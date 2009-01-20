ЦДР: Январские премьеры

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17 сентября 1988

Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра

В сентябре 1988 года на сцене театра "Сатирикон" прошла премьера скандально-известного спектакля "Служанки" Жана Жене в постановке Романа Виктюка.