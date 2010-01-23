Музей кино представляет: кинопрограмма Французской Синематеки танца

Министерство культуры Российской Федерации, Государственная Третьяковская галерея, Посольство Франции в России, Государственный центральный музей кино в рамках культурно-образовательной программы выставкипредставили кинопрограммуПрограмму, посвященную, привез в Москву директор Французской синематеки танца(Patrick Bensard).Синематека танца располагает уникальной коллекцией фильмов-портретов выдающихся хореографов и танцовщиков:не только собирает киноархив, но и создает новые проекты в области танца в сотрудничестве с французским телевидением.возглавляетсо дня ее основания. Он также известен как основатель журнала), посвященного современному танцу, художественный советник Международного фестиваля танца в Шатоваллоне, автор документальных фильмов ои оВ Москвуприезжал в ноябре 2003 года по приглашению. Тогда в одном из интервью он рассказал о своем интересе кТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА НА КРЫМСКОМ ВАЛУпри участии Театрального музея им. А.А. Бахрушина и Музея киноСпециальный гость – директорВступительное словоКИНОПРОГРАММА ФРАНЦУЗСКОЙ СИНЕМАТЕКИ ТАНЦА