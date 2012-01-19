Впервые в Театре на Таганке
- пьеса современного Ирландского драматурга Мартина МакДонаха. За рубежом МакДонаха давно уже называют «театральной сенсацией Европы», «чудом современной сцены» и «главным драматургом 21-го века». Российские театры тоже оказались под воздействием МакДонаховской магии - всего лишь за семь лет в России появилось более 100 постановок по его пьесам. Спектакль «Калека с Инишмана» в Театре на Таганке поставил приглашенный режиссер Сергей Федотов (основатель и руководитель Пермского театра «У Моста»), которого называют первооткрывателем МакДонаха для Российской сцены.
Уникальность этой пьесы таится в ярких оригинальных характерах, в виртуозно написанных диалогах, неожиданных ситуациях, которые постоянно держат зрителя в напряжении и, наконец в особом парадоксальном юморе МакДонаха. Персонажи его существуют в манере и логике, в которых отзываются многие кинематографические традиции. И любимые герои-маргиналы из фильмов братьев Коэнов, и чудаки из фильмов Феллини, и буйные цыгане Эмира Кустурицы. МакДонаховские герои наследуют у этих режиссеров очень сложное для воссоздания на сцене мироощущение – «необычайную детскую наивность» при внешней жесткости, даже брутальности своих героев.
Сергею Федотову, одному из немногих режиссеров, удается воплотить на сцене достоверность и жизненность странных макдонаховских «чудиков».
Действие пьесы происходит в 1934 году. Жители ирландского острова Инишман привыкли к неспешному размеренному укладу. Но однажды их жизнь в этом богом забытом месте буквально взрывается из-за грандиозного события: на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки, которая снимает фильм о жизни островитян и покажет его во всем мире…. К изумлению всех, сниматься приглашают местного калеку Билли…
В спектакле заняты: Татьяна Сидоренко, Маргарита Радциг, Дмитрий Высоцкий, Марина Полицеймако и др.
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