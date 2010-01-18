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«Пленные духи»: Последний выход

18 января
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18 января 2010
18 и 19 января Центр драматургии и режиссуры А.Казанцева и М.Рощина в последний раз представил знаменитый спектакль Владимира Агеева по пьесе братьев Пресняковых «Пленные духи»!
Сценография и костюмы - Марина Филатова.
Художник по свету - Андрей Тарасов.
Пластика - Елена Каралашвили.
В спектакле заняты актеры Алексей Багдасаров, Анатолий Белый, Григорий Данцигер, Ольга Лапшина, Анна Невская и Артем Смола.
«Пленные духи», поставленные режиссером Владимиром Агеевым по пьесе братьев Пресняковых, по праву считаются одним из самых популярных московских спектаклей. Премьера спектакля состоялась в январе 2003 года. Но и поныне «Пленные духи» идут при переполненных залах, неизменно вызывая восхищенно-искренние отклики зрителей. Занимательная пьеса, изобретательная талантливая режиссура, поистине звездный актерский состав - вот составляющие успеха этого спектакля.
Завязка сюжета «Пленных духов» вполне водевильна: по поручению известного женолюба Валерия Яковлевича Брюсова другой известный женолюб Борис Бугаев (Анатолий Белый) приезжает в Шахматово, дабы собственными глазами увидеть Прекрасную Даму из стихов начинающего поэта Александра Блока. Блок и его матушка в смятении, поскольку Прекрасной Дамы не существует в природе. Точнее, существует некая девушка в белом платье, которую Блок увидел в Петербурге. С тех пор в поисках поэтического вдохновения он заставлял мальчика-слугу наряжаться по ночам в белое платье и бегать, виляя бедрами, по темным аллеям. Поскольку литературная репутация Александра под угрозой, его чадолюбивая мать договаривается с соседом по усадьбе Менделеевым о визите сына к его дочери, Любови Дмитриевне.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ:
Спектакль «Пленные духи» - победитель в номинации «Синхронное плавание» театральной премии «Чайка-2003»; обладатель «Приза зрительских симпатий» на национальном театральном фестивале «Золотая Маска» (сезон 2002-2003).
Анатолий Белый - лауреат премии за лучшую драматическую роль театральной премии «Чайка-2003».
Ольга Лапшина и Артем Смола - лауреаты фестиваля «Новая драма-2003» в номинации «Новое дело» (лучшая женская роль, лучшая мужская роль).
Спектакль - участник Национального театрального фестиваля «Золотая маска» (сезон 2002-2003 гг.); V Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова (2003 г.); фестиваля «Новая драма» в Норвегии (Осло 2005 г.); «Европалия» в Бельгии (Монс 2005 г.); программы «Золотой сезон 2005-2006».
Начало спектакля в 19 часов.
Спектакль пройдет на сцене Центра-музея В.Высоцкого по адресу: Нижний Таганский тупик, 3.

ЦДР
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Алексей БагдасаровАнатолий БелыйГригорий ДанцигерОльга ЛапшинаАнна НевскаяВладимир Пресняков (II)Олег ПресняковАртём Смола
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