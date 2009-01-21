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Премьера в «Практике» - «Парикмахерша»

21 января
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21 января 2009
21 и 22 января в театре «Практика» состоялась премьера нового спектакля Руслана Маликова «Парикмахерша» по пьесе ростовского драматурга Сергея Медведева, лауреата фестиваля «Новая драма»-2007. Художник - Полина Бахтина. Главную роль играет одна из самых ярких драматических актрис - Инга Оболдина. В спектакле также участвуют Анна Галинова, Эдуард Флёров, Александр Усердин / Дмитрий Мухамадеев, Анатолий Хропов.
Героиня Сергея Медведева – молодая женщина из провинциального города. В стремлении раскрасить свою понарошечную жизнь яркими красками она отчаянно и наивно верит собственным мечтам, где даже уголовники кажутся голливудскими героями, от которых зависит ее счастливое будущее. Зритель слышит внутренние монологи героини, предугадывая шумное разрушение песочных замков. Но когда и насколько человек расстается с собственными иллюзиями – вопрос, на который нет однозначного ответа.
Руслан Маликов: Пьеса многопланова, в ней множество сюжетов, настроений, тем. С одной стороны, текст простроен, пережит и выверен, а с другой, словно подслушан. Здесь все соблюдено, и движение спектакля идет к пиковому моменту, после которого ничего нет.
Но многое заложено даже не в финале, а в таком драматургическом построении, когда зритель наблюдает героиню, зная, что ее ждет в другую секунду. Возникает момент римской трагедии, когда хоры предупреждали о фабуле, о предстоящих событиях ближайших минут или часов, и затем что-то происходит.
Сергей Медведев: Современная драматургия – это та область, где, на мой взгляд, можно искать новый язык. И не только для самой драматургии, но и литературы в целом. С другой стороны, современная драматургии может объединить (и объединяет) совершенно разные вещи – кино, цирк, поэзию, музыку, живопись, традиционный театр. Этим она интересна. Что такое современная пьеса? Наверное, та пьеса, в которой автор, пытаясь рассказать о сегодняшнем дне, угадал нечто универсальное и сумел свою догадку донести до читателя.
Инга Оболдина: «Парикмахерша» – очень романтичная история с большой надеждой и предвкушением счастья… Текст простой, но чем проще люди говорят, тем сложнее они чувствуют.
«Я села в кресло перед зеркалом, внимательно посмотрела на себя, смахнула со лба челку, взяла в руки письмо и прочитала: «Здравствуй, моя дорогая. Мой сосед по камере - его зовут Ренат - говорит, что таких женщин, как ты, не бывает... Когда я выйду на свободу, мы обязательно поедем в Москву... Ты устроишься в дорогую парикмахерскую или гримершей на телевидении, там платят больше, чем у вас. Я пойду работать в милицию или в школу - учителем физкультуры. Люблю, целую, моя дорогая Иришка... Когда прочтешь это письмо, обязательно уничтожь его, я не хочу, чтобы о наших чувствах узнал кто-нибудь посторонний. Твой Женька. До свободы осталось 100 дней»...»

«Практика»
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персоны
Анна ГалиноваРуслан МаликовДмитрий МухамадеевИнга ОболдинаАлександр УсердинЭдуард ФлёровАнатолий Хропов
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Театр "Практика"

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Премьера в «Практике» - «Парикмахерша» фотографии
Премьера в «Практике» - «Парикмахерша» фотографии
Премьера в «Практике» - «Парикмахерша» фотографии
Премьера в «Практике» - «Парикмахерша» фотографии
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