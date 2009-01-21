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Подростки - драматурги «Театра климатического действия»

21 января
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21 января 2009
В Москве стартовал международный проект «Театр климатического действия». Он осуществляется Британским посольством в Москве в партнерстве с Центром драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина, при поддержке театра «Практика» и Театра.doc, а также Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Цель проекта - средствами театра рассказать о происходящем изменении мирового климата, привлечь подростков к размышлению об этой проблеме и поиску путей ее драматического представления.
25 старшеклассников из 8 московских школ учатся писать пьесы: строить диалоги, развивать действие, придумывать интригу. В центре этих опытов - тема изменения климата.
Драматургическая мастерская идет под руководством известных молодых российских драматургов: Михаила и Вячеслава Дурненковых, Юрия Клавдиева, Нины Беленицкой, Ильмиры Болотян и других.
Пьесы, написанные школьниками, поставленные и сыгранные профессионалами, будут представлены 25 января на сцене Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина (ул. Беговая, 5).

ЦДР
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Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце
22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".
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Новоселье на Шереметьевской улице
Начало театра "Сатирикон" - основанный в 1939 году Ленинградский театр эстрады и миниатюр, получивший известность как театр Райкина. В 1982 году театр переехал в Москву и стал называться Государственным театром миниатюр.
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