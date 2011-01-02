Театральные вечера в сказочном доме…

пригласил петербуржцев и гостей города на театральные новогодние вечера:– спектакль- спектакль театраСреди многочисленных памятников архитектуры, расположенных на Невском проспекте, дворец князей Белосельских-Белозерских - один из самых заметных. Тем, кто приезжает в Петербург полюбоваться красотой города на Неве, невозможно пропустить этот уникальный памятник архитектуры. Построенный в 1848 г. известным архитектором А.И. Штакеншнейдером, дворец восхитил современников. В конце XIX века дворец был приобретен сыном императора Александра II - великим князем Сергеем Александровичем по случаю женитьбы на принцессе Гессенской (великая княгиня Елизавета Федоровна). В 1911 г. Елизавета Федоровна передала дворец своему племяннику - великому князю Дмитрию Павловичу.После Октябрьской революции 1917 г. здание было национализировано. В советский период здесь размещались разные общественные организации, а главным арендатором был РК КПСС Куйбышевского района. Во время блокады здание пострадало от бомбежек и артобстрелов, и после войны во дворце велись реставрационные работы.В 1992 г. во дворце расположился Петербургский культурный центр, а с января 2003 г. здание передано под юрисдикцию Управления делами президента РФ.Во дворце сохранились подлинные интерьеры, среди которых - парадные залы на втором этаже.Сцены, монологи и рассказы о том, что волнует девушек от 14 и до…По произведениям Сафо, В.Шекспира, А.Островского, А Пушкина, Н.Гоголя, Л.Толстого, А.Чехова, Н.Тэффи, А.Аверченко, М.Цветаевой, К.Павловой, Л.Улицкой, О.Григорьева. Автор и режиссер -. Актеры:Легкий и трогательный спектакльв постановкепредставляет собой калейдоскоп женских образов, сцен, монологов и рассказов, заботливо собранных у самых разных авторов - Сапфо, Цветаевой, Пушкина, Гоголя, Толстого, Островского, Улицкой, Тэффи, Аверченко и Шекспира, Толстого и Чехова.Истории девичьих грез и терзаний, первого чувства, любовного томления и сомнений… История превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя и - осознание невозможности счастья… Истории превращения в Ее Величество Женщину, проявление чувственных желаний и попытки осознать свое женское лицо… Трагедия разрывов и кратковременное счастье, радость обладания и душевная смерть в потере… История Женщины – во всем ее величии и драматизме.Танго - это танец страсти. Танец огня. Танец нежной любви. Это чувства и тонкие грани взаимоотношений мужчины и женщины, переданные языком танца. Три пары, три судьбы, три истории любви...В шоу-концертеприняли участие танго-оркестр, солистка театра, лауреат международной премии «Astor Piazzolla», чемпионы России по аргентинскому танго, а также зарубежные звезды аргентинского танго -(вокал, Аргентина) и танцевальная пара из Кракова. В программе концерта были представлены произведения лучших аргентинских авторов, а также редкие и малоизвестные песни. Режиссер-постановщикТеатрпредставил комедиюНевероятно изящная, лёгкая авантюрная комедиявсегда была счастливым материалом для актеров. В гостиницу, где все любовные авантюры витают вокруг ее хозяйки Мирандолины, приезжает отчаянный вояка и женоненавистник кавалер Рипофратта. Желая уберечь весь мир от женского коварства, он с ходу вступает в бой с хозяйкой гостиницы, которая с удовольствием принимает вызов. Ее план изящен, ее оружие — нежность и любовь.В спектакле использована музыка Vanessa Мае, Michael Giacchino, The BeatlesРежиссер-постановщик -. Режиссер, автор идеи -В ролях:В переводе с итальянского языка Мирандолина означаетНазвание пьесы на итальянском языке звучит как «La Locandiera», что в переводе - «Хозяйка локанды» (меблированных комнат). Пьеса написанадля талантливой исполнительницы ролей субреток).