Музей кино представляет: кинопрограмма Французской Синематеки танца

Министерство культуры Российской Федерации, Государственная Третьяковская галерея, Посольство Франции в России, Государственный центральный музей кино в рамках культурно-образовательной программы выставки «ВИДЕНИЕ ТАНЦА. К 100-летию «Русских балетов» С.П.Дягилева в Париже»
представили кинопрограмму Французской Синематеки танца
.
Программу, посвященную 100-летию Русских балетов С.П.Дягилева
, привез в Москву директор Французской синематеки танца Патрик Бансар
(Patrick Bensard).
Синематека танца располагает уникальной коллекцией фильмов-портретов выдающихся хореографов и танцовщиков: Мориса Бежара
и Джорджа Баланчина
, Михаила Барышникова
и Рудольфа Нуреева
, Пины Бауш
и Леонида Мясина
. Синематека танца
не только собирает киноархив, но и создает новые проекты в области танца в сотрудничестве с французским телевидением.
Патрик Бансар
возглавляет Синематеку танца
со дня ее основания. Он также известен как основатель журнала «Empreintes»
(«Отпечатки»
), посвященного современному танцу, художественный советник Международного фестиваля танца в Шатоваллоне, автор документальных фильмов о Серже Лифаре
и о Жане Бабиле
.
В Москву Патрик Бансар
приезжал в ноябре 2003 года по приглашению Музея кино
. Тогда в одном из интервью он рассказал о своем интересе к «Русским балетам» С.П.Дягилева
:
«Судьбы дягилевских хореографов и танцовщиков сопровождала волна странных историй. Русские сезоны – такая сверкающая и одновременно темная страница в истории русского балета. К сожалению, сам Сергей Дягилев был ярым противником кинематографа, считал его дьявольским изобретением и категорически отказывался от съемок. Он не разрешал снимать ни свои балеты, ни хореографию Вацлава Нижинского. Поговаривают, что Нижинского все же запечатлели во время его пребывания в Латинской Америке. Эти слухи периодически приходят из разных источников, но пока не подтверждены никакими доказательствами. Может быть, это дело будущего и когда-нибудь пленки всплывут из небытия. Так бывает часто. Если в мой следующий приезд в Москву, где мне так понравилось, кто-нибудь подбросит под дверь номера в отеле фильм про Нижинского, я буду безмерно обрадован, но не удивлюсь…».
Программа
23 января
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА НА КРЫМСКОМ ВАЛУ
при участии Театрального музея им. А.А. Бахрушина и Музея кино
«К 100-летию «Русских балетов» С.П.Дягилева»
.
Специальный гость – директор Французской синематеки танца Патрик Бансар
24 января
Вступительное слово Патрика Бансара
КИНОПРОГРАММА ФРАНЦУЗСКОЙ СИНЕМАТЕКИ ТАНЦА
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