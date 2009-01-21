Подростки - драматурги «Театра климатического действия»

В Москве стартовал международный проект «Театр климатического действия»
. Он осуществляется Британским посольством в Москве в партнерстве с Центром драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина
, при поддержке театра «Практика»
и Театра.doc
, а также Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Цель проекта - средствами театра рассказать о происходящем изменении мирового климата, привлечь подростков к размышлению об этой проблеме и поиску путей ее драматического представления.
25 старшеклассников из 8 московских школ учатся писать пьесы: строить диалоги, развивать действие, придумывать интригу. В центре этих опытов - тема изменения климата.
Драматургическая мастерская идет под руководством известных молодых российских драматургов: Михаила
и Вячеслава Дурненковых
, Юрия Клавдиева
, Нины Беленицкой
, Ильмиры Болотян
и других.
Пьесы, написанные школьниками, поставленные и сыгранные профессионалами, будут представлены 25 января на сцене Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина
(ул. Беговая, 5).
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