ЦДР. Январские премьеры

анонс

29 мая начала свою работу IV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России.

10 февраля в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 125-летию со дня гибели Пушкина.

13 июня 2011

«Жизнь - удача в лабиринтах». Премьера

«Жизнь - удача в лабиринтах» - это «моноспектакль», премьера которого состоялась 18 февраля 2010 года в Московском Международном Доме Музыки.