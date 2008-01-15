VII Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса

анонс

25 октября 1899

«Дядя Ваня» на сцене Художественного театра

После первого представления «Дяди Вани» у театра и у исполнителей было двойственное, неудовлетворенное чувство. Газетные отзывы, за двумя-тремя исключениями, тоже были тусклые.