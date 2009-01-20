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ЦДР: Январские премьеры

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20 января 2009
В январе «Центр Драматургии и Режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина» представил зрителю две премьеры - «Стаю птиц» Антонины Красновой и «Толкователь Апокалипсиса» Алексея Янковского.
20 января
Спектакль-акция (проект Антонины Красновой)"Стая птиц" в жанре современной хореографии по мотивам одноимённой повести Тонино Гуэрра «Стая птиц»
Постановка и хореография - Антонина Краснова
Музыка: Y. Tiersen, R. Sakamoto и др.
Музыкальный дизайн: Владимир Каем, Ричард Норвила
Видео дизайн: Андрей Быков, Николай Наумов, Юрий Скирда. Свет: Юрий Скирда
Костюмы: Анастасия Безгодкова, Елена Басова
Исполнители: Анастасия Безгодкова, Евгения Андрианова, Павел Жуков.
Он и она (муж и жена) – два главных героя, но есть и третий, который не столько персонаж, сколько метафора, воплощение стихии и хаоса.
Он – человек странной профессии: собиратель шумов. Звук собственных шагов в разрушенном землетрясением городе, этнографические мотивы, шум падающего снега, крик дикой утки.
Стая птиц – выразительная метафора, воплощающая стремление героев к освобождению и нашедшая выражение в финальной сцене, которая вытекает из предыдущих, и выходит за пределы сцены, размыкая пространство.

23 января
Спектакль-акция (в рамках экспериментальной программы ЦДР)«Толкователь Апокалипсиса». Автор пьесы - Клим
Режиссер-постановщик - Алексей Янковский
Актер - Алексей Багдасаров
«Толкователь Апокалипсиса» - неожиданный, почти веселый, почти анекдотичный, но одновременно «по-достоевскому» сложный спектакль. Откровенный монолог о том, как не променять свое страдание на всеобщее счастье.
«Толкователь Апокалипсиса» - это встреча человека с «несказанным», неожиданно воплощающая пророчество о Великом Инквизиторе из «Братьев Карамазовых». Великий Инквизитор приходит и обещает взять у человека его крест, отнять у него его голос, его страдание, его радость, его индивидуальный путь самопознания, а взамен дать сытое убожество духа, иллюзию счастья.
Клим: «Театр - по Климу - это антропологическое исследование. Там, внутри, такая же бесконечность, как и снаружи. Это пространство, которое существует между мужчиной и женщиной, между Богом и человеком. Заниматься театром - значит пытаться понять себя как существо, созданное в результате некоего акта творения».
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персоны
Алексей БагдасаровТонино ГуэрраАлексей КазанцевМихаил РощинРюити Сакамото
театры
ЦДР

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