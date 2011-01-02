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Театральные вечера в сказочном доме…

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2 января 2011
Дворец Белосельских-Белозерских пригласил петербуржцев и гостей города на театральные новогодние вечера:

2 января (19.00) – спектакль «Девочки. Про это и про то»
3 и 6 января (19.00) - шоу-концерт «Три истории любви»
4, 5 января (19.00) - спектакль театра «Тефа» - «Хозяйка гостиницы»
Среди многочисленных памятников архитектуры, расположенных на Невском проспекте, дворец князей Белосельских-Белозерских - один из самых заметных. Тем, кто приезжает в Петербург полюбоваться красотой города на Неве, невозможно пропустить этот уникальный памятник архитектуры. Построенный в 1848 г. известным архитектором А.И. Штакеншнейдером, дворец восхитил современников. В конце XIX века дворец был приобретен сыном императора Александра II - великим князем Сергеем Александровичем по случаю женитьбы на принцессе Гессенской (великая княгиня Елизавета Федоровна). В 1911 г. Елизавета Федоровна передала дворец своему племяннику - великому князю Дмитрию Павловичу.
После Октябрьской революции 1917 г. здание было национализировано. В советский период здесь размещались разные общественные организации, а главным арендатором был РК КПСС Куйбышевского района. Во время блокады здание пострадало от бомбежек и артобстрелов, и после войны во дворце велись реставрационные работы.
В 1992 г. во дворце расположился Петербургский культурный центр, а с января 2003 г. здание передано под юрисдикцию Управления делами президента РФ.
Во дворце сохранились подлинные интерьеры, среди которых - парадные залы на втором этаже.
«Девочки. Про это и про то»
2 января (19.00)
«Девочки. Про это и про то»
Сцены, монологи и рассказы о том, что волнует девушек от 14 и до…
По произведениям Сафо, В.Шекспира, А.Островского, А Пушкина, Н.Гоголя, Л.Толстого, А.Чехова, Н.Тэффи, А.Аверченко, М.Цветаевой, К.Павловой, Л.Улицкой, О.Григорьева. Автор и режиссер - И.Жуков. Актеры: Екатерина Ионас и Ася Шибарова.
Легкий и трогательный спектакль «Девочки про это и про то» в постановке Игоря Жукова представляет собой калейдоскоп женских образов, сцен, монологов и рассказов, заботливо собранных у самых разных авторов - Сапфо, Цветаевой, Пушкина, Гоголя, Толстого, Островского, Улицкой, Тэффи, Аверченко и Шекспира, Толстого и Чехова.
Истории девичьих грез и терзаний, первого чувства, любовного томления и сомнений… История превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя и - осознание невозможности счастья… Истории превращения в Ее Величество Женщину, проявление чувственных желаний и попытки осознать свое женское лицо… Трагедия разрывов и кратковременное счастье, радость обладания и душевная смерть в потере… История Женщины – во всем ее величии и драматизме.
«Три истории любви»
3 и 6 января (19.00)
Шоу-концерт «Три истории любви»
Танго - это танец страсти. Танец огня. Танец нежной любви. Это чувства и тонкие грани взаимоотношений мужчины и женщины, переданные языком танца. Три пары, три судьбы, три истории любви...
«Танго само выбрало нас и поменяло всю нашу жизнь... Мы заново учились чувствовать, любить, ревновать, делать шаги, и просто понимать друг друга в танго» (Александр и Наталия Бережновы)
В шоу-концерте «Три истории любви» приняли участие танго-оркестр «Primavera», солистка театра «Зазеркалье», лауреат международной премии «Astor Piazzolla» Сауле Искакова, чемпионы России по аргентинскому танго Наталия и Александр Бережновы, а также зарубежные звезды аргентинского танго - Мартин Альварадо (вокал, Аргентина) и танцевальная пара из Кракова Катаржина Чех и Тимотеуш Лей. В программе концерта были представлены произведения лучших аргентинских авторов, а также редкие и малоизвестные песни Астора Пьяццоллы. Режиссер-постановщик Наталия Бережнова.
«Хозяйка гостиницы»
4,5 января
Театр «Тефа» представил комедию К.Гольдони «Хозяйка гостиницы»
Невероятно изящная, лёгкая авантюрная комедия Карло Гольдони всегда была счастливым материалом для актеров. В гостиницу, где все любовные авантюры витают вокруг ее хозяйки Мирандолины, приезжает отчаянный вояка и женоненавистник кавалер Рипофратта. Желая уберечь весь мир от женского коварства, он с ходу вступает в бой с хозяйкой гостиницы, которая с удовольствием принимает вызов. Ее план изящен, ее оружие — нежность и любовь.
В спектакле использована музыка Vanessa Мае, Michael Giacchino, The Beatles
Режиссер-постановщик - Андрей Калинин. Режиссер, автор идеи - Ирина Володина.
В ролях: Римма Ахмадулина, Александр Рассказов, Роман Володин, Сергей Игнатьев, Олег Леиро.
В переводе с итальянского языка Мирандолина означает «достойная удивления».
Название пьесы на итальянском языке звучит как «La Locandiera», что в переводе - «Хозяйка локанды» (меблированных комнат). Пьеса написана Гольдони для талантливой исполнительницы ролей субреток Маддалены Марлиани: «...синьора Марлиани — живая, остроумная, приветливая... побуждала меня работать в области того комедийного жанра, который требует тонкости и лукавства...» (К.Гольдони).
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персоны
Екатерина ИонасАся Шибарова

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«Хозяйка гостиницы»
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