Премьера спектакля «Горе от ума» в постановке Евгения Симонова

анонс

22 октября 2006 Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре 17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина. Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое.

5 апреля 1921 "Работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения" После капитального ремонта, 5 апреля 1921 года комедией А. Грибоедова «Горе от ума» открылся Малый театр. Актерам прочитали письмо М. Ермоловой, в котором актриса призывала труппу «приступить к великому делу просвещения народа и работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения».

13 февраля 2012 «Et Cetera» представляет: «Продюсеры» Новый спектакль учит радоваться жизни, потому что в ней кроме денег, есть еще и дружба, есть еще и любовь.