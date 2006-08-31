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Театр, рожденный в блокаду

27 января
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27 января 1944
Театр, рожденный в блокаду
Вся Россия 27 января отмечает день снятия блокады Ленинграда. Театр им.В.Ф.Комиссаржевской напрямую связан с этой датой. Рожденный в 1942 году, в период блокады, Городской театр зрители почти сразу окрестили Блокадным.
18 октября 1942 года, в осажденном городе - беспрецедентный случай в мировой истории! – открылся новый Городской театр, труппу которого составили артисты Радиокомитета, Театра драмы им. Пушкина М. Петрова, М. Павликов, В. Стрешнева, А. Янкевский, П. Курзнер, М. Домашева, П. Андриевский, В. Ярмагаев, К. Миронов, Н. Левицкий, режиссеры И. Горин, И. Зонне. Театр возглавил С. Морщихин. Позже труппа пополнилась актерами Нового ТЮЗа и агитвзвода Дома Красной Армии. Пришли артисты В. Честноков и А. Соколов. Газета «Правда» опубликовала пьесу К. Симонова «Русские люди», которая прозвучала на Ленинградском радио. Посыпались письма с просьбой повторить, и вскоре спектакль перенесли на сцену. Так родился наш театр.
«Поднялся занавес. На сцене – русские люди. Они же – в переполненном зрительном зале – в шинелях, матросских бушлатах, в рабочих спецовках и ватниках. Ленинградцы воспринимают пьесу «Русские люди» К. Симонова как живую быль, как повесть об их собственных мыслях и чувствах». («Известия»).
Спектакли начинались в 17 часов, чтобы зрители успели вернуться домой до комендантского часа. Если начинался артобстрел, все спускались в бомбоубежище, потом возвращались на свои места, и спектакль продолжался. Если гас свет, зрители направляли свои фонарики на сцену – и под этим освещением шел спектакль. Первым директором и режиссером был С. Морщихин. Во время блокады здесь шли спектакли: - «Русские люди», «Жди меня» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Женитьба Белугина» А. Островского, «Олеко Дундич» А. Ржешевского и М. Кац.
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персоны
Петр АндриевскийМария ДомашёваИсай ЗоннеАлександр КорнейчукПавел КурзнерНиколай Левицкий (II)Леонид ЛеоновСергей МорщихинАлександр РжешевскийКонстантин СимоновАлександр СоколовВера СтрешнёваВладимир ЧестноковАлександр Янкевский
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Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

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