картину я люблю смотреть!» — говорит Рогожин в романе. Мышкин же от её вида боится потерять веру.

Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина
фото: Геворг Арутюнян/пресс-служба

Руководитель дома Достоевского Павел Фокин на представлении экскурсии говорил о важной роли в творческих исканиях Достоевского как образа Москвы, так и православия. Конечно, подобно его героям, писатель сложен: взаимоотношения с верой, в том числе православной, ему дороги, но в одну формулу их не уложить. Непросты и действующие лица романа. «Почему он злодей?» — задается вопросом сыгравший Рогожина Александр Кубанин. — «Это скорее такой раненый зверь, который рычит не потому, что кого-то пугает и хочет укусить. Он рычит от боли».

В диалоге со сложным человеком Достоевского стиль Тонышева очень уместен. Его спектакли крайне визуальны, и любой текст, за который он берется, передан в первую очередь через художественный язык, будь то «Фауст» Гёте или проза Евгения Водолазкина. Прежде режиссер уже ставил рассказ писателя «Бобок». В его новом обращении к творчеству Федора Михайловича представлен мир не только романа, но и писателя: через осколки дома Епанчиных и другие образы. Как рассказывает Тонышев: «Такая чехарда людей, которых встречает Мышкин, постепенно-постепенно съедает этого человека. Мы следим за тем, как свет начинает бороться с тьмой. Мы наблюдаем столкновение прекрасного детства, в котором хочется остаться, с тем, какой мир становится во взрослом положении».

Ключевой стилистический ход спектакля — опрокидывание знакомых образов. Открывающий спектакль вид череды стульев, подвешенных под потолком, картина, изображающая Настасью Филипповну, ангел на шпиле Петропавловской крепости — привычные элементы здесь увидены вверх ногами. Не с целью изменить смыслы, а наоборот: показать мир, где подлинные ценности вывернуты наизнанку. Само детство — светлое и чистое в человеке — у Достоевского подвергается атаке, после которой невозможно продолжать жить. У Тонышева для иллюстрации этого состояния — множащиеся на сцене ярко-красные воздушные шары, впервые фигурирующие в молчаливой сцене между Настасьей и Тоцким.

Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина
фото: пресс-служба

Традиционно-повествовательного появления Мышкина в туманном, таинственном Петербурге здесь нет: с начала спектакля это скорее субъективное восприятия героя. Своеобразие стилистического решения в том, что это и не стандартный пересказ фабулы, и не чистый авангард: целые фрагменты романа сочетаются с импрессионистическими образами, видениями. Персонажи здесь возникают и исчезают, как в длинном причудливом, но очень по-человечески понятном сне. Показателен выход генеральши Епанчиной в характерном исполнении Веры Воронковой. Другой режиссер задействовал бы актрису во множестве эпизодов, но Тонышев действует тоньше: ему достаточно одной большой сцены в первом действии, после которой у Воронковой не будет даже сольных эпизодов. Этого достаточно, чтобы явить образ эффектной и несколько искусственной женщины, которой нравиться думать, что она добра и высоконравственна. Так и другие появления персонажей из Достоевского, будь то Раскольников или Тоцкий, навевают ассоциации с импрессионизмом.

В большинстве «Идиотов» центром внимания режиссеров традиционно становятся Мышкин, Рогожин и Настасья. Эти три образа и тут, конечно, на первом плане: Андрей Кузичев играет князя так, что во втором действии не выходит из одного большого припадка, непрекращающейся дрожи. И это не медицинское состояние, не эпилепсия в буквальном смысле, а состояние человеческое, открытая эмоция. Жить в гармонии с миром в таком состоянии невозможно.

Отдельное внимание тут уделено Аглае. Если Евгения Леонова играет Настасью как хрупкую девушку, которая, настрадавшись и повидав многое, противится всему хорошему, то героиня Вероники Сафоновой — вдумчивая, умная наблюдательница чужого надрыва. Это редкая самостоятельная Аглая в адаптациях «Идиота», не второстепенный образ, а ключевой. Именно она — предмет глубокой вины Мышкина. Стремясь спасти всех и помочь каждому, он не может сделать выбор и терпит поражение.

Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина
фото: Геворг Арутюнян/пресс-служба

Хотя роман не переписан напрямую и хеппи-энда не будет, грезы Мышкина о другой жизни во втором действии довлеют над основным сюжетом. Это визуальные и музыкальные фантазии, в которых слово уходит на второй план. В этом — один из ответов, как пытаться жить в сложном и жестоком мире: спасаться поступками, чувствами, а не многословными монологами. Можно расценить это как эскапизм, но спектакль Сергея Тонышева предлагает иное. Увидеть в попытке создания иного мира красоту и благородство.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
Евгения Леонова: «Искренность и честность — главные принципы в моей жизни»
Бог умер, и образ божий растлелся в человеке: «Идиоты» в МХТ им. Чехова
«Барабаны в ночи» — дискотека на фоне войны и революции
Страсти по «Тартюфу»: постановка Евгения Писарева в Театре Наций
Поиск по меткам
театральная премьераЮрий Кунгуров
персоны
Константин БогомоловЕвгений ВодолазкинСергей Волков (II)Вера ВоронковаАлександр КубанинАндрей КузичевЕвгения ЛеоноваВероника Сафонова
театры
Московский театр им. Пушкина

фотографии >>
Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина фотографии
Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина фотографии
Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина фотографии
Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Даниэль МакДональд
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Ива Янжурова
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?