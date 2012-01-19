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«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке

19 января
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19 января 2012
Впервые в Театре на Таганке - пьеса современного Ирландского драматурга Мартина МакДонаха. За рубежом МакДонаха давно уже называют «театральной сенсацией Европы», «чудом современной сцены» и «главным драматургом 21-го века». Российские театры тоже оказались под воздействием МакДонаховской магии - всего лишь за семь лет в России появилось более 100 постановок по его пьесам. Спектакль «Калека с Инишмана» в Театре на Таганке поставил приглашенный режиссер Сергей Федотов (основатель и руководитель Пермского театра «У Моста»), которого называют первооткрывателем МакДонаха для Российской сцены.
Уникальность этой пьесы таится в ярких оригинальных характерах, в виртуозно написанных диалогах, неожиданных ситуациях, которые постоянно держат зрителя в напряжении и, наконец в особом парадоксальном юморе МакДонаха. Персонажи его существуют в манере и логике, в которых отзываются многие кинематографические традиции. И любимые герои-маргиналы из фильмов братьев Коэнов, и чудаки из фильмов Феллини, и буйные цыгане Эмира Кустурицы. МакДонаховские герои наследуют у этих режиссеров очень сложное для воссоздания на сцене мироощущение – «необычайную детскую наивность» при внешней жесткости, даже брутальности своих героев.
Сергею Федотову, одному из немногих режиссеров, удается воплотить на сцене достоверность и жизненность странных макдонаховских «чудиков».
Действие пьесы происходит в 1934 году. Жители ирландского острова Инишман привыкли к неспешному размеренному укладу. Но однажды их жизнь в этом богом забытом месте буквально взрывается из-за грандиозного события: на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки, которая снимает фильм о жизни островитян и покажет его во всем мире…. К изумлению всех, сниматься приглашают местного калеку Билли…
В спектакле заняты: Татьяна Сидоренко, Маргарита Радциг, Дмитрий Высоцкий, Марина Полицеймако и др.
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Дмитрий ВысоцкийМарина ПолицеймакоМаргарита Радциг-АлександроваТатьяна Сидоренко
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«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке фотографии
«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке фотографии
«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке фотографии
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обсуждение >>
№ 14
Максим1 (Москва)   9.12.2012 - 01:29
Был сегодня на спектакле. Такой тонкий юмор и простота ирония (в том числе и над самими собой:)) одновременно подкупают.Трогает до глубины души. Все персонажи стали будто родные тебе, такие искренние открытые... читать далее>>
№ 13
Гаусберта Эннарден   23.01.2012 - 19:26
Первым МакДоноховским спектаклем, посмотренным мной, стал "Сиротливый Запад". Он оказался интересным, и даже близким мне, несмотря на то, что действие происходит в далекой Ирландии. О "Калеке... читать далее>>
№ 12
SAFIROD (Пермь)   23.01.2012 - 18:43
а мне понравилось. особенно момент когда боби с гордостью произнес фразу«Видно Ирландия – не такая уж дыра, если в нее едут цветные!» читать далее>>
№ 11
Некто (из Перми)   23.01.2012 - 14:31
Очень, очень понравился спектакль))) поставлен и сыгран просто мастерски, смотрела не отрываясь и хочу сходить ещё)) Большое спасибо Сергею Павловичу Федотову за его прекрасную поставку) читать далее>>
№ 10
микита (санкт-петербург)   22.01.2012 - 18:57
Спектакль интересен, очень тонкие актерские работы. Особенно Высоцкий, такой его Билли трогательно и смешно, мамаша, такой типаж, так замечательны ее реплики... Чувствуется Ирландия... КЛАССНО! читать далее>>
Всего сообщений: 14
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