«Маскарад». Телевизионная премьера

анонс

26 сентября 2006 Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех... 18 октября (по новому стилю) 1896 года оглушительным провалом закончилась премьера пьесы "Чайка" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены.

22 июля 2007 Последний спектакль Владимира Высоцкого В 1971 году Юрий Любимов поставил "Гамлета" в переводе Пастернака с Владимиром Высоцким в главной роли. "Гамлет" Театра на Таганке стал настоящим откровением для зрителей и критики.

13 декабря 1973 «Соло для часов с боем». Высокая игра актеров старой плеяды В МХАТе 13 декабря 1973 года состоялась премьера спектакля «Соло для часов с боем».