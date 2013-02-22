На сцене Малого театра – премьера спектакля «Гроза».

Эгоизм и собственничество — главные, живучие приметы уродливой «философии» и психологии — хотела выявить Пашенная и в Кабанихе, когда сама задумала ставить «Грозу».В этой постановке актриса, уже совсем больная, сумела многое из своих замыслов осуществить. Но состоялось всего лишь несколько спектаклей, где Пашенная сыграла Кабаниху беспощадно к себе, ценой невероятного напряжения.«Гроза» рождалась несмотря ни на что... Больше всего мешало Вере Николаевне самое лечение: оно ее утомляло и раздражало. Актриса в успех врачей не верила, а черные мысли отгоняла именно благодаря театру, творчеству, включаясь в «Грозу» всем существом...«Гроза» должна была говорить о добре и зле. Но Пашенная никогда не умела выражать добро и зло вообще — вне конкретных человеческих судеб... Задача выявления добра представала как более конкретная и более легкая творчески. В обличении же зла Пашенная хотела четко и крупно раскрыть мысль о несправедливости общественного устройства, рождавшего беду и смерть.Премьера «Грозы» прошла 19 января 1962 года. А спектакль, сыгранный 28 февраля 1962 года, стал последним в жизни Веры Николаевны Пашенной.