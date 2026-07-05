Человек перед лицом судьбы и времени: «Искусство бросать жребий» и «Аркаим» в Театре Труда

Камерный Театр Труда, выросший из Лаборатории индустриальной драмы и обретший недавно собственную сцену, пополнил репертуар двумя новыми спектаклями. Первый — «Искусство бросать жребий» создательницы театра Алены Лазько по книге Павла Крусанова. Второй — «Аркаим»Руслана Маликова по пьесе Ксении Адамович (единственный благотворительный показ прошел в январе на сцене Театра Наций). Две разные постановки, два взгляда на одну глобальную тему: что происходит с человеком, когда над ним тяготеет нечто неизбежное и ему неподвластное, быть может, рок или болезнь.
фото: "Искусство бросать жребий" / Екатерина Визгалова
«Искусство бросать жребий»: Сила воли прогонит страх
В большом многофигурном романе Павла Крусанова переплетены судьбы звонаря Андрея Норушкина и его потомков (Родион Прилепин). Каждый, от Батыева нашествия до наших дней, сталкивается с похожими событиями и необходимостью бросить жребий: совершить страшный, морально неоднозначный выбор, подчинившись року ради высшей цели. В означенный час рядом появляются люди, которые подталкивают к судьбоносному решению: многоликий искуситель (Иван Оранский) и женщина, рождающаяся для поддержки героя во все времена (Александра Хромова).
Художник Александр Петлюра создал минималистичный, но выразительный реквизит: причудливо-корявый, словно покрытый многолетней восковой коростой, красный стол и несколько таких же стульев. Это не просто странная мебель, а магические предметы из иного измерения — вызывающе агрессивные, массивные, неудобные для использования. Они намеренно доминируют на сцене и здорово подчеркивают барочную и метафизическую природу крусановского текста. Нагромождение стульев образует магическую башню, а пространство под столом превращается в катакомбы, где спрятан колокол судьбы.
фото: "Искусство бросать жребий" / Екатерина Визгалова
Актерам витиеватый материал пришелся в самый раз: благодаря профессиональным навыкам и грамотной режиссуре они смогли воплотить сложные образы и не потеряться в тексте. С книгой, кстати, проведена колоссальная работа — даже пара героинь из романа (верная и роковая) тут объединены в одну. Однако сюжет бросает сложный ценностный вызов, ведь человек у Крусанова — лишь марионетка в руках метафизических сил. Родовое проклятие, невозможность вырваться из предначертанного круга истории, сакрализация силы, высшая правда, а также подчиненная роль женщины, существующей исключительно подле мужчины, рожденной, чтобы ждать и служить его предназначению, — всё это способно отпугнуть прогрессивного зрителя, воспитанного на культуре гуманизма и личностных ценностей. Но будем честны: прозой Крусанова легко увлечься — она богатая, завораживающая, и в ней есть талант, который трудно отрицать. Вероятно, Алена Лазько взялась за такой материал, углядев в нем некоторый вызов. Ведь ранее Крусанова на сцене никогда не ставили.
«Аркаим»: Люби его таким, какой он есть
Режиссер «Аркаима» Руслан Маликов, резидент Театра.doc, работал еще над легендарным «Синим слесарем» вместе с Михаилом Угаровым. В последние годы он поставил еще ряд докудрам, так что перенос на сцену автобиографичной пьесы Ксении Адамович видится логичным продолжением творческой карьеры. Пьеса основана на реальных историях людей, соприкоснувшихся с деменцией, в первую очередь — деда драматурга. Полковник танковых войск, он прожил 94 года. из которых последние восемь лет болел сосудистой деменцией. В центре повествования также полковник в отставке (Константин Кожевников) и его внучка (Нелли Уварова). Оба играют поразительно, документально точно, особенно Кожевников, без грима передавая состояние пожилого человека, постепенно теряющего связь с реальностью. Он не знает, какой на дворе год, рвется «домой», где его «ждет женщина», и нередко проявляет агрессию, отчего сбегает уже третья сиделка. Пока не появляется пышнотелая Снежана (замечательная Юлия Башорина), ситуация кажется беспросветной.
фото: "Аркаим" / Екатерина Визгалова
Помимо центральной линии, есть и другие герои, дополняющие картину: бабуля, уверенная, что у нее крадут вещи, директор частного дорогого заведения для престарелых, районная врачиха, измученная вызовами, психолог, поддерживающий родственников людей с деменцией. Монологи точны, ситуации узнаваемы, причем вызывают не только слезы, но и смех. Камерный зал еще больше способствует эмоциональному подключению: видны даже самые крошечные движения бровей актеров, и дистанцироваться невозможно. Но спектакль не просто давит на болевые точки, которые есть у каждого из нас. Это важный и терапевтичный разговор о старости, принятии, готовности прощать близким их заскоки, оставить им право быть такими, какие они есть. Плюс познавательный момент, к примеру, об агрессии при деменции: оказывается, это нормальная реакция, вызванная сопротивлением человека тому, что с ним что-то не так.
Название спектакля — отсылка к древнему городу Аркаиму, окруженному неприступной стеной, которую никто никогда не пытался штурмовать. Его можно трактовать как образ закрытости от мира пожилых людей и табуированности темы деменции — люди, столкнувшиеся с этой болезнью, окружены неприступным барьером молчания. При этом художественное решение смягчает эти трактовки, за что снова спасибо Александру Петлюре, не только предоставившему костюмы из своей коллекции, но и придумавшему нежнейшее оформление постановки. Главная находка — легкий дымчатый тюль, на который проецируются черно-белые видео, создающие эффект размытых воспоминаний. Эта же завесь отгораживает второплановых героев, создавая и объем, и напоминание о том, что вне зоны нашей видимости существует множество людей с подобными проблемами.
фото: "Аркаим" / Екатерина Визгалова
Оба спектакля небольшие по хронометражу, в обоих есть тема неизбежности и подчинения времени. Оба — о выборе, роке, осознании ответственности, необходимости принять и нести свой крест. Но если первый языком мистической саги ищет высший смысл существования и предлагает принять его усилием воли, второй нащупывает правду кончиками пальцев. Так любовь ищет новые формы там, где человек постепенно исчезает. Оба спектакля можно будет увидеть всё лето — театр не закрывается на каникулы.
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