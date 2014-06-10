"Опера нищих" Бертольда Брехта впервые на отечественной сцене

В Камерном театре режиссер Александр Таиров первым на отечественной сцене поставил пьесу немецкого драматурга Бертольда Брехта "Трехгрошовая опера" в оформлении художников братьев В. и Г. Стенбергов. Спектакль шел под названием "Опера нищих" и был сделан в жанре политического ревю.

Пьесу Брехта Таиров получил из рук автора, будучи в Берлине на гастролях. Подготовка спектакля отличалась особенным отбором актеров: был организован конкурс на главные роли. На Мэкки-Ножа претендовали восемь актеров, умеющих петь, танцевать и играть драму. После тщательного отбора роль досталась Юлию Хмельницкому.

Из книги Юлия Хмельницкого "Из записок актера таировского театра":

"Каким-то образом пьесу Брехта получил и Театр сатиры. Там считали, что такое произведение должно идти только в их театре. Никому не желая уступать права на постановку, они распределили роли и приступили к работе.

Одновременная постановка в двух московских театрах одной и той же пьесы не устраивала ни сами театры, ни театральное начальство.

Началась тяжба.

На стороне Камерного театра в первую очередь был высокий авторитет Александра Яковлевича Таирова. Он доказывал, что пьеса Брехта как будто специально создана для Камерного театра - театра синтетического, осуществившего ряд комедийных, сатирических и музыкальных спектаклей, что актеры театра владеют искусством острого рисунка. Кроме того, почти готово оформление, сделанное по макету братьев Стенбергов. Наконец, у Таирова в запасе был еще один очень веский аргумент. Будучи в Берлине, он приобрел ряд музыкальных инструментов, позволявших оркестру вносить в музыку джазовые интонации, что диктовалось партитурой Курта Вайля. В те годы джаз в нашей стране не был в почете, и такие инструменты достать было невозможно.

В итоге тяжба с Театром сатиры закончилась в пользу Камерного театра. Таиров добился права на осуществление первой в Советском Союзе постановки пьесы "Трехгрошовая опера". У нас она шла под названием "Опера нищих" (это название английского первоисточника, по которому Брехт создавал свою пьесу). В 30-е годы Камерный театр был единственный в стране, где шла пьеса Брехта.

Не могу не рассказать хотя бы коротко о своих товарищах, исполнителях основных ролей. Рисунок спектакля был очень острым и многоцветным. В нем звучали и ирония, доходящая подчас до сарказма, и пародия; иногда зрелище приобретало трагикомический, а порой и жуткий характер, особенно сцены нищих, где блестяще игравший великолепный актер Лев Фенин создавал зловещую, на грани гротеска, фигуру Пичема.

Брауна играл Иван Аркадин - актер, которому были подвластны и драматические, и комедийные роли.

А непротрезвляющаяся жена Пичема, мадам Пичем, в исполнении Елены Уваровой была и смешна, и страшна, и цинична. Роль Дженни, верной подруги Мэкки, великолепно играла красивая и грациозная Наталья Эфрон. Она любила его горячо. Но, страдая и мучаясь, все же передала его в руки полиции.

...Все исполнители обладали голосами, были поющими. И отличные музыкальные номера Курта Вайля звучали прекрасно."