Подростки - драматурги «Театра климатического действия»

анонс

22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".

28 мая 2007

Новоселье на Шереметьевской улице

Начало театра "Сатирикон" - основанный в 1939 году Ленинградский театр эстрады и миниатюр, получивший известность как театр Райкина. В 1982 году театр переехал в Москву и стал называться Государственным театром миниатюр.