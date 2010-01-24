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Авторская версия «Ромео и Джульетты» Владимира Панкова

24 января
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24 января 2010
Государственный Театр Наций при поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта «Шекспир@Shakespeare»:
5-6 февраля и 16-17 февраля на сцене Театрального Центра им. Вс.Мейерхольда - Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта»
Премьера спектакля Театра Наций «Ромео и Джульетта» в постановке Владимира Панкова реализована в рамках проекта «Шекспир@Shakespeare».
Авторская версия «Ромео и Джульетты» Владимира Панкова стала настоящим театральным событием. И не только потому, что самая печальная «love story» мировой драматургии предстала через призму конфликта двух разных национальных культур, двух этнических кланов, а многие сцены спектакля игрались на английском языке.
Ромео и Джульетта по замыслу режиссера так молоды и чисты, что стоят вне расовых, этнических, межнациональных и социальных различий. Их любовь – абсолютное чувство, не обремененное какими либо предрассудками, предубеждениями и комплексами. Музыка и звук для Владимира Панкова чрезвычайно ассоциативны и эмоционально насыщенны, а потому всегда становятся главными действующими лицами его постановок. В новой работе Владимира Панкова, как всегда, было много живой музыки и пения, сочетающих классические произведения Прокофьева и Беллини, с музыкой этнической.
В заглавных ролях – Павел Акимкин, постоянный участник спектаклей Театра Наций ("Рассказы Шукшина", "Шведская спичка") и спектаклей Владимира Панкова («Переход», «Морфий», «Гоголь.Вечера» Часть I, II и III) и студентка РАТИ Сэсэг Хапсасова (курс В.Гаркалина).

Фрагмент интервью журналу «7 дней»:
«Владимир Панков, режиссер спектакля «Ромео и Джульетта», придумал этот ход: на сцену Евгений Миронов не выйдет, а несколько раз появится перед зрителями на видеоэкране. «Не хочется раскрывать все карты, - говорит Владимир, но мы решились на эксперимент. Клан Капулетти у нас это Восток, а клан Монтекки – Европа. В общем, поднимаем национальный вопрос в «Ромео и Джульетте». Тогда любовь становится не подвластной ни одной системе — не политической, не коммерческой, не религиозной. В нашем спектакле артисты говорят на нескольких языках — английском, русском, узбекском… Но главный язык, вы удивитесь, музыка. Мы жонглируем жанрами: то вдруг возникает мюзикл, то рок, то джаз, то опера».

Режиссер постановщик – Владимир Панков
Художник-постановщик – Максим Обрезков
Художники по костюмам – Наталья Жолобова, Сергей Агафонов
Музыкальные руководители – Сергей Родюков, Александр Гусев
Хореограф – Сергей Землянский
Музыка – Студия SounDrama

Клан Капулетти
Джульетта - Сэсэг Хапсасова
Синьора Капулетти - Лилия Солтанова
Синьор Капулетти - Марат Абдрахимов
Тибальт - Александр Новин
Парис - Сергей Шевченко, Роман Шаляпин
Кормилица Джульетты – Ирина Рындина
Семья Капулетти - Ольга Демина, Нияз Гаджиев, Евгений Сангаджиев

Клан Монтекки
Ромео - Павел Акимкин
Синьор Монтекки - Дмитрий Журавлев
Синьора Монтекки - Алиса Эстрина, Ольга Бергер
Меркуцио - Петр Маркин
Бенволио - Анастасия Сычева
Семья Монтекки - Владимир Кудрявцев, Тарас Куценко, Владимир Нелинов

Отец Лоренцо - Александр Гусев, Владимир Калисанов
А также – Евгений Миронов в роли Эскала, князя Веронского

Сайт Театра Наций
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Марат АбдрахимовПавел АкимкинОльга БергерНияз ГаджиевАлександр Гусев (IX)Дмитрий ЖуравлёвВладимир КалисановВладимир КудрявцевТарас КуценкоПётр МаркинЕвгений МироновВладимир НелиновАлександр НовинВладимир ПанковСергей РодюковАнастасия СычеваРоман ШаляпинСергей ШевченкоАлиса Эстрина
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№ 1
Ульяна Похлебаева (Москва)   6.02.2010 - 15:55
Пострясающая работа Анастасии Сычевой!к сожалению,не нашла ее странички среди актеров. Если можно судить по одной работе,то я скажу с полным убеждением,что в Москве появилась ВЕЛИКАЯ молодая актриса.Великолепное... читать далее>>
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