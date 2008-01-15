С 15 по 19 января 2008 года на сцене Московского Академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко прошел VII Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса.
Организаторы Фестиваля - Международный Культурный Центр имени Соломона Михоэлса и Благотворительный фонд поддержки еврейской культуры «Атиква». Генеральный директор Фестиваля - народный артист России Михаил Глуз. Художественный руководитель и Главный режиссер Фестиваля - заслуженный деятель искусств России Ирина Горюнова.
Гениальный актер, режиссер и общественный деятель Соломон Михоэлс пал жертвой сталинской тирании. Гибель Михоэлса - лишь один из актов той страшной «шекспировской трагедии», свидетелем, участником и жертвой которой стал он сам. Фестиваль искусств - дань Художнику, чье уникальное искусство было высоко оценено современниками. Десятки ярких ролей и постановок открытия новых имен, создание Государственного еврейского театра, ежедневный кропотливый труд снискали ему всемирное признание. Противостояние художника и власти в нашей стране почти всегда заканчивалось не в пользу художника. Но организаторы фестиваля верят, что эта печальная традиция навсегда ушла в прошлое.
Московский Международный Фестиваль Искусств им. С. Михоэлса является единственным в мире многоструктурным творческим проектом, основными целями которого являются сохранение, защита и развитие еврейской национальной культуры во всех ее жанрах, направлениях и традициях. Высшая награда и главный символ Фестиваля - бронзовая скульптурная статуэтка «Михоэлс» авторской работы.
В программе Фестиваля 2008 года выступления деятелей искусств с мировым именем. Это и Санкт-Петербургский Государственный театр балета пр Бориса Эйфмана, и солисты Государственного Камерного оркестра «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ», и камерный ансамбль «ВИРТУОЗЫ ТЕЛЬ-АВИВА», и Московский Академический Государственный симфонический оркестр пу Павла КОГАНА. В фестивале приняли участие солисты Саня Кройтор (Израиль), Лиана Исакадзе (Германия), Михаил Безверхний (Бельгия), Михаил Гантварг (Санкт-Петербург).
Поклонники классического искусства увидели балет «Мой Иерусалим», услышали произведения Ф. Мендельсона, М. Равеля, А.Вивальди, М. Брука.
Любители драматического искусства посмотрели премьеру спектакля Евгения Арье «Поздняя любовь», уже завоевавшего любовь зрителей Америки, Израиля, Украины. В нем были заняты любимые многими поколениями зрителей артисты Клара Новикова
, Леонид Каневский
и Эммануил Виторган
.
В рамках фестиваля состоялась премьера хореографической сюиты «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» на музыку М. Глуза, постановка Бориса Эйфмана.
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