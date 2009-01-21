Премьера в «Практике» - «Парикмахерша»

анонс

23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» пройдет нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».

Камерный театр показал премьеру музыкального спектакля по опере-фарсу А. Бородина «Богатыри» в постановке А. Таирова.

Опера-фарс А. Бородина «Богатыри» на сцене Камерного театра

11 февраля 2007

Из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду

21 августа в Москве открылась ежегодная Театральная биржа. В течение пяти дней в Союз театральных деятелей РФ будут приходить актеры, режиссеры, помрежи, завпосты, гримеры, художники, осветители со всей России.