Авторская версия «Ромео и Джульетты» Владимира Панкова

анонс

24 октября 1900 «Доктор Штокман» в Художественном театре Драма Г. Ибсена «Доктор Штокман» впервые была показана в МХТ 24 октября 1900 г. Режиссеры К. С. Станиславский и В. В. Лужский.

13 февраля 2012 Тимофей Трибунцев делает шаг длиною в год!!! В ноябре свой первый день рождения отметит спектакль Центра Драматургии и Режиссуры под руководством Казанцева и Рощина «Повесть о капитане Копейкине»!

19 октября 2006 Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.