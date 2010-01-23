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Музей кино представляет: кинопрограмма Французской Синематеки танца

23 января
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23 января 2010
Музей кино представляет: кинопрограмма Французской Синематеки танцаМинистерство культуры Российской Федерации, Государственная Третьяковская галерея, Посольство Франции в России, Государственный центральный музей кино в рамках культурно-образовательной программы выставки «ВИДЕНИЕ ТАНЦА. К 100-летию «Русских балетов» С.П.Дягилева в Париже» представили кинопрограмму Французской Синематеки танца.
Программу, посвященную 100-летию Русских балетов С.П.Дягилева, привез в Москву директор Французской синематеки танца Патрик Бансар (Patrick Bensard).
Синематека танца располагает уникальной коллекцией фильмов-портретов выдающихся хореографов и танцовщиков: Мориса Бежара и Джорджа Баланчина, Михаила Барышникова и Рудольфа Нуреева, Пины Бауш и Леонида Мясина. Синематека танца не только собирает киноархив, но и создает новые проекты в области танца в сотрудничестве с французским телевидением.
Патрик Бансар возглавляет Синематеку танца со дня ее основания. Он также известен как основатель журнала «Empreintes» («Отпечатки»), посвященного современному танцу, художественный советник Международного фестиваля танца в Шатоваллоне, автор документальных фильмов о Серже Лифаре и о Жане Бабиле.
В Москву Патрик Бансар приезжал в ноябре 2003 года по приглашению Музея кино. Тогда в одном из интервью он рассказал о своем интересе к «Русским балетам» С.П.Дягилева:
«Судьбы дягилевских хореографов и танцовщиков сопровождала волна странных историй. Русские сезоны – такая сверкающая и одновременно темная страница в истории русского балета. К сожалению, сам Сергей Дягилев был ярым противником кинематографа, считал его дьявольским изобретением и категорически отказывался от съемок. Он не разрешал снимать ни свои балеты, ни хореографию Вацлава Нижинского. Поговаривают, что Нижинского все же запечатлели во время его пребывания в Латинской Америке. Эти слухи периодически приходят из разных источников, но пока не подтверждены никакими доказательствами. Может быть, это дело будущего и когда-нибудь пленки всплывут из небытия. Так бывает часто. Если в мой следующий приезд в Москву, где мне так понравилось, кто-нибудь подбросит под дверь номера в отеле фильм про Нижинского, я буду безмерно обрадован, но не удивлюсь…».

Программа

23 января
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА НА КРЫМСКОМ ВАЛУ
при участии Театрального музея им. А.А. Бахрушина и Музея кино

«К 100-летию «Русских балетов» С.П.Дягилева».
Специальный гость – директор Французской синематеки танца Патрик Бансар

24 января
Вступительное слово Патрика Бансара
КИНОПРОГРАММА ФРАНЦУЗСКОЙ СИНЕМАТЕКИ ТАНЦА

Музей кино
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