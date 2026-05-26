Будем жить, дядя Ваня: в Мелихово открыли 26-й Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

26 мая 2026
Фестивальный смотр проходит в музее-заповеднике «Мелихово» с 22 по 31 мая. В конкурсной программе — 26 спектаклей, в основе которых — жизнь и творчество Антона Павловича Чехова. Кроме России, в этом году в фестивале участвуют семь стран: Беларусь, Казахстан, Абхазия, Сербия, Туркменистан, Вьетнам и Иран. В специальной программе «Чехов+» в честь 135-летия Михаила Афанасьевича Булгакова — постановки по мотивам произведений писателя. «Мелиховскую весну» второй раз подряд открыл Малый драматический театр (Санкт-Петербург), на этот раз — с «Дядей Ваней» в постановке Льва Додина. «Кино-Театр.ру» побывал на открытии фестиваля.

музей-заповедник А.П. Чехова Мелихово
фото: музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

Небо над Мелихово обманчиво-солнечное, то припекает, то дразнит колючими каплями. На горизонте угрожающе громыхает, поднимается тёплый ветер, разгоняя майскую духоту. «Сначала Чехов, потом Островский», — усмехается сопровождающая журналистов Елена, кивая на хмурые тучи.

Но гроза Мелихово не помеха — она готова к приёму гостей. Хотя так было не всегда: после продажи усадьбы Чеховым она на долгие годы опустела. Из оставшихся построек остался только легендарный флигель, где драматург написал «Чайку», и то — в полуразрушенном состоянии. С 1940 года Мелихово начали потихоньку преображать, и сейчас силами Министерства культуры и туризма Московской области усадьба расцветает одновременно с сиренью — её тут десятки сортов. «В прошлом году мы договорились [с руководством музея], что проведём реставрацию семи объектов, — говорит министр Василий Кузнецов. — Это вся мемориальная зона: и флигельная «Чайка», и мемориальный дом, и кухня, и пожарный сарай, и офисы, и помещения для хранения театрального реквизита. Открыли хозяйственную постройку, чему очень рады. В музее появился Левитан. Всё это в этом году будет достроено. К началу следующего планируем открыть наконец-то полноценный ресторан».

фото: музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

Мелихово оживает весной, вместе с природой, уже не впервые. Чехов въехал в усадьбу в марте 1892 года, когда ещё лежал снег, и тут же начал всё обустраивать: красить, мыть, обновлять, почти в каждой комнате повесил по аптечке. «Обратите внимание на стеклянный шкаф с подлинными вещами Чехова, — говорит экскурсовод Жанна с выразительными глазами и аккуратным пучком на голове. — Он очень бережно относился к одежде. Семья была большая, жили небогато, приходилось что-то перешивать. Сейчас там висит зимнее пальто на меху папы Чехова Павла Егоровича, за ним — демисезонное пальто Антона Павловича, которое потом перешили для его брата Михаила. На полочке знаменитый белый картуз Антона Павловича, зимняя шапка Павла Егоровича, там же тростики-зонтики». В доме всего восемь комнат и почти все — проходные, так что если потеряться, то можно насчитать и восемнадцать, как показалось писательнице Татьяне Щепкиной-Куперник, когда Чехов проводил ей экскурсию. Стены у дома узкие, потолки — низкие, и Антон Павлович с ростом баскетболиста в метр восемьдесят шесть постоянно бился головой о притолоки.

Сейчас Мелихово будто бы сошло с открытки: зелёные лужайки с россыпью одуванчиков, аллея сирени, в клумбах у флигеля — любимые цветы папы Чехова — пионы, рядом с ними — выбор самого Антона Павловича — розы. В прямоугольном пруду, который Чехов назвал «аквариумом», распевались невидимые лягушки. «Антон Павлович очень любил ловить рыбу, но, как вспоминается в ремарке, когда её подцеплял, всегда отпускал», — добавляет Жанна. В доме обстановка максимально приближена к исторической. Это можно проверить по изумрудного цвета дивану в кабинете Чехова — на стене висит фотография, где Антон Павлович вместе с гостями сидит на этом самом месте. Рядом — другая фотокарточка, уже из Таганрога. «С этой стороны изображён брат папы Чехова — Митрофан Егорович с женой и сыном. — Показывает Жанна на фото. — С другой — дети самого Павла Егоровича: Александр, Николай, Антон, Иван, Мария, Михаил. Пять мальчиков, одна девочка».

фото: музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

В саду у одной из дорожек прячутся две очаровательные бронзовые таксы с блестящими от потёртости носами — ещё одни любимицы Чехова. Со свойственным ему сарказмом он назвал собак в честь популярных в то время лекарств — Бромом Исаевичем и Хиной Марковной. Этот милый памятник вдохновил молодого драматурга Артёма Казюханова на пьесу «Собаки Чехова» — спектакль Никиты Беляева вместе с «Дядей Ваней» открывает фестиваль. Изначально пьеса Казюханова прошла отбор в лаборатории для молодых драматургов «Чехов Non-Fiction» — проект мелиховского театра «Чеховская студия». По словам художественного руководителя Фесака Рустема, пьеса Казюханова им полюбилась сразу — она посвящена не столько Чехову, сколько чеховскому мифу в лице его собак, с которыми после продажи усадьбы ему пришлось расстаться. «У меня была в голове задумка сложной пьесы, очень драматичной, серьёзной, красивой, с опорой на различные факты и письма, — рассказывает драматург. — Потом я гулял по территории заповедника и увидел этих такс, про которых ещё ничего не знал. Когда начал изучать, понял, что это не просто история про собак. Это история про людей и про любовь. Не обязательно же отталкиваться именно от Чехова. Его собаки — это тоже Чехов».

«Мелиховскую весну» второй год подряд открывает МДТ — Театр Европы Льва Додина из Санкт-Петербурга. Прошлогодняя «Чайка» с нынешним «Дядей Ваней» кажутся гармоничным диптихом фестиваля. Событие это уникальное ещё и потому, что Додин редко показывает свои спектакли на открытом воздухе. «Почему человек думающий, чувствующий, всегда не удовлетворен? — риторически спрашивает Лев Абрамович. — Секунды счастья — это секунды счастья. Жизнь всегда не удовлетворяет, потому что всегда хочется жить. Эти проблемы вечны. Когда говорим “наш Чехов”, “российский Чехов”, мы абсолютно правы, но в то же время очень ограничиваем себя и “нашего Чехова”, потому что он — всечеловеческий. Сегодня два наиболее часто идущие на мировой сцене авторы: Шекспир и Чехов. Они всё время борются за первенство. Я вообще думаю, что в истории человечества есть три великих театра: античный, шекспировский и чеховский».

фото: фото со спектакля "Дядя Ваня" / Малый Драматический Театр — Театр Европы

Открытую сцену на 600 человек построили недалеко от флигеля-кухни. В углублении можно увидеть декорации к спектаклю «Дядя Ваня» — деревянные стены и пол, кресло-качалка; под потолком на тросах — три снопа сена, два больших и один поменьше. Перед открытием в зале практически нет свободных мест. В официальной части фестиваль «открывают» несколько раз — сначала ведущие, потом директор музея-заповедника Анастасия Журавлёва после рассказа о сне с благословением Чехова, затем министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Когда спектакль наконец начинается, деревья шелестят в майских сумерках, солнце опускается за горизонт, прощаясь мягким апельсиновым светом, на сцену падают тёплые лучи софитов.

Символично, что «Мелиховскую весну» открывает именно «Дядя Ваня», которого Чехов написал здесь же, в усадьбе, и который прямо говорит о действии, желании работать, стремлении жить и чувствовать. У спектакля большая история длинной в 23 года, масштабными гастролями и багажом наград вкупе с «Золотой маской». Додин обходится минимальным реквизитом, практически без музыки, делает ставку на актёрскую игру. У Игоря Черневича, исполняющего роль врача Астрова, целый перформанс — его герой напивается, обаятельно пританцовывает и залихватски тянет «Вдоль по Питерской», собирая неизбежные аплодисменты. Образ Астрова вместе с отставным профессором Серебряковым (Игорь Иванов) и тем самым «дядей Ваней» Иваном Петровичем Войницким (Сергей Курышев) создаёт чеховское трио гротескных мужских персонажей, при этом слегка оттеняя женских в лице Серебряковой (Елизавета Боярская), Сони (Екатерина Тарасова), Войницкой (Наталья Акимова) и старой няни (Вера Быкова).

фото: фото со спектакля "Дядя Ваня" / Малый Драматический Театр — Театр Европы

Во время первого акта, когда солнце ещё село не полностью, с задних рядов раздаётся крик. Мхатовская пауза. Актёры блуждают глазами по залу, но быстро возвращаются в образы. Зрители переглядываются, но страха нет — многие, наверняка, уверены, что это — часть спектакля. В проходе женщина в тёмном платье спускает под руки молодого человека. У самой сцены он вдруг вырывается, хватает кресло-качалку и с безумным криком «Конец всему!» бросается в Игоря Черневича. Хорошо, что не долетело. Парня уводят, Черневич невозмутимо возвращает кресло и продолжает блестяще играть Астрова. Оставшиеся два часа «Дяди Вани» проходят с успехом, но после показа многие зрители будут обсуждать не его.

Финал спектакля. Вокруг сцены — тёплая ночь, влажная после детского летнего дождя, казавшимся взрослым на фоне грома. В тёплом свете софитов страстно кружатся мошки, комары садятся на покрасневшие от загара колени. В финале спектакля Соня самозабвенно говорит: «Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба…». Дядя Ваня сидит за столом, заполняет бумаги. Помещик Телегин в исполнении Олега Рязанцева грустно бренчит на гитаре, старая няня уютно спит. «Мы отдохнём!» — провозглашает Соня, и на сцену плавно опускаются снопы сена — скромный трофей за изнурительный деревенский труд и в то же время — упругое место для сна под звёздным небом.

Но спать не хочется. Фестиваль — открыт.

