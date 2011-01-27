«Игра в правду» - 150!

27 января 2011 года на сцене «Театриума на Серпуховке» один из своих самых неожиданных спектаклей компания «Независимый театральный проект» сыграл в 150-й раз!
150 – конечно, не 200, но уже и не 100!
История, будто навеянная бумом сайта odnoklassniki.ru, на самом деле была увидена продюсером в парижском варианте, – в сорокаградусную жару и в непроветриваемом театре (примерно, Москва прошедшего лета). История зацепила настолько, что продюсер, давший себе слово заботиться о своем здоровье, забыв об учителях, которые наставляли никогда не уходить с середины спектакля, отсидел все действо, обливаясь потом, а потом явился к режиссеру Виктору Шамирову
с предложением. Оба решили, что сюжет пьесы прекрасен, есть, куда двигаться, но она слишком французская – французские однокурсники обсуждают локальные французские проблемы. Другие бы опустили руки, но не эти. Ведь они работают не просто с актерами, а с актерами-авторами (Гоша Куценко
, Константин Юшкевич
, Дмитрий Марьянов
), которые в силах адаптировать роли под себя, что уже частично делали, работая над спектаклем «Ladies'Night. Только для женщин»
. Автор пьесы - известный французский актер Филипп Леллюш
- дал карт бланш на руссификацию своего текста, и появился российский вариант «Игры в правду»
, где действие перенесено из Парижа в южный русский город.
Многие зрители называют «Игру в правду»
одним из самых сильных театральных впечатлений последний лет. Профессионалы от драматургии - «новой драмой», но не для подвала. Спектакль-высказывание поколения, спектакль-ностальгия. Про любовь, дружбу, верность, – избитые и, увы, зачастую, выхолощенные понятия, про которые искренний разговор получается крайне редко. Мы на этот разговор решились. Спектакль «Игра в правду»
сделан для всех тех, кто был когда-то студентом и не забывает эти прекрасные годы.
Режиссер - Виктор Шамиров
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В ролях: Гоша Куценко
, Дмитрий Марьянов
, Константин Юшкевич
, Ирина Апексимова
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