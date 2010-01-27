К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова

анонс

20 февраля 2013 Подростки - драматурги «Театра климатического действия» Московские подростки стали драматургами «Театра климатического действия» на сцене Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

19 марта 1932 Создан Театр Морских сил Черного моря Зал рукоплещет постановке "Парижская коммуна", а за кулисами актеров ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании Театра Черноморского флота.

18 июня 2007 "Подмосковные вечера". Юбилей Полвека исполнилось песне Василия Соловьева-Седого "Подмосковные вечера", которая стала визитной карточкой СССР, а затем России. Её легендарному исполнителю, актеру МХАТ Владимиру Трошину, в связи с юбилеем песни был вручен приз губернатора Московской области.