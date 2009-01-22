Финалисты премии «Гвоздь сезона»

анонс

Хорошо это или плохо – любить?

23 июля 2007

Новые драмы - новые направления

15-24 сентября на арт-хаусных площадках Москвы ("Практика", "ТЕАТР.DOC", Центр Мейерхольда) прошел V Фестиваль Современной Пьесы "Новая драма". Его вдохновителями в 2002 году стали Эдуард Бояков, Елена Гремина и Михаил Угаров, известные по многим нашумевшим театральным проектам.