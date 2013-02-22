Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На сцене Малого театра – премьера спектакля «Гроза».

19 января
Все года

Театральная хроника >>
19 января 1962
На сцене Малого театра 19 января 1962 года – премьера спектакля «Гроза». Спектакль поставлен В.Пашенной и М.Гладковым, оформлен Б.Волковым, музыку написал Р.К. Щедрин.
Сцена из спектакля Гроза
фото: maly.ru
Эгоизм и собственничество — главные, живучие приметы уродливой «философии» и психологии — хотела выявить Пашенная и в Кабанихе, когда сама задумала ставить «Грозу».
В этой постановке актриса, уже совсем больная, сумела многое из своих замыслов осуществить. Но состоялось всего лишь несколько спектаклей, где Пашенная сыграла Кабаниху беспощадно к себе, ценой невероятного напряжения.
«Гроза» рождалась несмотря ни на что... Больше всего мешало Вере Николаевне самое лечение: оно ее утомляло и раздражало. Актриса в успех врачей не верила, а черные мысли отгоняла именно благодаря театру, творчеству, включаясь в «Грозу» всем существом...
«Гроза» должна была говорить о добре и зле. Но Пашенная никогда не умела выражать добро и зло вообще — вне конкретных человеческих судеб... Задача выявления добра представала как более конкретная и более легкая творчески. В обличении же зла Пашенная хотела четко и крупно раскрыть мысль о несправедливости общественного устройства, рождавшего беду и смерть.
Премьера «Грозы» прошла 19 января 1962 года. А спектакль, сыгранный 28 февраля 1962 года, стал последним в жизни Веры Николаевны Пашенной.

«Живая Пашенная»
версия для печати
персоны
Вера Пашенная
театры
Малый театр

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Восток - дело тонкое...
Восток - дело тонкое...
2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.
1 комментарий
Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех...
Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех...
18 октября (по новому стилю) 1896 года оглушительным провалом закончилась премьера пьесы "Чайка" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алексей Кублицкий
14 января ушёл из жизни продюсер Алексей Кублицкий.
Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Ксения Десни
Татьяна Копылова
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Павел Домагала
Логан Лерман
Отто Меллис
Джон Ричардсон
Катарина Тальбах
Шон Уэйнс
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Премьеры ТВ

Несокрушимый
18 января
Первый канал
Свет в океане
18 января
Первый канал
Мистер Штайн идет в онлайн
19 января
Первый канал
Радуга жизни
19 января
Россия 1
Другие
21 января
Россия 1

ревью