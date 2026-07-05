Человек перед лицом судьбы и времени: «Искусство бросать жребий» и «Аркаим» в Театре Труда

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Спутник телезрителя «Хэппи-энд»: Старик и море В ночь с 3 на 4 июля, 00:20, НТВ

Анимация Аниме на выходные: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней Начался третий сезон! Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?

Интервью Татьяна Матвеева: «Настоящий контент рождается из того, о чем невозможно молчать» Главный редактор ИРИ — о новых трендах и запросах аудитории

Интервью Алексей Вакулов: «Настоящий врач никогда не пройдет мимо человека, которому нужна помощь» Актер – о сериале «Доктор, я боюсь…», своем герое и работе с младенцами

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