Олег Кулик - на сцене Theatre du Chatelet

анонс

Фестиваль «Любимовка» провел дискуссию «Современная пьеса в России и на Западе: пути и технологии».

Блистательно сыгранный молодыми артистами «Старший сын» стал одним из фаворитов минувшего театрального сезона.

Первая студия МХТ 14 декабря 1915 года в Москве показала премьеру пьесы Ю.-Х. Бергера «Потоп».

Евгений Вахтангов: «И равнодушен я к "Потопу"...»

16 января 2012

«Независимое Театральное Товарищество»: Спектакли

2 ноября молодежный театр НТТ («Независимое Театральное Товарищество») открыл свой первый сезон в Доме молодежи «Форпост» и шагнул в театральный мир, чтобы расти и развиваться.