«Будильник» представляет: «Побег из космоса»

24 января в театральном доме «Старый Арбат» (Филипповский пер., д. 11) состоялся показ спектакля театра «Будильник»«Побег из космоса» в постановке Юрия Алесина. В ролях заняты актеры Ольга Петрова, Марианна Дырзу, Артем Малахов, Александр Караваев. Где-то далеко в космосе есть лаборатория, в которой исследуются два подопытных объекта: курица и мышь. Однажды курица снесла золотое яйцо...
Древний миф о конце света, который может наступить, если разобьется золотое яйцо, переведен на язык фантастики. Как, благодаря этому, преобразился сюжет всем известной народной сказки, удивляет и радует.
23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.
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