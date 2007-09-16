О Награждении Почетными грамотами участников фронтовых бригад

Указ Президиума Верховного Совета ТССР «О Награждении Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Туркменской ССР работников искусства, участников фронтовых бригад Туркменской ССР»За художественное обслуживание бойцов, офицеров и политработников Красной Армии на фронтах Отечественной войны наградить почетными грамотами Президиума Верховного Совета Туркменской ССР:1. Аннаева Амана — артиста Марыйского областного театра Кеминэ.2. Бобровского Германа Федоровича - артиста Русского государственного драматического театра им. А.Пушкина.3. Любину Любовь Сергеевну — артистку театра юного зрителя.4. Одекова Чары – бахши Туркменского Радиокомитета.5. Рябову Александру Николаевну — артистку Русского государственного драматического театра им. А.Пушкина.6. Терлецкую Ольгу Михайловну артистку театра оперы и балета.7. Федотова Николая Васильевича — артиста театра юного зрителя.«— Мы играли перед бойцами в короткие часы затишья меж боями. Показывали два спектакля: «Поздняя любовь» Островского и «Забавный случай» Гольдони. Сценой служили платформа грузовика, палуба крейсера, лесная поляна. Но забывались все трудности и неудобства, стоило лишь увидеть глаза наших зрителей, почувствовать их радушный прием, их горячую благодарность за долгожданную встречу с искусством — оно было необходимо людям и в то суровое время, ибо, как очень верно, определил поэт - «после боя сердце просит музыки вдвойне...»