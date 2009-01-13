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«Предательство». Репетиции

13 января
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13 января 2009
В театре им. К.С.Станиславского Владимир Мирзоев готовит новый спектакль по пьесе Гарольда Пинтера - «Предательство». В постановке заняты всего три актера (что, впрочем, обычно для Мирзоева...): Анна Чурина (Эмма), Андрей Мерзликин (Джерри), Максим Суханов (Роберт). Художник - Алла Коженкова.

В классический любовный треугольник добавлено хичкоковское ожидание ужаса. Кажется, в мире героев пьесы наэлектризован даже воздух. Впрочем, история рассказана в обратной последовательности, поэтому сюжет о супружеской неверности соединяет отчаянную обыденность с абсурдом, где смешное и страшное легко меняются местами.

Владимир Мирзоев: «Эта история про любовь, предательство, адюльтер. Думаю, у каждого в жизни, в той или иной форме, этот сумасшедший дом случался. Но пьеса весьма небанальна. Вообще у Пинтера есть свойство понимать человеческую природу на фрейдистский манер – через интерпретацию сексуальности. Это все имеет отношение к базовым вещам, к архетипам. Поэтому в «Предательстве» на, казалось бы, простой модели любовного треугольника можно испытать на прочность самые глубинные свойства нашего подсознания..

Анна Чурина: «В пьесе Пинтер очень интересно раскрывает тему предательства: однажды появившись в жизни, оно начинает все разъедать вокруг себя, проникает в самые глубины существа и человеку очень сложно остановиться. В каждой новой сцене, за каждой фразой и каждым поворотом событий, мы видим новое предательство, новое отступление от правды и своего естества. Люди всегда мучаются вопросом, что делать в данной ситуации? Тема эта всегда остается актуальной, и мы предлагаем свою версию «разрушения». Роль Эммы, безусловно, подарок для актрисы. Очень интересно сыграть женщину, с постоянно меняющейся природой, разрывающуюся между двумя мужчинами. Тем более, что работа с такими партнерами и таким режиссером приносит колоссссальное удовольствие и профессиональный рост».

Андрей Мерзликин: «Мне интересны психологические ужасы, которыми герои этого произведения одаривают друг друга, изучая себя и границы своего несовершенства. Мой персонаж терпеливо и безжалостно испытывает себя, и познает себя, узнав о том, что его любимая жена и его лучший друг его предают. Конечно, эта пьеса интересна еще и с точки зрения исследования очень разных типов личности. История предательства здесь показана вне времени и пространства, а значит, она могла произойти совсем недавно, для кого-то даже вчера».

Максим Суханов: «Мне интересно разгадывать те коллизии, которые происходят с героями. В пьесе есть, на мой взгляд, присутствует необычное напряжение. С каждой минутой оно нарастает за счет обратной хронологии. Внутреннее развитие моего персонажа ведет его от конца истории к еще большему концу личности. В этом смысле, пьеса интересна еще и с точки зрения исследования интровертных типов психики. История предательства здесь показана вне времени и пространства, а значит, она могла произойти совсем недавно, для кого-то даже вчера.

Премьера спектакля намечена на 27 и 28 февраля 2009 года.
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персоны
Андрей МерзликинВладимир МирзоевГарольд ПинтерМаксим СухановАнна Чурина
театры
Электротеатр "Станиславский"

обсуждение >>
№ 1
Григорьев Виктор (Москва)   5.09.2009 - 15:49
Почему-то у нас не принято, рассказывая о постановках пьес зарубежных авторов, называть фамилии переводчиков - "вот нынче, например". В.Г. читать далее>>
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