«Предательство». Репетиции

анонс

9, 10 и 11 июля в Мелихово в рамках IX Международного чеховского фестиваля был представлен летний музейно-театральный проект «Дуэль».

Знаменитый спектакль «Мурлин Мурло» приобрел новое звучание. К названию пьесы добавилось: «Возвращение спектакля», а ее постановщиком стал Сергей Гармаш.

10 февраля 2007

Наша горбатая «Чайка»

23 февраля 1922 года в Петрограде в здании бывшего Тенишевского училища спектаклем «Конек-Горбунок» открылся Театр юных зрителей. По замыслу его создателя и руководителя Александра Брянцева, театр «должен объединять художников, умеющих мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники».